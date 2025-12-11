李建文 - 100校长齐街马2025｜墙角寒梅

「嘉里香港街马2025」慈善跑于11月23日举行，跑手在香港街道中穿梭，一边欣赏城市风景，一边以脚步行慈善，推广联合国可持续发展目标。大会邀得教育局局长蔡若莲博士主持起步礼，她更亲身参与并完成10公里赛事，为活动增添色彩。

在香港中文中学联会的组织下，有多达100位中学校长与学生组成队伍，参加由将军澳至观塘海滨的10公里赛事。笔者在老师的推荐下，邀请了中五级的钱璟朗同学一同参加比赛。

笔者对璟朗的认识，正正源于跑步。璟朗热爱跑步，是马拉松的常客，他今年参加了「友邦热气球跑」和「渣打香港马拉松」，并获得佳绩。而笔者向来没有跑步的习惯，是次赛事无疑是一项挑战，故为此做足准备，加强训练，盼以最佳状态上阵。

开跑前，笔者和璟朗一起热身，互相打气。随着呜枪响起，双双投入到一众跑手的热情之中。到了赛事中段，笔者开始体力不支，不适感随着时间越演越烈，但看到身旁的璟朗、其他校长和学生努力的模样，顿时忘记了疲劳，一步一步跑向终点。师生马拉松的精神在于共同完成挑战，从中建立正面价值、互勉互励的关系，感谢自己的坚持与璟朗的鼓励，最终获得了属于二人的胜利。

另外，感谢香港中文中学联会的安排及SEED Foundation基金会主席罗君本支持和赞助是次活动，让100位校长与学生一起参与马拉松。SEED Foundation学校合作总监黄少希表示，希望校长和学生通过活动明白到学习科技和跑步一样，需要耐性、决心和不懈努力，要学习如何设定目标、分阶段实践，才能找到属于自己的节奏。

学校一直鼓励学生参加晨跑和马拉松比赛，以建立良好的运动习惯，响应教育局的《4Rs精神健康约章》。希望学生能通过跑步磨练意志、订立目标，坚持下去，不轻言放弃。只要跑下去，在终点迎接你的是更强大的自己。

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

