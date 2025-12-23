陈卓禧 - 粤港融合大潮澎湃｜卓言絮语

会场内热烘烘，场中间摆放了几个摊位，写书法的、做手工的，还有心理游戏；四周的房间，展览着各种服务和资讯。阵阵茶香和饼香隐隐传来，循味找寻，房间内挤满了人，新鲜烘焙的曲奇，还有丝滑香甜的手拉奶茶，吸引大家停下脚步。

负责制作的是接受跨境家庭服务的义工，跟她们聊起，手艺是自学的。在深港家庭综合服务中心，一批跨境家庭的妇女，在这里有一段不一样的生活。棠棠（假名），9年前，孩子要到香港上小学，她这个母亲却不能陪他，心情十分忐忑和彷徨。「目送儿子一个人过境，就好像让他一个人上了一艘独木舟，独自在一片陌生的海上漂游。」她回顾这段历程时，仍然有点激动。

幸好，她在深圳罗湖区的「深港综合家庭服务中心」找到了香港的社工，这里多种服务为她解决了困难，加上两地政府在政策上逐步改善到位，她和孩子都健康成长了。这段历程更让她萌生要攻读社会工作硕士的念头，找着笔者问个究竟。

另一位阿红（假名），在与两位港专社工实习学生一起运作心理游戏摊位，看到我向学生了解在内地实习期间的工作和生活状况，也到来讲述孩子在香港念中学的情形。孩子在上中五，她很担心升大学如何选科。孩子成绩其实不差，她只是像一般家长一样，想孩子能进入一间排名更高的院校。

她儿子的数学最好，老师安排他为同学补习后，自信心强了。「在中心当了义工之后，我开朗了，也令儿子心情更好。」跨境母亲跳出了小家庭的笼子，让孩子减少了压力，家庭关系更融洽和谐。

粤港两地融合，资源、人员更多流通，养老、医疗保健、家庭服务、青少年服务等跨境服务需求越趋殷切，香港国际社会服务社和罗湖区妇女联合会新成立的「国际及湾区交流平台」，是大时代下的潮流开创行动之一，可谓是「春江水暖」的先知者。

电邮：[email protected]

文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

