黄振钦 - 香港视觉艺术教育节2025丨视艺师语

时光荏苒，一年一度的「香港视觉艺术教育节」再度来临，今年已迈向第14届。这项由香港美术教育协会（HKSEA）主办的旗舰盛事，将于12月17日至24日假香港大会堂低座1楼展览厅举行。教育节不仅汇聚来自不同学校与艺术计划的学生视艺作品，更设有一系列分享会与工作坊，促进教师与学界之间的专业对话与教学交流。

本届教育节设有7大展区，包括「葛量洪视觉艺术奖2024/2025」作品展、「创意学生奖励计划2024/2025」成果展、教艺两全2025：学生集体创作展等。其中，「教艺两全」展区今年以「艺术对话」为主题，强调集体创作过程中的互动、思辨与协作精神，呈现学生如何通过共同创作展现艺术教育的多元与包容。

本年度「视觉艺术教师表扬计划」的压轴殊荣——「艺术教育终身成就奖」，由著名艺术家与教育家王无邪教授获得。王教授长期投身艺术创作与教育领域，其深厚的艺术造诣、跨媒介的创作实践，以及数十年来对艺术人才培育的热忱，获奖实至名归。

此外，今年举办的「细味香港情怀」亲子工作坊，引导参与者重新发现食物的原始色彩与形态，并通过集体拼贴艺术，重现旧香港充满人情味的街市场景。工作坊不仅让亲子在协作中认识本地文化与生活美学，更将环保意识自然融入艺术创作。今年更特邀艺术家李慧娴与叶家伟一同参展，与亲子工作坊创作展的作品相呼应。

同时，「HKSEA艺术大使计划」今年进一步深化实践，首度与本地博物馆合作，为学员提供体验式学习。计划招募的艺术大使分为「导赏大使」、「手作大使」、「司仪大使」及「展览制作大使」4类，通过培训与实习，让学员亲身参与艺术推广、展览执行与教育活动的各个环节，从实践中理解艺术工作的多元面向与社会意义。

这些丰富的活动项目，正正体现HKSEA始终秉持的好学求新、连结社群的精神。诚邀各界参与这场艺术教育盛宴，共同见证本地视艺教育的深耕与发展。

文：黄振钦

作者为香港视觉艺术教育节2025筹委会主席、香港浸会大学兼任导师。

