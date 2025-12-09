梅志文 - 学校领导的启示与反思｜津中乐道

在学生心中，校长是智慧与权威的象征；在教师眼中，校长是行政经验的宝库；而在校长之间，每位同侪都是珍贵的学习对象。笔者有幸于11月随教育局赴北京研习，这次闭环式学习，让校长们得以暂时放下校务，全情投入专业交流与学习。在为期一周的研习中，来自不同领域的专家深入分享，使我们在文化传承、科技创新与法理知识等方面获益良多。

在校长论坛中，我们于4小时内听取了14间京港学校报告，深入了解各校如何将教育愿景转化为实际行动。这次论坛不仅促进彼此的专业交流，更启发我们结合校情，发展优质的教育服务。

我所服务的学校拥有独特优势——高比例的跨境生与高比例的非华语生共同学习。这种多元文化环境为学生提供了理想的语言学习平台：跨境生能通过自然交流提升英语能力； 生有深入学习中华文化的机会；而本地生则肩负促进中西文化交流的使命，这种跨文化体验也将成为他们未来发展的宝贵资产。

田嵩燕教授在「弘扬中华优秀文化」讲座中指出，中华文明绵延不绝的密码不仅在于地理优势与文化融合，更关键的是完善的选任制度，以及儒家学说所建构的道德秩序和社会秩序。中华传统文化的成长模式是「以我为主，相容并包，和而不同，推陈出新」。

放眼未来，「推陈出新」已成必然趋势。数字教育与人工智能作为教育界未来发展的重要方向，学校应善用资源做好教师培训和家长教育、优化学生个人化学习、精准教学分析和高效校务管理；在确保数据安全的前提下有效促进学习，培养学生应对未来挑战的能力。

在这次京港校长交流中，我们不仅在知识上有所增长，更深刻体会到：教育工作者唯有坚守传统文化精髓，同时拥抱科技创新，方能为学生开创更广阔的未来。

文：梅志文

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为伯特利中学校长、律师纪律审裁团成员。

