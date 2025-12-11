Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈卓然 - 家庭的灵魂人物：从子女回归夫妇｜家长教室

更新时间：16:00 2025-12-11 HKT
发布时间：16:00 2025-12-11 HKT

「子女顶嘴不听话」、「子女叫不动爱拖延」，这些情景是不是很熟悉呢？这些情景总是让家长感到既不安又有点生气，很想处理子女的一些行为问题。许多家庭生了小孩后，重心自然转向育儿，子女顿时变成「宇宙唯一的中心」。夫妇角色会被消去，伴侣对话被行程与作息取代，亲密关系被分工吞噬，最后只剩「共同室友与共同股东」。

争执和育儿分歧，使得家里的气候变得骤晴骤雨。夫妇相处，成为稳定家中气候的关键，也决定了子女成长在晴天还是台风天。

在家庭里，夫妇是最关键的灵魂人物。关系的品质直接影响教养的一致性与子女的安全感。如果夫妇能够彼此尊重、互补分工、在面对育儿分歧修复冲突，能够让子女在家长可预测的情绪和行为中学会情绪调节与社会互动；相反，若夫妇关系不稳，高冲突、情感疏离或互相否定，子女容易成为缓冲家长冲突的角色，虽能短期稳住关系，但长期会削弱子女的人际界线与自我效能。夫妇冲突本身并非有害，但如果采取回避或报复的方法处理冲突，会损害家庭关系。

就让家长从「子女为中心」回到「伴侣为中心」﹕一、认清夫妇二人是家庭的同盟和核心成员，亲职并非全部；二、重拾「二人世界」的甜蜜时光与双向关照，让亲密感重现；三、把孩子从成人争执的漩涡中撤离，避免在子女面前评价对方的管教，将分歧留待私下讨论；同时向子女清楚传达夫妇为一队，规则一致。

当夫妇关系再次得以稳固，孩子得到家长更一致回应和学习的榜样；而夫妇从亲密关系中获得更高的抗压能力。切记子女需要的不是完美的父母，而是会合作、会修补、情绪稳定的父母。当家里气候变得稳定，晴天出现时，子女在这样的氛围中成长，定必能有一个稳定的自我与健康的人际连结。家庭的核心就能逐步回到夫妇的核心位置。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：陈卓然

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为陈卓然先生。

