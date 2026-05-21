GUM称5月强积金人均暂赚3682元 年初至今累积回报1.74万

强积金顾问公司GUM今日（21日）公布截至5月18日的上半月强积金表现，强积金综合指数月内上升1.1%，指数升至301.6，带动年初至今回报进一步扩大至5.3%。人均回报方面，5月月内暂赚3,682港元，年初至今累积回报达17,424港元。

三大资产类别走势略为分化，股票基金继续录得正回报，5月上升1.6%，年初至今升幅扩大至7.1%，仍为推动整体回报的主要动力；混合资产基金同步上升1.1%，年内回报达6.0%；固定收益基金则轻微回落0.1%，反映利率与汇因素影响逐步浮现。

股票基金方面，亚洲市场继续领跑。亚洲股票基金5月再升5.1%，年初至今大幅上升22.6%，进一步巩固其今年表现最强基金类别的地位。日本股票基金亦延续升势,5月上升4.2%，年内回报达11.0%；大中华股票基金则升 2.2%，年初至今升幅为15.1%，表现稳健。

相比之下，美国股票基金升幅相对温和，5月上升1.9%,年初至今升 6.9%,显示资金轮动持续由美股部分流向亚洲市场。表现较弱的仍为欧洲及部分其他股票基金，个别录得轻微跌幅，反映市场表现分化加剧。

GUM首席投资总监刘嘉鸿指出， 亚洲基金在AI产业链支持下持续领先，5月份进一步拉开与其他地区的回报差距，年初至今回报突破22%。

他进一步补充，习特会未有突破性进展，市场对霍尔木兹海峡能快速解封的信心开始动摇。债市已亮起警号，美日长债收益率持续上行，反映长期通胀及加息预期升温，需留意债市压力蔓延至股市。



