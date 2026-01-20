认知国情｜教学有心人

保良局董玉娣中学校长刘子聪与主持人深入探讨了国民教育、学生全人发展及家长教育等议题。

刘校长强调，国民教育的核心在于让学生亲身体验和感受。早在2006年，学校已组织学生前往内地考察，例如在2008年北京奥运前，带领学生参观国家体育场（「鸟巢」），及后赴南京大屠杀纪念馆和日本长崎原爆纪念馆，让学生亲身感受战争的残酷与和平的可贵。他特别提到，南京纪念馆中「几秒钟一滴水」的装置，象征当年每秒逝去的生命，令学生深受震撼。这类实地体验，比课本知识更能触动学生的心灵，有助他们反思历史，培养爱国情怀与扩阔视野。

在推广中华文化方面，刘校长分享了学校如何通过创意方式加深学生的文化认同感。例如举办「非物质文化遗产巡礼」，让学生品尝港式奶茶、蛋挞等食品，甚至参与为大熊猫命名的活动。这些轻松的互动体验，能增进学生对中华文化的认识与归属感。他亦提到学校的「民史问答队」，在国情知识竞赛中屡获佳绩，展现了学生对历史文化的浓厚兴趣。

谈及学生的全人发展，刘校长认为课外活动是培养抗逆力和时间管理能力的关键。他表示：「学校鼓励学生参与多元活动，让他们在失败中学会调整心态。疫情期间，学校会通过线上话剧比赛等方式，维持学生的参与感，以帮助他们迅速回复正常学习节奏。」他强调，课外活动非但不会影响学业，反而有助提升学生的综合能力。

在家长教育方面，刘校长建议家长应根据孩子的兴趣和能力选择合适的学校，而非盲目追逐名校光环。他亦提醒家长，应让孩子尝试面对失败，从中成长，而非事事护航。他以自身童年经历为例，指出过度严苛或保护，反而有碍孩子成长，让他们不敢表露真实想法。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

