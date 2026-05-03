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打工仔恐慌错过股市大反弹 勿乱捉时机 两个简单方法享受复利｜李声扬

投资理财
更新时间：08:53 2026-05-03 HKT
发布时间：08:53 2026-05-03 HKT

4月环球股市大反弹，美股标指一个月升了10%、纳指更升了15%——可是，你有捕捉到吗？似乎不少人，却是在之前中东战争时将股票沽出，完美错过反弹。看看香港的强积金，明显见到3月开战时，很多打工仔将股票基金转换至保守基金。好听一点，是「市况不明朗，增持现金」。实际上，是低位沽货，也享受不了之后升浪，「左一巴右一巴」。

跌市就沽货是最差方法

最好的捉时机方法，是别人恐惧时你贪婪，但当然这是知易行难。次好的方法，就是持续买入，长期持有，或者每月定额。无论如何，不买也不要乱沽。最差的，当然是见跌市就沽货。

最诱人却也最危险的念头，莫过于认为自己可以预测未来。着实能知三日事，可能富贵千万年。弱势如恒指，每年的高低位波幅都三四成起码。只要年年捉中，就巴菲特都行埋一边。但有这样的事发生过吗？
不少人想在股灾前夕清仓，或者V型反弹前精准切入，这种追求「完美时机」的行为，听起来像是高明的策略，实际上却更接近一场胜率极低的豪赌。稍为有节操的，都知根本不可行。

市场报酬往往极不平均

市场的报酬，往往极不平均。强如美股，一年就大约升10%——但美股4月就升了10%，只要错过，表现就差天共地。根据历史数据统计，股市长期的总回报，往往是由一年中表现最好一个月，甚至几天所贡献。今年4月纳指就曾试过连升13日。

有人妙想天开，心想：若我避开股灾的日子，岂不是更好？问题是大涨的日子通常紧随在暴跌之后。因为恐慌或试图避开下跌而离场，极可能在反弹完结时都未上车。统计显示，错过了过去20年（约2,500个交易日）中表现最好的10个交易日的话，你的长期回报率可能只剩下一半。

人类的天性倾向于避开痛苦。当市场情绪乐观时，容易过度自信，在高位追入；当市场一片惨淡时，恐惧会驱使我们在低位止蚀。此乃人性，笔者也不例外，只是程度分别。试图捕捉时机的人，本质上是在挑战自己的情绪极限。你必须在大家都不敢买时买进，在大家都疯狂时卖出。理论上很简单，但在生理反应上极其困难。

捕捉时机必须猜对两次

此外，有一点往往很多人忽略了。要成功捕捉时机，你必须连续猜对两次：何时卖出及何时买回。即使你侥幸躲过了下跌，如果你没有在对的时间重新进场，你依然无法享受复利的果实。

另外，频繁交易意味不断向券商支付佣金。虽然现在的交易成本，已较二、三十年前大幅下降。但对于买期权买杠杆ETF的人，种种隐藏成本依然存在。此外，花太多时间看股票，必定影响自己正职。若果本金太细，投资成绩再出众都是多余。

宜长期持有及分段投资

所以比较简单的方法，依然是长期持有，以及分段定期投资。当中又以后者更为可取，皆因定期投资（例如月供股票），自然令你在熊市累积更多股票，拉低成本。至于一次过把资金全数投入股市，即使是长期持有，但若入市后立即股灾，也是极痛苦。不过，有些情况投资者就是只有一笔大钱，却没有其他收入（例如卖了楼退休，或者继承了遗产），这就比较难搞。一般打工仔或自雇人士，都是每月有现金流，绝对适合做定期投资。

笔者的启蒙老师，彼得·林治（Peter Lynch）曾说过：「在等待回调或预测回调中损失的金钱，远比在回调本身中损失的金钱还要多。」投资不是一场百米冲刺，而是一场马拉松。除非你是巴菲特或索罗斯，否则真正赢家，并不是那些自以为能看透市场迷雾的人，而是那些认清自己无法预测未来，却依然选择在风雨中坚守岗位，享受长期复利力量的人。别再试图去捕捉那闪瞬即逝的时机了，因为Time in the market（在市场里的时间）永远比Timing the market（捉摸市场的时机）更重要。

Patreon作者 李声扬

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李声扬简介:

财经分析员，Patreon作者，专栏作家，文青。金融或非金融故事。

网站: https://www.patreon.com/ivanliresearch

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