汇丰首季业绩相信非常好｜曾渊沧

美国总统特朗普于2月28日联同以色列向伊朗发动战争，至5月1日满60天，根据美国宪法，总统发动战争60天后必须取得国会批准才能继续。就在5月1日的前一天，美国国防部长海格塞斯到国会作证，说美国与伊朗于4月8日已经停火，特朗普政府对伊朗采取的军事行动已经暂停或中止，没有超过60天的法律期限，因此也不必寻求国会授权。前一阵子，特朗普也说美伊停战协议将无限期延长。

特朗普不想打了

如此一来，是不是战争已经结束？当然，战争是不是真的已经结束，还得继续观察，更何况特朗普天天在变。不过美股已经开始为国防部长在国会的发言庆祝，纳指标指创下历史新高，希望美股高涨对今天开始的港股也有利好的影响。

恒指于1月29日见顶，最高位是28056点，之后在整个2月份则徘徊于26295至27397点之间，高低波幅1102点，美以伊战争爆发后才急跌，最低见24203点，4月30日收市25776点，算是从低点反弹了1573点或6.5%。

反弹的理由当然是因为4月8日美伊暂时停火，现在看来重燃战火的机会应该不大，特朗普的确是不想打了，打算一走了之。4月30日，特朗普公开说他已经摧毁伊朗核能力，这相等于宣布胜利，打败了伊朗，这个说法是在为自己准备一走了之寻找下台阶。因此，展望未来的确可以再乐观一点。

国产晶片股料续受捧

AI热潮导致晶片需求大增，中央明令尽量用国产晶片，于是中芯国际（981）与华虹半导体（1347）受捧，在整个4月份，中芯及华虹分别涨40%及47.7%，表现极佳，相信这个趋势还会继续下去。

中银及渣打先后公布佳绩

两间香港发钞银行中银香港（2388）及渣打集团（2888）公布今年首季度业绩，都非常好。中银香港的股价也因此创出历史新高，与去年低位比较上升55%，尽管股价飞升，现价的股息率仍有4.75厘，也是稳健的收息股，赚股息同时也赚股价。渣打银行今年第一季度盈利按年增长17%，创出历史记录，股价同样是逆市上升。

紧接着中银香港与渣打银行，另一间发钞银行汇控（005）明天也会公布今年第一季度业绩，相信也会是非常好。一年多之前，汇丰股价60元，每股收息6元，当时我不停的建议大家买汇丰收股息，是10厘的超高息股。现在汇丰股价上涨了不止1倍，当然不能再期望10厘股息。

曾渊沧

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