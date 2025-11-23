AI能听懂动物说话吗？｜星岛教室

你是否曾经好奇家里的狗狗对你汪汪叫的时候，牠到底想说甚么？又或者窗外的鸟儿每天清早都在聊些甚么？随着人工智能（AI）技术的快速发展，科学家们正在尝试做一件超级酷的事情——用AI来解读动物的「语言」！

AI如何「听」懂动物声

不同鸟类的鸣叫声有不同特性，将其转换成频谱图图像后，便可以图像方式让AI进行学习与辨识。 图片来源︰农业部生物多样性研究所

试想像︰如果我们要和外星人交流，首先须学会他们的语言，对吧？AI学习动物语言也是同样道理。

科学家们首先需要收集大量动物声音，就像我们背单词一样。他们会在森林、海洋甚至我们家附近录制各种动物的叫声：鸟儿的歌唱、鲸鱼的歌声、大象的低语……还有你家猫咪各式各样的咪叫声。这些录音会被送到电脑里，变成AI学习的「课本」。但是光有录音还不够，因为声音是看不见的。这时候，科学家们就用了一个很聪明的方法——把声音变成图片！

这种特殊的图片叫做「频谱图」，它就像声音的「指纹」，能够显示声音的高低、长短和强弱。通过这种转换，AI就可以像我们认照片一样「认」声音了。它能够学会识别：「这是狗狗开心的叫声」、「那是猫咪饿了在抱怨」。 从认出是谁到听懂意思

最开始，AI只能做到认出是哪种动物在叫。但现在，它已经变得更厉害了！它开始能够分辨动物叫声中的不同情绪和意图。比如说，科学家发现大象家族之间会用不同的「方言」交流，就像我们不同地区的人说话口音不一样。更神奇的是，每头大象还有自己的「名字」——其他大象会用独特的声音来呼叫牠！鲸鱼也是如此。不同的鲸鱼家庭有自己独特的「歌声」，牠们通过这些歌声来保持联系，甚至在很远的地方也能互相识别。

AI动物翻译的日常应用

你可能会想，研究这个是不是只为了好玩？其实不是的！AI动物翻译科研人员已经在做很多重要的工作了：在自然保护区里，AI监听器24小时值班，能够听出盗猎者的枪声或车声，及时发出警报来保护动物。在农场里，AI通过分析牛、猪的叫声，能够判断牠们是否生病或者不开心，帮助农民更好地照顾牠们。

就连我们身边的宠物也能受益！虽然现在还没有真正的「狗狗翻译机」，但已经有一些智慧项圈能够通过分析狗狗的叫声和行为，告诉主人牠们的情绪状态。

距离完全听懂有多远？

虽然AI已经能做很多厉害的事情，但要像电影里那样完全听懂动物说话，我们还有很长的路要走。主要是因为动物的交流方式和人类很不一样：牠们不仅用声音，还会用身体动作、气味等多种方式来「说话」。而且每种动物都有自己的「语言规则」，这就像要同时学习几十种外星语言一样困难！但是没关系，正因为有这么多挑战，才更需要年轻的你们一起来探索！

当我们能够更好地理解动物的语言时，我们就可更好地保护牠们，与地球上的其他生物和谐相处。这不仅是一项科学技术，更是一座连接人类与自然的桥梁。所以下次当你听到动物们的叫声时，不妨仔细听听——也许牠们正在说着我们还没完全理解的精彩故事呢！

如何开始探索动物语言

多观察身边的动物：牠们在不同情况下会发出甚么样的声音？有甚么不同的行为？ 学习程式设计知识：Python是个不错的起点，它是AI科学家最常用的工具之一。 培养耐心和细心：科学研究需要大量的观察和记录。 保持好奇心：最好的科学家永远保持着对世界的好奇心！

小思考，大智慧

AI能否真正理解动物的「想法」和「感受」？ 如果AI能完全听懂动物的语言，对人类和动物的关系有何影响？ 除了声音之外，AI还能如何帮助我们了解动物的沟通方式？

参考答案

虽然目前AI可透过分析动物的声音和行为，来辨识牠们的情绪状态（例如：兴奋、焦虑或不适），并将这些资讯转换成人类可以理解的数据，但这并不等于AI能像人类一样，真正「体验」或「感受」到动物内心的思想。AI能做的是将数据模式化，从中找出规律和关联性，并根据这些规律进行预测或判断。它能判断出「这只狗的叫声很可能是因为牠饿了」，但无法像人类一样，产生「啊！这只狗正在想着牠最爱的饼干」这种具体的想像。因此，我们可以说AI正在帮助我们翻译动物的意图，但要达到完全理解动物的内心世界，还有一段很长的路要走。 如果有一天AI能完全翻译动物的语言，这将对人类和动物的关系产生革命性的影响。试想像︰我们能直接听懂鸟儿的歌唱是在传达甚么讯息，或是了解海豚在海中玩耍时的对话。这不仅会加深我们对动物行为的理解，亦会让我们更清楚地意识到，牠们也是有智慧、有情感的生命。这或许能减少人类与野生动物之间的冲突，并让人们在面对动物保育问题时，产生更强烈的同理心和责任感。但这项技术亦可能引发新的伦理问题，例如：人类是否有权利窃听动物的隐私？我们该如何回应动物提出的「请求」？这些都是在技术发展的同时，我们需要共同思考的重要课题。 文中提到，动物的沟通不仅限于声音，还包括身体语言、气味、甚至光线信号。AI在分析声音之外，亦可在这些方面发挥巨大作用。例如，AI可以透过电脑视觉技术，分析动物的脸部表情、肢体动作和姿势，来判断牠们的情绪和意图。试想像︰AI可像识别人脸一样，辨识出动物的「开心脸」或「警戒姿势」。此外，AI亦可分析气味分子，帮助我们理解某些动物如何利用气味来划定地盘、寻找伴侣或警告危险。未来，整合多种感官数据的AI，将能建构出更全面、更精准的「动物语言」模型，为我们揭开动物沟通的神秘面纱。

文：香港大学博士后研究员（人工智能）、教育评议会执委冯颖匡博士

