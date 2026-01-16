港专义工服务逾1000小时 助全运会顺利举行 学生：实践人际沟通理论

第十五届全国运动会及第十二届残特奥会于早前闭幕，港专学院及香港专业进修学校有多名师生担任义工，接受了逾600小时严格训练，累计服务超过1000小时，协助赛事顺利举行。港专举办分享会，让包括校长陈卓禧在内的近100位义工，分享活动点滴。

陈卓禧勉励同学：从「旁观者」变为「参与者」

在本周三（1月14日）举办的「动感全运@港专」分享会中，港专师生义工先后分享感想。校长陈卓禧表示，他以4种身份体验了今届全运会：港专义工推动者、大会义工甄选评审、开幕礼和赛事观众，以及义工。他以自己的决定勉励港专同学，「很多人说在大时代有『无力感』，只有『被安排』的机会，今次经验说明，大时代、大事件中还可以主动选择参与，而不单是坐在家中看电视。」他期望同学们日后继续从「旁观者」变为「参与者」，深刻理解社会、国家与世界发展大局，主动把握和争取机会。

教务长刘锦成负责主媒体中心的义工工作，带领团队从陌生到熟悉，通过不断学习和探索，最终制定并优化了一套标准作业程序，让后续的义工有规可循。

负责铁人三项的师生需要在凌晨4点摸黑集合，义工领袖更要提早一小时于3点到达准备。无论是校长还是学生，都放下平日的职级与身份，听从义工领袖的指挥，展现出纪律性与团队精神。

同学 Effie（左一）分享了同学 Eva不慎割伤尾指流血的经历。(图片来源：港专)

款待应用学习学部老师蔡峻侨则说道，服务开始不久，有同学不慎割伤尾指流血，面对这突如其来的「第一滴血」，团队没有慌乱，冷静又专业地处理，而受伤同学Eva十分坚强，经过现场专业医护检查及处理后，在伤势无大碍下坚持继续服务，大家还跟来探望的全运会义工服务统筹办公室负责人拍了一张举起尾指的合照。

除了应对意外，如何妥善处理现场人士的情绪，也是义工的重要任务。大会向内地及香港记者派发的物资不同，负责传媒中心义工服务的行政同事Karen遇上两地记者投诉，她运用培训的知识及工作经验化解矛盾。此外，她还动员自己的父亲及哥哥，一家三口都成了全运会义工。

学生实践学科知识

义务工作发展局服务总监冯素霞（左）及项目经理（义工服务）严振裕（右）在分享会上高度赞扬港专义工团队的专业与热诚。(图片来源：港专)

另外，运动学系学生Sam则担任极具挑战性的「反兴奋剂检测支援岗位-陪护员」。他坦言，「面对刚刚输掉比赛、情绪低落的运动员，我们必须在严格执行药检程序与展现人文关怀之间取得平衡。」这些经历让他们深刻体验和实践学科中的人际沟通理论。

港专义工的贡献备受肯定，义务工作发展局服务总监冯素霞女士在分享会上形容，他们是全运会义工计划中重要的一块「拼图」。项目经理（义工服务）严振裕则表示，如果没有义工，全运会香港赛区很多工作根本无法顺利运作。

