iGEM｜5校研大肠癌无创诊断检测器 iGEM比赛夺金 检查费用减 盼增准绳度｜专访

大肠癌是本港常见杀手之一，惟目前检测方式较昂贵及未必准确，因此激发基督教崇真中学、沙田崇真中学、九龙华仁书院、保禄六世书院及基督教宣道会宣基中学的师生，组队研发大肠癌无创诊断工具「ColoTrace」，并在2025年「国际遗传工程机器设计竞赛」（iGEM）中，勇夺高中组金奖。基督教崇真中学科学及科技学习领域统筹主任刘永恒接受《星岛教育》专访时表示，团队将继续改善检测工具的准绳度，亦拟与生产商共同研发检测剂。

iGEM｜成员约50人 夺高中组金奖

近年，本港不少中学都会参加国际性的科研比赛，且取得不俗成绩，其中去年10月底在法国巴黎举行的2025年「国际遗传工程机器设计竞赛」（iGEM），每年都吸引全球顶尖的高中生、大学生和研究生组队参加。去年参赛的400多支队伍中，只有145队为中学生，当中9队来自香港。由于赛制容许每组可联校或独立参加，因此去年共有约20间香港中学参加iGEM，当中6队更夺得金奖，为港争光。

基督教崇真中学科学及科技学习领域统筹主任刘永恒表示，该校过往也曾参加iGEM比赛，去年就首次联同沙田崇真中学、九龙华仁书院、保禄六世书院及基督教宣道会宣基中学的师生，组成队伍「HongKong-HS」参赛。各校经过招募和筛选，每校约有10名学生参与，分别来自中三至中六，他们凭借研发早期大肠癌的无创诊断工具「ColoTrace」，成功勇夺高中组金奖。

iGEM｜辨miRNA提升治愈率

「ColoTrace」的模拟成品。受访者提供

团队接受本报专访时表示，「ColoTrace」是一种针对早期大肠癌的无创诊断工具，他们利用合成生物学技术，设计了6种「Toehold switch」（一种合成生物科技制成的检测器），以侦测粪便样本中，与大肠癌有强关连性的微核糖核酸（miRNA）。当侦测到目标miRNA时，系统便会产生萤光蛋白以显示阳性结果，提醒患者及早求医，提升治愈率。

问到为何研发大肠癌检测工具？九龙华仁书院中五学生潘维亨表示，团队在制订研究题目时，得知大肠癌是本港头号癌症之一，但公众对现有的筛查方法接受程度偏低。「现时检测的方法包括照肠镜，是具入侵性、费用比较昂贵；大便隐血测试则有局限性，也未必准确，所以就想研发一种方便及无创的早期检测工具。」在研发过程中，同学遇到不同困难，沙田崇真中学中六学生麦廷谦就举例，做实验时，有时明明跟足指引，但所抽取的miRNA浓度仍不够，要多次尝试不同分量和比例才成功。

iGEM｜拟伙生产商研投产

「ColoTrace」在2025年iGEM中，勇夺高中组金奖。何健勇摄

刘永恒表示，iGEM并非单纯是科技比赛，反而是一个平台，让全球学生参与及推进合成生物学及生物科技，因此参赛学生在接近1年的准备过程中，除了要进行生物实验（Wet Lab），还须有综合社会实践（Integrated Human Practice）及教育（Education）元素，而组内的5间学校，亦就其专长、设备及联系等，各自负责不同部分，「iGEM的原意，并非要学生做一些很厉害的产品，因这些研究，很多实验室都可做到，我们认为做到传承及推广，学生有成长才更重要。」他透露，团队将继续改善检测工具的准绳度，亦拟跟生产商联络，看他们是否有兴趣共同研发检测剂，未来或有机会推出市面。

在教育层面，团队亦向公众介绍合成生物学知识，及提高对大肠癌的认知。保禄六世书院中五学生李慧芯表示，该校是其中一间负责「教育」的学校，对象是中、小学生甚至长者，估计合共向约500人介绍合成生物学。基督教宣道会宣基中学中五学生周子凝表示，过程中他们曾制作电子绘本，让小学生更易明白相关知识；该校的生物科老师王泳嘉相信，即使年纪小的学生亦可接触，「只要用合适的方法，就好像埋下了一粒种子，日后有机会让他们发挥。」

记者：陈艳玲 摄影：何健勇 部分图片：受访者提供

