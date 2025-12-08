赵梓铭 - 《诗》和远方｜青史劄记

江西南昌汉代海昏侯墓，考古工作出土的5200余枚简牍，历经10余年的修复与扫描研究，近月证实其中约1200枚为秦汉时期的全本《诗经》，载有「诗三百五篇，凡千七十六章，七千二百七十四言」，是迄今为止存字最多的《诗经》，乃考古史上的首次发现，填补了早期《诗经》传承的空白，更为经学研究带来突破性进展。

《诗经》原名《诗》，又称《诗三百》，收录了西周与春秋年间305篇诗歌，可分为「风」、「雅」、「颂」3部分，描述了「关关雎鸠，在河之洲」的爱情；「哀哀父母，生我劬劳」的孝思；「言者无罪，闻者足戒」的处世道理。除此之外，还有劳动、战争、祭祀等题材，勾勒出周代的社会面貌。

考古学家对文物作出诠释，就如同处理案件的一件件证据，通过物件与其所承载的记忆对话，自下而上地将物件、事件、人物及社区交织成记忆网络，填满我们对古代人类社会的认知拼图。

目前最早的《诗经》版本出自战国早期的楚国，目前由安徽大学所藏，但残破较多，难窥全貌；而今日我们所学的《诗经》源自汉代毛苌、毛亨传授的《毛诗》，古今训诂学者反复考据，部分文本的异文、释义仍存在争议。《诗经》全文的简牍仍在修复，预计2026年完成，能否完整重现，尚待进一步揭晓。

值得一提的是，除了《诗经》全文，海昏侯墓还出土了孔子衣镜、金丝缕琉璃席、青铜炉鼎等珍贵文物，甚至有失传的《齐论语》，我们仍能借此对遥远的古代中国文化有更立体的认知。

上周大埔宏福苑的五级火灾，无情地夺走了宝贵的生命，伴随无数段喜怒哀乐的记忆化为灰烬。这些记忆份量虽小，但承载了生命最厚重的温度。正如考古学家排除万难修复《诗经》简牍，我们亦当铭记火灾废墟上伤痛的记忆、救灾的团结守望，以及对家园重建的期盼。

「他山之石，可以攻玉」，愿我们从悲剧中吸取教训，重新出发，让《诗》和远方成为香港人困境中前行的力量。

文：赵梓铭

作者为国史教育中心（香港）青年组成员，现就读香港浸会大学历史系。

