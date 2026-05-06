两大药股同步招股二拣一 留意有回拨机制 专家称剂泰AI+纳米概念够独特｜星市攻略

本港IPO市场气氛炽热，多只新股上市后即倍升，惟中签难度也越来越大。当投资者面对新股撞期时，难免要有所取舍以增加中签率，而「AI药物递送第一股」剂泰科技（7666）及「港股合成致死肿瘤第一股」英派药业（7630）昨日（5日）便同步招股，投资者应如何选择？光大证券国际证券策略师伍礼贤接受《星岛头条》访问时表示，若投资者资金有限，较倾向选择具备AI及纳米概念的剂泰科技，并预期首日挂牌可录得中至高双位数升幅，惟提醒投资者成功中签宜先行「落袋为安」，未能中签者则不建议高追。

剂泰科技引入贝莱德及高瓴

剂泰科技及英派药业均由昨日（5日）起至周五（8日）招股，其中前者拟发行2.01亿股，集资约21.1亿元，5%公开发售，招股价10.5元，每手500股，入场费5,302.95元，富瑞、德银及中信证券为联席保荐人。

此外，该股引入贝莱德、UBS AM Singapore、国风投创新投资基金股份、未来资产、高瓴旗下HHLRA、Deerfield、RTW基金、Arc Avenue、Huadeng Technology、Isometry Global、广发基金、工银瑞信实体、华夏基金（香港）、富国基金、Lake Bleu、Sage Partners、工银理财、ORIX Asia AM为基石投资者，投资金额合共1.48亿美元。

英派药业引入腾讯为基投

英派药业方面，拟发行4,197.7万股，集资最多约9.1亿元，10%公开发售，招股价19.75至21.75元，每手200股，入场费4,393.88元，高盛及中金为联席保荐人。

该股同样引入多名基石投资者，其中包括南京生物医药谷建设发展有限公司及华泰资本投资（就华泰背对背TRS及华泰客户TRS而言）、腾讯（700）、LAV、睿远、WWHCP、First Quarter Moon OFC — Phecda Fund为基石投资者，投资金额合共3,574万美元。

剂泰非直接制药 提供输送平台

伍礼贤预计，剂泰科技及英派药业两只新股上市后均会有不俗表现，建议资金充裕的投资者两者皆可认购，以提升中签率。若资金有限的话，他倾向选择剂泰科技，并解释指该股透过港交所「特专科技」渠道上市，本身并非直接制药，而是提供药物输送平台，利用纳米科技将药物精准传送至患处，技术比较独特，应用前景亦相对高。

他续指，回看剂泰过去几年业绩，虽然目前收入规模不算庞大，但收入增长速度非常快，增速甚至高于同期招股的英派药业。在目前市场对AI炒作气氛比较炽热的情况下，公司业务较独特、兼具AI与纳米概念，市场给予的估值可能会较高。

剂泰循18C上市 回拨最多20%

值得留意的是，剂泰科技循《上市条例》第18C章申请上市，即设有回拨机制及回拨最多20%股份。被问到这会否增加剂泰科技的中签机会时，伍礼贤指剂泰科技虽然设有回拨机制，但若其认购倍数远高于另一只新股，最终中签难度依然相对较高，甚至有机会比没有回拨机制的英派药业更难中签。事实上，目前剂泰科技的认购反应，一直领先于英派药业。

剂泰首挂升幅有望胜英派

上市后升幅预测方面，伍礼贤表示，虽然最终定价及认购反应属未知数，但预期两只新股的认购反应皆不俗，其中剂泰科技的认购倍数有机会更高。他预计，剂泰科技首挂最少会有中至高双位数百分比的升幅；至于英派药业，升幅则可能较为温和。

策略方面，伍礼贤建议，若首日挂牌能录得高双位数百分比升幅，便应先行落袋为安；至于未能中签者，他提醒投资者，不建议在股价已大幅急升时追入，虽然新股市场充满机遇，但亦必须注意当中的风险。

晶泰及英矽难跟足升势

另外，晶泰科技（2228）、英矽智能（3696）及剂泰科技被称为「AI制药三小龙」。一旦剂泰科技上市有良好表现，会否带动晶泰科技及英矽智能上升？伍礼贤认为，市场的确存在影子股概念，相关股份料可受惠。但他强调，其他影子股未必能完全复制剂泰科技的业务模式，因为三只股份同样即使同样涉及AI制药，但剂泰科技主攻纳米平台，发展方向各有不同，因此不要期望相关影子股的股价能完全跟随新股的升幅。

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