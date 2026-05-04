日圆好仓的关键位｜唐牛

对本栏来说，4月可说是今年最易操作的1个月，港股新股畅旺，赢亲都倍倍声，本栏爱股之一的莎莎（178）越升越有，美股则有Nvidia及Google齐齐破顶，连带最弱的Bitcoin亦走出谷底，所以单月已成功收复2月及3月失地，带动仓位破顶。希望5月保住强势，继续上冲。

日圆转强是市场共识

美元兑日圆上星期一度升穿160心理关口，日本央行终于出手，据报动用了逾5万亿日圆干预汇市，日圆一度抽升3%，重上155水平。事实上，市场普遍预期日央行今年将利率由0.75厘调升至1.5厘，加上今年通胀料达2.8%，高出央行2%的目标，所以日圆转强是市场的共识。如果央行干预，博日圆好仓可以160这水平作依归部署。

唐牛

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