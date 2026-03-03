我要赞佢｜庆祝55周年兼正名20载 树仁大学宣布成立义工队：用专业知识回馈社会

为庆祝创校55 周年及正名大学20载，香港树仁大学（下称仁大）宣布启动为期一年的校庆活动计划，当中重点包括由教职员、学生及校友组成大学义工队，致力将学术专业知识转化为服务社区及基层。

树仁大学今年校庆主题以回馈社会为重点方向，旨在彰显仁大多年来秉持校训「敦仁博物」的创校精神，推行仁者教育。透过一系列结合学术交流、社区服务及公众参与的活动，仁大期望深化与社区之间的连结，体现大学于培育才德兼备人才，为社会发展作出持续贡献的愿景，实践「敦仁博物」的办学精神。

该校校长胡怀中博士表示，校方将以实际行动回馈社会，在培育学生专业能力的同时，秉持服务社会的宗旨，培养具价值判断与社会承担的下一代。

作为校庆计划的重要起点，「香港树仁大学义工队」宣布正式成立。义工队由教职员、学生及校友组成，致力将学术专业知识转化为服务，同时支持学生德育发展。

义工队已于上月7日举办首场与「善导会」合作的义工活动「『仁』心汇聚」，在红磡过渡性房屋项目「善汇」，透过艺术工作坊、派发福袋及社区交流活动，促进居民互动。

除义工服务外，仁大亦同步推出公开讲座系列及社区协作计划，将学术及专业知识回馈社会。两个系列均以「数码人文拓展社会公益」为主题，展示人文与社会科学如何在数码时代回应社会挑战。

公开讲座系列将于今年5月陆续展开，聚焦不同社会大众关心的主题，由大学全部12个学系轮流策划讲座。讲题包括日常冲突调解、拆解网络诈骗背后的心理陷阱、叙事与沟通技巧、香港街道的文化记忆，以及人工智能如何重塑中文学习等。除了在大学举行公开讲座，学系亦将安排于校园以外的场地举行活动，走进社区实践知识转移。

社区协作计划将由12个学系与相关校外组织共同策划，推出一系列实践工作坊及活动，利用数码工具与创新，将人文与社会科学的知识转化为实际支援，带入社区推动协作。活动将开放给公众，以及合作的中小学学生及教师等参与，活动包括青年调解员实践工作坊、支援ADHD儿童的身心发展、培养青少年媒体素养、探索本地渔民生活与文化，以及探讨如何借助人工智能进一步深化中英文写作教学。