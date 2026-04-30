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数字银行开业5年摆脱烧钱 livi及ZA Bank全年转赚 6间仍见红

投资理财
更新时间：21:45 2026-04-30 HKT
发布时间：17:59 2026-04-30 HKT

本港8家数字银行开业六年后，终于有银行出现年度盈利局面。去年8家数字银行中，理慧银行（livi Bank）及众安银行（ZA Bank）分别录得2077万及1728万元税后溢利，其余6家的全年亏损亦显著收窄。整体而言，去年8大数字银行合共净亏损约15亿元，按年大减43%。

livi全年赚2077万 盈利最高

去年livi成功实现2077万盈利，核心业务的净利息收入2.32亿元，升8.4%，其客户存款及贷款亦分别增加19%及49%。livi指，正进一步提升服务能力，满足个人及中小企业客户的日常金融需求。

ZA Bank客户存款突破200亿

ZA Bank去年净利息收入6.69亿元，增加37%。其客户存款突破200亿元，录得222.4亿元，增长15%，是数字银行中最高。

数字银行2025年业绩🔽

  税后溢利/亏损（元） 按年变动 净利息收入（元） 按年变动
livi Bank 2077万 亏转盈 2.32亿 +8%
ZA Bank 1728万 亏转盈 6.69亿 +37%
WeLab Bank -6000万 收窄76% 8.89亿 +36%
Fusion Bank -1.96亿 收窄29% 1.32亿 +77%
象象银行（前天星银行） -2.55亿 收窄15% 8121万 +60%
蚂蚁银行 -2.63亿 收窄4% 1.72亿 +93%
平安数字银行 -2.74亿 收窄19% 2.22亿 +62%
Mox -4.84亿 收窄32% 6.78亿 +28%

WeLab：净息差达10.6%远超市场

一度于中期转赚的汇立银行（WeLab Bank）全年亏损6000万元，按年大幅收窄76%，该行解释下半年转蚀主要由于大力投放资源于贷款业务推广，成功推动贷款总额增长较上半年提速逾4倍。WeLab指，去年净利息收入8.89亿元，增加36%，净息差高达10.6%，远超市场的低单位数平均水平。

Mox蚀4.8亿续成「烧钱王」 客户贷款跑出

至于业务规模较庞大的Mox Bank去年亏损4.84亿元，收窄32%，但继续是「烧钱王」。期内净利息收入6.78亿元，增加28%，主要受惠于贷款业务稳健增长，以及核心客群存款规模持续扩大。期内客户存款亦破200亿元，而客户贷款亦达141.65亿元，按年增1.2倍，是数字银行中规模最大。Mox指，对今年首季的正面发展趋势感到鼓舞，未来将持续推动业务增长、创新及可持续盈利。

平安数字银行少蚀19%

最近改名的平安数字银行（前称PAObank），去年亏损2.74亿元，收窄19%，净利息收入2.22亿元，大增62%。该行指，期末客户存款总额约105亿元，并持续录得增长，今年3月底突破125亿元。

富融银行亏损收窄29%

另外富融银行（Fusion Bank）去年亏损1.96亿元，收窄29%；净利息收入1.32亿元，增加77%。Fusion Bank指，去年贷款规模大幅增加超过2倍，至31亿元，其中商业贷款余额较上年显著增长4倍，至23亿元。

象象银行净利息收入多60%

刚从「天星银行」改名的象象银行去年亏损录得2.55亿元，按年收窄15%，净利息收入8121万元，增加60%。

蚂蚁银行亏损2.6亿 收窄近5%

蚂蚁银行（Ant Bank）去年亏损2.63亿元，按年收窄4.5%；期内净利息收入1.72亿元，增加93%。

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