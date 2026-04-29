落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略

本港大热新股曦智科技（1879）上市首日爆升近400%，引发市场对光通讯热潮关注。在一众「光」概念股之中，更出现了一个港人熟悉的名字——诺基亚（Nokia，NOK），但它不再是曾经濒临破产的落难老牌手机商，而是已成功转型「翻身」的关键网络基础设施供应商，手握AI时代不可或缺的光通讯业务。该股在美上市，受惠于需求爆发，首季业绩远超市场预期，并带动股价创下16年新高，截至周二收报10.76美元，今年累升66%，市值突破600亿美元。方德证券高级分析师莫灏楠接受《星岛头条》访问时表示，传统铜线传输已开始过时，未来数据中心将逐步转用光纤，料市场增长空间庞大，并同时点名7只相关产业链股份可关注。

受惠AI与云端客户销售大增

综合媒体报道，诺基亚日前公布今年首季业绩表现亮眼，可比营业利润按年大增54%至2.81亿欧元；可比净销售额按年增4%至45亿欧元；可比毛利率也从去年同期42.3%扩张至45.5%。业绩更显示，来自AI与云端客户净销售额按年飙升49%，占总销售额8%，而且单季新增订单高达10亿欧元，成为营业利润大增的原因之一。

大幅调高全年收入增长预测

展望未来，诺基亚更将今年网络基础设施全年收入增长预测，由1月的6%至8%上调到12%至14%；光网络和IP网络合计年度增速指引，从10%至12%上调到18%至20%；AI和云市场未来3年预期增速，则从去年11月的按年增16%上调到27%。更重要的是，诺基亚在5个月前预测2026年的超大规模厂商资本开支仅为5,400亿美元，而此次业绩会将预期上调到超过7,000亿美元。

成功押注「机器之间需通讯」

事实上，诺基亚自2013年将手机业务出售给微软后，先后收购西门子手中的诺西通信股权、阿尔卡特朗讯（Alcatel-Lucent）及光学半导体公司Infinera，成功吞下整条光通讯产业链，将公司押注在机器之间需要通讯这件事上。去年10月，晶片龙头英伟达（Nvidia）宣布斥资10亿美元入股诺基亚，共同推进AI-RAN创新及6G转型。

光通讯技术渐取代铜线传导

对于诺基亚的转型，莫灏楠认为算是成功，并指公司在手机业务仍有价值时果断出售。至于近年AI数据中心需求呈爆发式增长，为何光通讯会成为核心技术？莫灏楠解释，传统采用铜线传导的方式已经开始过时，当传输速度越快，会产生「集肤效应」（Skin Effect），将电子推向电线表层并挤压在一起，导致传输速度及准确性下降。他指出，若要维持数据准确性，需使用大量重定时器（Retimer），这不仅成本高昂，速度也相对较慢，因此越来越多数据中心开始考虑采用光通讯技术。

莫灏楠预期，未来几年市场将维持「光铜并行」的局面，但随著时间推移，铜线的使用率将会越来越低。他引述台积电的产能推算，现时可能有约1,000万张A100或以上型号的英伟达GPU仍在数据中心运行。以英伟达的GB200 NVL72机柜为例，机柜背板需用上高达5,000条线材，目前大部分仍为铜线，成本约200至300美元；若日后全面转换成光纤，成本将会翻升4至5倍，意味著市场的增长空间庞大。

莫灏楠提醒市场波动 关注7只股

投资部署方面，莫灏楠提醒光通讯板块虽然属于高速增长行业，但股价波幅往往较大，投资者「要肯博肯冲先买到」，同时必须注意风险管理。除了诺基亚之外，他亦建议关注光通讯产业链内的其他潜力股份，并点名推介Lumentum（LITE）、Coherent（COHR）、Ciena（CIEN）、Applied Optoelectronics（AAOI）、迈威尔科技（MRVL）、Tower半导体（TSEM）及Fabrinet（FN）共7只美股。

针对诺基亚前景，摩根大通将其目标价由8.2美元大幅上调至14美元，并维持「增持」评级，理由是公司已不再是昔日手机厂商，而是抓住了AI算力基建风口、正在经历价值重估的通讯巨头。此外，美银分析师早前亦将诺基亚评级上调至「买入」，主因其业务加码布局光学网络领域，以及受惠于AI数据中心建设推动的超大规模需求增长。

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