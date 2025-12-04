八山一水一分田︰福建省地理/历史/文化一览｜星岛教室

福建省位于我国东南方，北接浙江，西邻江西，西南是广东，东面隔着台湾海峡与台湾岛相望。「福建」一名始见于唐开元二十一年（733年）设「福建经略使」。此地简称「闽」，「闽」原是蛇的一称，此地远古时期为百越人居住，他们以蛇为图腾，因以为名。

独特「闽」貌

福建省山多平地少。俗称「八山一水一分田」。全省90%的土地是山地丘陵，特别是北部及西部皆是山地，西北武夷山山脉与东北鹫峰山山脉阻隔了与中原的交通；而东南沿海地区狭窄的平原地带，又因人稠地少，农耕不足以养活人口，居民多放洋捕鱼、进行海外贸易或侨居海外，形成了独特的闽文化。省内又因各自的地理特点形成闽南、闽中、闽北、闽西等不同特色的地方文化。

福建又有「七闽」或「八闽」的说法。「七闽」是指远古闽越族的七个部落；「八闽」则指宋代所设的福建路，下辖福州、建州、泉州、漳州、汀州、南剑州六个州及邵武、兴化两个军，共八个行政单位。因应地域差异，亦衍生各种方言，例如闽南话、蒲仙话及闽西龙岩、漳平一带受客家话影响的独特方言。其中闽南话流行于东南沿海的泉州、厦门、漳州一带。由于闽南人多放洋出海，闽南话散播至海南岛、雷州半岛、台湾，乃至菲律宾、新加坡、马来西亚、泰国、缅甸等东南亚国家。据统计，能操闽南话的全球人口超过一亿。

武夷山

追本溯源

根据在晋江深沪沿海的考古发现，早在旧石器时代，福建已有人类居住。《史记》记述，此地为百越人所居。春秋后期，楚国消灭越国，越国宗室逃至今省会福州一带，秦朝在此地建闽中郡。汉高祖时期，越王勾践后人无诸建闽越国。汉武帝时期，越人叛乱，武帝派兵平乱，计杀越王余善，设冶县。

中原人「三移」

上古福建地广人稀，为越人所居。至西晋「永嘉之乱」后始有较大规模的中原人移居。其中最重要的有三次。第一次是西晋永嘉二年（308年），衣冠始入闽者共八族，分别是：林、黄、陈、郑、詹、丘、何、胡，称为「八姓入闽」。

唐高宗总章二年（669年），泉潮间发生「蛮獠啸乱」，此处所说的「泉」是指今之福州，即由福建北部至南方潮州发生原住民的叛乱。河东人陈政总领岭南军事奉命平乱。陈政死，子陈元光继任平定乱事，并招来大量中原移民开发九龙江下游一带，奏请朝廷建置漳州。后人称陈元光为「开漳圣王」。

中原族群最大规模移民福建是唐末五代的光州固始人王潮三兄弟。唐末战乱，光州固始父老南徙，推举王潮为首。王潮以闽南为根据地，再北上福州。其弟王审知建闽国，为「十国」之一，执政29年，平息干戈，注重经济民生。另一弟王审邽任泉州刺史，设招贤院，云集不少北方士人，使蛮荒之地成为中原文化的保存地。

闽文化与海外贸易

闽文化的形成始于五代，而宋元时期则是闽文化最光辉的时刻。北宋初建，已失北方燕云十六州，北有辽国，西有夏，对外战争每多败北。既要纳岁币，亦阻断了陆上「丝绸之路」的外贸收益。唐末以来，福建在王氏兄弟的经营下免于战乱，又大力发展海上贸易，正好补宋室之不足。元祐二年（1087年），泉州正式设置市舶司。「靖康之难」后，南宋建立，偏安江左，依赖市舶贸易更甚。

泉州后渚港发现的宋代海船

元代阿拉伯穆斯林商人蒲寿庚统领泉州，海外贸易大盛。马可．波罗在《东方见闻录》中称泉州与北非的亚历山大港是当时全世界最大的港口。元末泉州经历叛乱，明代则实施海禁，加上倭寇问题，福建的海外贸易辉煌不再。

「鸦片战争」后，《南京条约》的「五口通商」包括福州及厦门。近代以来，福建凭着海外交通传统及庞大华侨网络，又再跃升为全国经济发展较快的省份之一。

冷知识：闽南习俗

泉州开元寺

1. 中秋节「烧塔仔」

中秋节点灯笼、吃月饼是传统习俗。而闽南地区每逢中秋节，小朋友都会到处收集瓦片、石块及干草，然后叠成一个小型的塔仔，入夜后把干草放进塔内烧，外面洒上盐。火燄会从塔中升起，在夜空中闪烁。很有节日气氛。

2. 盂兰节「吃普渡」

「普渡」即是「盂兰节」，在农历七月十五，又称「中元节」。闽南人很重视这个节日，并把整个农历七月都视为「普渡」，不同村落轮流过「普渡」。家家户户准备丰富的菜肴招呼亲友。亲友众多的人又会在七月的不同日子到亲友的村落接受招待，这叫做「吃普渡」。

历史思与行

1. 土地贫瘠、山多平地少制约了福建的农业发展。在客观条件不足下，福建人如何灵活变通、寻找出路并开拓自己的独特文化？

2. 泉州港的兴起与没落均有着其历史的轨迹，从中我们可以吸取哪些教训，以思考一个大都会的兴衰？

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：陈仁启 圣马可中学中国历史科科主任

延伸阅读：

一盏省油灯 照见古人节能智慧｜星岛教室

二十四节气 「小雪」认识习俗 准备过冬｜星岛教室

AI能听懂动物说话吗？｜星岛教室

