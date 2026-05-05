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毫无投资价值的「板块」｜曾智华

投资理财
更新时间：09:49 2026-05-05 HKT
发布时间：09:49 2026-05-05 HKT

经常有人问小弟：「碌Sir，最近应该投资哪一个板块？」

「板块论」极之误导，因一个板块之内，可以有数十至数百公司，部分真真正正老老实实营商，但亦有不少是混水摸鱼，借板块两个字博懵，因确有不少散户听潮流兴乜板块就瞓落去，根本唔理买紧乜，如此，当然血流成河。

这个现象千禧年的科网股最具代表性。过去几年，因AI兴起，又出现AI板块股，人人争相搞乜乜物物「人工智能」公司，就蛊蛊惑惑上市集资，然后一走了之。

中国地大物博，一兴乜，就蛇虫鼠蚁涌现，早年的地产集团如是，电动车集团也如此，若果你完全不掌握佢哋搞乜就一头插落去，当然损手烂脚，学费可以是天文数字。

记住呀，买股票一定要买真正有实力、有前景、有市场的公司，绝不应买甚么板块。

切勿投资本地饮食业

今日讲板块，因N年前已不停劝老友们切勿投资一个板块——本地饮食业。点解？因这个行业大得惊人，经营门槛很低，基本人人可做。业内，真是树大多枯枝，从业员上至老板下至前线员工，良莠不齐，部分根本并没甚么道德可言。这类人，你俾佢成为上市公司掌舵人？历史显示，小股东不少变上咗贼船，蚀到一颈血。

饮食业除管理人质素外，面对最大的问题，是客观困境。传统是高租金、员工薪金有升冇跌、食材价格难以控制，以及食肆太多，竞争惨烈，令人人将Profit Margin压到低无可低。更严重，近几年遇上大湾区饮食业的巨浪，加上交通日益方便，客人有比较，有得拣，当然北上揾食。所以，若论板块，饮食业板块真的是内忧外患，不知竞争力从何谈起。

本地餐饮股刚刚公布业绩，一如所料，除太兴集团（6811）外，基本全部一壳眼泪。传统快餐集团大家乐（341）及大快活（052），盈利相比生意额得啖笑，营业额高，但盈利蚊滋，得个做字。

最惨烈是稻香（573），股价5年跌去七成，揸者全部要问天。

资深传媒人 曾智华

曾智华简介:

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