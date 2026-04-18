我要赞佢｜七旬退休街坊组义工队 为街坊验楼免费家居维修：帮到人就开心

东涌新屋邨林立，由于地区偏远，街坊面对新屋入伙或家居维修问题时往往求助无门，两位年过七旬的长者选择退而不休，加入义工队，既亲手为同龄甚至更年长的街坊换灯胆、通渠、验楼，甚至陪诊跨区覆诊。他们用行动证明，长者不一定是受助者，更可以是社区最温暖的守护者。

前室内设计师放下图则 拿起螺丝批

70多岁的赵锦康（康叔）是东涌老街坊，退休前曾任室内设计师，对楼宇结构了如指掌。退休后，他没有选择安坐家中，反而抱着「退而不休」的精神，希望继续发挥所长。6年前，他加入香港圣公会东涌综合服务中心义工队，从此由画图则的设计师，变成拿着螺丝批、电钻上门维修的前线师傅。

「以前做设计，成日嫌师傅手脚慢，依家自己落手做，先知原来好多工夫唔系想像中咁易。」康叔指以往做室内设计时鲜有在前线出手，如今亲力亲为笑指昔日根本是「闹错人」，他现时「一脚踢」为新入伙街坊验楼、安装衣柜、维修电灯，但每样项目都难不到他。凭着这份热诚，他更荣获「香港义工奖2024」赛马会众心行善杰出常青义工奖。

另一名骨干成员王润开（开叔），同样年过七旬，退休前从商，擅长与人沟通。他与康叔一拍即合，出动时康叔主理技术，开叔则从旁协助，更重要的是—他总能与长者打开话匣子闲话家常，从中发掘他们没有向外界透露的生活困难。

康叔在维修班教授青少年学员如何在墙身上髹上油漆。(受访者提供)

退休后的开叔选择为街坊维修家居，图中教授学员如何铲走批荡。

开叔与康叔开班指导居民如何验楼。

居民受开叔及康叔指导后，便能简单完成家居维修事宜。

最难忘的一次，是接到一对年迈母女的求助。90岁的母亲坐轮椅，与60多岁的女儿同住，家中马桶严重倒灌，污水四溢。两人赶到现场，二话不说先用毛巾堵住门口防止蔓延，面对满地秽物，开叔毫不计较，徒手帮忙通渠。事后更彻底清洁厕所和客厅，令两母女感动不已。「见到佢哋咁辛苦，我哋后生（虽然都七十几）唔帮边个帮？」开叔轻描淡写道。

为了传承技能，两人更开设合办维修义工班，教授实用知识，将一生学到的技能无私教予下一代，亦欣慰青少年及小学生学员投入学习、认真钻研，有望掌握实际技能后实践助人自助。

不止维修家居 更「维修人心」

除了上门维修，这对黄金组合更是长者的「守护天使」。开叔不时推着轮椅，陪伴长者远赴玛嘉烈医院或玛丽医院覆诊，甚至跨区到深水埗配药；康叔则会充当陪诊员，或带院舍长者到社区逛超市，重拾生活乐趣。

香港圣公会东涌综合服务迎东分址的注册社工李咏轩表示，义工队服务表面维修家居，实际上「维修人心」，希望透过有关服务，令长者知悉仍有人关心自己。

中心期望借着两人的故事，打破社会上对长者「只能受照顾」的刻板印象。李咏轩强调：「长者唔一定系被动嘅服务使用者。好似康叔、开叔咁，七十几岁仍然有能力、有热诚去服务其他人，甚至比好多后生更有干劲。」

