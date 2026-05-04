Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日圆好仓的关键位｜唐牛

投资理财
更新时间：08:51 2026-05-04 HKT
发布时间：08:51 2026-05-04 HKT

对本栏来说，4月可说是今年最易操作的1个月，港股新股畅旺，赢亲都倍倍声，本栏爱股之一的莎莎（178）越升越有，美股则有Nvidia及Google齐齐破顶，连带最弱的Bitcoin亦走出谷底，所以单月已成功收复2月及3月失地，带动仓位破顶。希望5月保住强势，继续上冲。

日圆转强是市场共识

美元兑日圆上星期一度升穿160心理关口，日本央行终于出手，据报动用了逾5万亿日圆干预汇市，日圆一度抽升3%，重上155水平。事实上，市场普遍预期日央行今年将利率由0.75厘调升至1.5厘，加上今年通胀料达2.8%，高出央行2%的目标，所以日圆转强是市场的共识。如果央行干预，博日圆好仓可以160这水平作依归部署。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
政情
4小时前
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
突发
1小时前
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
突发
23分钟前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
23小时前
假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓
全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓
投资理财
4小时前
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
13小时前
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
生活百科
2026-05-03 10:00 HKT
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
影视圈
15小时前
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
影视圈
11小时前
姜涛生日粉丝逼爆铜锣湾 HOY TV主持余健志批评阻街：集体撞邪 疑似姜糖反寸爆厨艺差
姜涛生日粉丝逼爆铜锣湾 HOY TV主持余健志批评阻街：集体撞邪 疑似姜糖反寸爆厨艺差
影视圈
14小时前