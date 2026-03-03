Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要赞佢｜庆祝55周年兼正名20载 树仁大学宣布成立义工队：用专业知识回馈社会

好人好事
更新时间：20:23 2026-03-03 HKT
发布时间：20:23 2026-03-03 HKT

为庆祝创校55 周年及正名大学20载，香港树仁大学（下称仁大）宣布启动为期一年的校庆活动计划，当中重点包括由教职员、学生及校友组成大学义工队，致力将学术专业知识转化为服务社区及基层。

树仁大学今年校庆主题以回馈社会为重点方向，旨在彰显仁大多年来秉持校训「敦仁博物」的创校精神，推行仁者教育。透过一系列结合学术交流、社区服务及公众参与的活动，仁大期望深化与社区之间的连结，体现大学于培育才德兼备人才，为社会发展作出持续贡献的愿景，实践「敦仁博物」的办学精神。

该校校长胡怀中博士表示，校方将以实际行动回馈社会，在培育学生专业能力的同时，秉持服务社会的宗旨，培养具价值判断与社会承担的下一代。

作为校庆计划的重要起点，「香港树仁大学义工队」宣布正式成立。义工队由教职员、学生及校友组成，致力将学术专业知识转化为服务，同时支持学生德育发展。

义工队已于上月7日举办首场与「善导会」合作的义工活动「『仁』心汇聚」，在红磡过渡性房屋项目「善汇」，透过艺术工作坊、派发福袋及社区交流活动，促进居民互动。

除义工服务外，仁大亦同步推出公开讲座系列及社区协作计划，将学术及专业知识回馈社会。两个系列均以「数码人文拓展社会公益」为主题，展示人文与社会科学如何在数码时代回应社会挑战。

公开讲座系列将于今年5月陆续展开，聚焦不同社会大众关心的主题，由大学全部12个学系轮流策划讲座。讲题包括日常冲突调解、拆解网络诈骗背后的心理陷阱、叙事与沟通技巧、香港街道的文化记忆，以及人工智能如何重塑中文学习等。除了在大学举行公开讲座，学系亦将安排于校园以外的场地举行活动，走进社区实践知识转移。

社区协作计划将由12个学系与相关校外组织共同策划，推出一系列实践工作坊及活动，利用数码工具与创新，将人文与社会科学的知识转化为实际支援，带入社区推动协作。活动将开放给公众，以及合作的中小学学生及教师等参与，活动包括青年调解员实践工作坊、支援ADHD儿童的身心发展、培养青少年媒体素养、探索本地渔民生活与文化，以及探讨如何借助人工智能进一步深化中英文写作教学。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
6小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
8小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
8小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
7小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
7小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
7小时前
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
影视圈
6小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
11小时前