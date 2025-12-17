冰心：以文学温暖时代人心｜星岛教室

冰心本名谢婉莹，中国近代最具影响力的作家之一。其笔名取自王昌龄〈芙蓉楼送辛渐〉的「一片冰心在玉壶」，比喻表里澄澈的高尚品格。在近80年的创作生涯中，冰心以清丽温婉的笔触温暖无数读者，并与时代相呼应，被誉为「文坛祖母」，其创作精神至今仍深刻影响着华文世界。

冰心，1923年摄。

创作思想种子

1900年10月5日，冰心出生于福建福州一个海军军官的家庭。父亲谢葆璋当时是中国近代著名海军将领萨镇冰的副手，担任「海圻舰」的副舰长；母亲杨福慈出身书香门第，知书识礼。

由于出生前两位兄长早早夭折的缘故，冰心自然成为了父母的掌上明珠，而后来出生的三位弟弟，与冰心的手足之情也十分亲密，所以冰心的童年是在充满「爱」的环境下成长的，也滋润着她日后的文学创作，以温情俘获读者的心。

曾亲历「甲午战争」惨痛的父亲，常向冰心讲述民族存亡的故事，因此冰心自小已了解「国家」二字的沉重。成长期间曾在烟台生活的冰心，看见这个父亲及中国海军守护的地方，更加深了她对国家的责任感。这使得冰心日后的创作，往往充满了对国家的温情热爱，以及对社会的关怀。

18岁的冰心（左）与其母及三弟谢为楫合照。

日军轰炸重庆的航拍图。

文学抗战 慰藉人心

1937年7月7日，日本发动「卢沟桥事变」，中国进入全面抗战。战火肆虐华夏大地的8年，对中国人来说是无止境的灾难，冰心离开了被日军占据的北京，移居云南昆明。1940年，冰心的父亲谢葆璋在北京逝世，冰心亦举家搬至战时国民政府的陪都重庆，期间编撰了《关于女人》一书，描写在战火中撑起半边天的女性，文字背后是战争的残酷、生活的艰辛，以及人们在苦难中迸发出的人性光辉。

除了《关于女人》外，冰心亦撰写了一系列的散文与诗，如〈鸽子〉一诗便描述了日军空袭下重庆整座城市的惊恐、冰心作为母亲如何保护年幼的儿女，以及冰心对击退敌军的强烈渴望。

冰心的文学作品，代表了一群在战场大后方默默耕耘、同仇敌忾支持前线士兵的民众，更为在黑暗中挣扎的人们提供精神慰藉，履行作为中国作家的历史责任。

战后冰心回到北京，眼见颓垣败瓦的景象，像是与她在北京成长、创作的记忆割裂了。但冰心并没有因为战争为中国带来的创伤而悲观，认为「战争是暂时的，正义和真理是要最后得胜的。」于是1946年的冬天，冰心随丈夫吴文藻东渡日本进行社会考察，更在1949至1951年期间在东京大学教授中国新文学史，用触动人心的千言万语和文字，关心日本战败后物资匮乏、民众生活困苦的社会问题，以世界和平、人类互助的主张打动日本的青年、妇女与文学家。

爱国、爱人民、爱儿童

回国后，眼见新中国成立后社会朝气蓬勃的发展情况，无论是城市还是农村都焕然一新，冰心内心是感到异常兴奋的。那时冰心的作品充满了对国家发展的赞叹，除了社会建设的情况，更描写了在万象更新的中国下乐观前进的民众与儿童。

冰心对儿童的关怀是特别深厚的，从《寄小读者》到《三寄小读者》，贯穿了冰心的写作生涯，是冰心儿童文学的代表作。通过营造一个平等的对话，让儿童感受到爱与善良的温暖情感。冰心的爱国情操、社会关怀、「爱的哲学」，仍是当代教育须继续传递的精神价值。

冷知识：潜庐

1940年，冰心移居重庆，并在歌乐山一座土房内暂住。冰心将其命名为「潜庐」（下图），取「主人静伏」之意，期间她的作家朋友老舍、巴金、梁实秋等常常登门拜访。在浓厚的文化氛围下，冰心编著并出版了《关于女人》、《冰心诗集》等书。她离开重庆前，对潜庐难舍难分并没有将其卖出，可惜后来她再也没踏足过这个让她在战火下容身的创作天地。

历史充电站

与「五四」的精神对话

1919年，「五四运动」爆发了。这是中国近代思想发展的一个重大转折，本来在北京协和女子大学就读，一心想成为医生的冰心，人生轨迹亦就此改写。

冰心成为了协和女大自治会的文书，渐渐地从不断的写作中，看到了满目疮痍的中国社会，更启发她要以「爱的哲学」为中国新时代的发展提供精神基础。

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：赵梓铭 国史教育中心（香港）青年委员

延伸阅读：

打造创意试用品 设计「原型」大剖析丨星岛教室

二十四节气 「大雪」由来与养生哲理｜星岛教室

晶片原理/应用一文看清 中国芯片近年有甚么突破？｜星岛教室

