黄正彦 - 古代景教及太平天国的圣诞节观｜青史劄记

圣诞节刚过去，这是原为纪念耶稣降临和救赎的宗教节日，然而，当代购物聚餐等活动，似乎已成为圣诞「指定动作」。那么中国历史上是否也曾出现过类似圣诞节，结合基督信仰与本土文化的节日？中国文化又如何回应「圣诞」这一观念？

要探讨中国古代的「圣诞节」，首先需了解基督教何时传入中国。基督教首次传入中国可追溯至唐朝，亚述教会传教士阿罗本将景教带入中土，称其为「景教」。根据《景教碑》记载，唐朝已有「室女诞圣」之说，但景教徒并不庆祝圣诞节。在亚述教会的传统中，他们多在主显节或圣母领报节纪念耶稣的降临与救赎，并以敬十字、斋戒等方式度过节期。这种方式强调内在信仰的坚守，与后来以欢庆、礼仪为主的圣诞传统有所不同。可见当时的「圣诞」，仍是信徒群体内的宗教实践，尚未成为普及民间的节庆。

中国也曾出现融合基督教元素的信仰体系，即太平天国的拜上帝教。洪秀全自称「耶稣之弟」，并将纪念耶稣的节日定名为「哥降节」，取「天兄降临」之意，日期定于天历九月初九。然而，太平天国所纪念的并非耶稣诞生，而是萧朝贵称「天兄下凡」的事件。此节日与其说是庆典，不如说是权斗产物。杨秀清、萧朝贵通过「天父」、「天兄」下凡之说，巩固自身在太平天国内部的地位，挑战洪秀全的权威。「哥降节」虽为官方节日，却乏民间基础，可视为农民起义对基督教的一种极端和本色化回应。

回到香港，1965年香港才出现街头圣诞装饰；1969年12月，港英政府举办首届「香港节」，将圣诞氛围带入华人民间。随着经济起飞，圣诞节逐渐飞入百姓家，成为法定假期，转型为亲友团聚、共享温馨的节日，体现了节日从宗教走向生活。

回顾历史，不同年代皆展现了中国文化面对外来节日的吸纳、转化与再创造。圣诞节的意义也从宗教纪念，逐步扩展为表达亲情友情的日子。无论是否信奉基督，愿我们都能怀抱感恩与分享之心，与身边之人共度温暖时光。

文：黄正彦

作者为2024年香港青年史学家年奖得主、香港大学文学院二年级生（主修中国历史文化及世界历史）。

