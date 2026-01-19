江南烟雨话江苏 即睇江苏相关文学作品/饮食文化｜星岛教室

大家或许听过早年唱遍大街小巷的《江南Style》，但此江南并非彼江南。不知大家有否造访江苏这一绝的江南水乡，一窥真正的、醉人的江南风情？江苏，一个既有六朝金粉的繁华，又有江南烟雨的婉约的地方，每一处都在诉说一段古老且浪漫的故事。它宛若一本翻不完的诗集，每一页都流淌着水乡的温柔与岁月的沉香。难怪唐代词人韦庄不由得感叹：「人人尽说江南好，游人只合江南老。」

水韵江苏的前世今生

江南水乡

江苏省，简称「苏」，位于长江、淮河下游，省会为南京市。就像苏州刺绣一样，这里的历史仿如以金线银线细细织就的：自隋炀帝开凿大运河开始，江苏就成为了中国的经济命脉之一，文人墨客的流连圣地。

水，是这里永恒的主题，河道密布得如同吴冠中的水墨画，造就了「水乡江苏」这张永不褪色的文化名片。

行走的诗画江南

走在江苏，仿佛穿越千年，坠进了古代的诗画世界。

刘禹锡在〈乌衣巷〉中的感慨：「旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。」似乎仍在梁间呢喃；扬州瘦西湖（大图）的二十四桥，恰似回荡着杜牧「玉人何处教吹箫」的怅惘；白居易〈忆江南〉中「日出江花红胜火，春来江水绿如蓝」的胜景，仍美不胜收地活在江南；走过青石板街，也许会遇上一个「撑着油纸伞」的「丁香一样」的姑娘。

活色生香小洞天

惠山泥人

南京的夫子庙，至今仍能听见科举时代书生们的琅琅诵读；无锡的惠山泥人，憨态可掬的模样里藏着民间手艺人几百年的巧思；苏州的评弹，三弦一拨，吴侬软语便道尽了才子佳人的悲欢；昆曲唱出《牡丹亭》中杜丽娘与柳梦梅「情不知所起，一往而深」的缠绵，此爱情佳话依旧牵引着后世人的绵绵情思。

每逢传统节日，这里仿佛变成穿越剧现场。端午节的秦淮河上，龙舟竞渡重现《楚辞》的激昂；中秋夜的拙政园里，花灯照亮了《东京梦华录》的梦境。

舌尖上的江苏

江苏菜

提起江苏菜，你的脑海里是否浮现出江南烟雨朦胧的美？江苏菜就像是一位从水墨画走出来的「文人厨师」，它以江南水乡的温柔、细腻为食材，将功夫融入每一道菜、每一口汤里，幻化出无穷意境。

要数江苏菜当中最出名的，必定是「中国四大菜系」之一的「淮扬菜」了。淮扬菜发源于扬州、淮安一带，多注重刀工与火候，口味较清淡，注重食物最原始的本味。你可曾看过豆腐如发丝般细的「文思豆腐」，吃过炸得酥香、鱼身像「松果」的「松鼠鱼」？说到经典，不得不提「清炖蟹粉狮子头」，大肉丸嫩如豆腐，汤头鲜美无比，令人回味无穷。厨房里的「艺术家」们以精细的刀工、到位的火候为你上演拿手好戏，只等你坐在餐桌上大快朵颐。

从春天的春笋到夏天的龙井虾仁，秋天金黄的大闸蟹再到冬天滋味的炖鸭，每一道菜都把四季时令融入其中，每一段都是独一无二的江南故事。下一次若是来江南，别忘了点一桌江苏菜，好让舌尖也享受一场「如诗如画」的江南之旅。

冷知识 BOX：「中国菜系」及「苏州评弹」

中国菜系︰中国菜主要有「四大菜系」和「八大菜系」两个说法，前者指的是鲁菜、川菜、粤菜、淮扬菜；后者则包括闽菜、湘菜、粤菜、苏菜、鲁菜、浙菜、川菜、徽菜，更为大众认识。 苏州评弹：江南水乡的说唱艺术，以评话与弹词交融，书场里一桌一椅、一扇折扇、一把琵琶，说唱兼备，婉转悠扬。只消一盏茶的工夫，讲者便能道英雄侠义，也能唱市井烟火，语言细腻如丝，旋律柔美似水。听者常随故事悲喜起伏，仿佛穿越古巷小桥，感受吴语的灵动与江南的韵味。

历史思与行

苏州园林乃古代文人隐于市井的「小天地」。他们于方寸之间营造出寄情托志的精神家园。对于久居于钢筋水泥森林的现代人而言，我们应如何为自己在喧嚣都市中，筑一处安顿心灵的栖息之地？ 扬州盐商的「奢华」意外推动了文化发展，成就了园林美学、戏曲艺术与饮食文化。当代网红经济以流量推动文化传播，我们应该如何分辨「浮夸泡沫」与良性「文化推广」？

