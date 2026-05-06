我要赞佢｜民安队陪伴大埔宏福苑灾民走过最艰难回家路 队员靠『加油』与『尽做』打气成最强大助力

为期15日的大埔宏福苑七幢楼宇居民分批上楼安排，政府不同部门通力合作，无分彼此支援居民需要，当中民安队每日平均动员约150名队员，秉持「安心为民」的精神，除了协助居民搬运重物外，更提供心理支援及陪伴，在居民经历人生巨变的时刻，全程护送他们取走珍重的物品，以及当中的宝贵回忆。

民安处总参事梁冠康接受访问时表示，是次宏福苑上楼执拾的安排，民安处及民安队继续秉承「安心为民，志献社会」的精神，每日平均出动约150名队员到场协助，每当有一户居民抵达，民安队便会派员全程陪伴及守护，确保他们上楼执拾时感到安心，同时于开放的楼层部署特遣部队，以支援居民一切需要，「其实每一户居民各有他们的需要、面对的挑战及困难，我们会给予适切支援，以『急市民所急』的宗旨担当支援角色。」

他提到，队员均秉持「No Free Hand」(双手不空闲)的原则支援居民执拾，不论是居民上楼还是落楼，会尽量帮忙提携沉重的行囊，减轻市民的体力负担，「知道他们回来执拾心情沉重，所以更要于上楼期间协助他们，减少他们的忧虑、帮助运送物品。事实上，很多物品确实沉重，但都希望他们可以带走具纪念性、有价值的物品。」

梁冠康与团队并肩作战。连日参与上楼的他分享，有一名婆婆行动不便，上落需要较多时间，然而在场不论是民安队、警察、消防及救护人员，以及其他前来支援的公务员，大家全程守护在旁，陪着婆婆一步步返回地面，「婆婆抵达地面后，逐一向每位帮过她的人握手致谢，场面令人动容。」他亦特别感谢由政务司副司长卓永兴带领的跨部门工作小组精心部署，让各部门人员上楼执拾工作中共同协作，无分你我，全方位满足居民需要。

梁冠康补充，民安队于去年草拟成立「心晴同行」小组，旨在为参与应急救援的队员提供情绪及心理支援，而今次宏福苑行动中，50名成员亦于前线支援，为上楼队员打气及补给物资，有需要时亦会配合现场的社工及心理学家疏导居民的情绪。他感谢民安队人员连日来不辞劳苦，对于参与今次行动相当踊跃，体现了绝佳的团队合作精神。

民安队员腾出时间参与 陪伴灾民走过艰难时刻

「我们不单止帮助居民搬运物品，更陪伴他们走过人生最艰难的时期。」正职为发型师的李健豪是民安队港岛区域C中队、水灾抢救队队员，得知协助宏福苑居民上楼的行动后，立即腾出时间当志愿者，亦特意于体能与心理两方面做足准备。陪伴居民上楼的他感言，曾见到居民执拾洗头水等日常用品，当刻意识到对方经历巨变后，著重的并非物质，而是希望回到原本的生活。

李健豪续分享，有一次支援高层单位，但因频繁从地面与高层单位往返，令他感到疲累不堪，然而同层传来居民互相打气的呐喊，成为了继续向前的动力。抵达单位后，即使早已汗流浃背，他仍然义无反顾为居民揹上重达30公斤的银器并运送到地下。尽管工作辛苦，但他认为绝对值得，「居民有需要时，我们提供协助，相反他们见到我们全身湿透、疲态尽显时，一句『辛苦了』或『谢谢你』，这个互动相当难忘。」

除了体力付出，队员们更在行动中体会到同理心的重要性。民安处行动及训练主任龚翠冰表示，人员日常接受的绳索训练、院前急救、重力抬举及人群管理等技能，于今次宏福苑上楼执拾中转化为行动实力，另亦加强了心理辅导训练，让队员支援居民时，能有效舒缓居民及自身的负面情绪，「队员在心理上亦有一定准备，建立强大的抗压心态，正因我们知道今次的工作绝不容易，更要保持逆难而上的决心。」

她认为，是次行动体现了队员间的同理心与热忱，即使在恶劣的环境下，队员需背负重担在楼层间反复上落，然而同僚间的互信与鼓励，成为了最强大的助力，「大家相遇时一个眼神交换，一句『加油』、『尽做』，这种心理支持非常强大。」

此外，居民对她们工作的认同更是坚持的动力，她举例，某次行动在楼梯间遇到一位因体力不支而呼吸困难的女士，她立即安排对方坐下休息，并引导其呼吸以助舒缓。在安抚过程中，她察觉到对方因觉得自己妨碍了家人而感到自责，于是运用心理辅导技巧与其倾谈，成功平复对方情绪，「其实我并非负责她的楼层，怎料我和她落楼后又相遇。即使我们戴着口罩与头盔，她仍然认出我，并主动上前握手致谢，令我觉得很感动，亦认为我们的工作确实得到市民认同。」