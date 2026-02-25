Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要赞佢｜汇基书院学生轮流照顾松狮蜥 老师：「宠爱阁」是生命教育课

好人好事
更新时间：07:00 2026-02-25 HKT
发布时间：07:00 2026-02-25 HKT

为鼓励市民协助打击残酷对待动物的行为，警方积极推展「动物守护．社区大使」计划 (Animal Watchers Programme) ，计划支持学校成立校园动物阁「宠爱阁」，让学生从小学习爱护动物。

汇基书院董月娥老师撰文，分享学校设立宠爱阁并饲养动物，认为「宠爱阁」不只是一个动物关怀计划，更是一堂宝贵的生命教育课，学生们透过日常照顾和善待动物建立尊重生命的观念。

以下为分享全文：

自从参与「动物守护‧社区大使」计划后，我校于生物室设立校园「宠爱阁」及迎来一位特别的小成员——松狮蜥「Koko」。这位可爱的新朋友不仅为校园带来了新气象，也成为师生之间共同守护的生命。

生物科的学生们分成几个小组，各司其职、合作无间。喂食组每日负责准备Koko的食物——新鲜蔬果与昆虫，确保牠营养均衡；环境组则负责清洁玻璃箱、更换沙垫、监测温度与湿度，让牠的生活空间保持舒适；观察与记录组用心拍摄照片、撰写成长笔记，纪录牠的活动轨迹与饮食习惯；而护理组则负责简单的护理工作，如替Koko冲澡、修剪指甲和观察皮肤状况。学生们轮流值日，确保Koko每天都能得到最悉心的照料。

 周末及长假期期间，学生更自愿轮流把Koko带回家照顾。他们为牠准备舒适的小箱子，观察牠的饮食、睡眠与活动情况，每一次相处都成为珍贵而温馨的回忆。老师与职员们也投入其中，定期探望Koko，见证牠从初来乍到时的害羞，到如今懂得主动靠近、安心趴在学生掌心的转变。

在学生发展周期间，学生们更透过短片、展板与实物展示，向全校介绍松狮蜥的生活习性与饲养心得，并向家长们讲解计划的宗旨与成果。那份自信与喜悦，正是从实践中孕育出来的成长印记。

「宠爱阁」不只是一个动物关怀计划，更是一堂宝贵的生命教育课，学生们透过日常照顾和善待动物建立尊重生命的观念。学生们从最初的陌生不习惯，渐渐学会同理心、责任感与包容心。看著学生们成长，我感到非常欣慰，也期望更多学校能参与这计划，让每位学生都能在动物相处中找到自己的光芒。

