日本地震惹半导体供断忧虑 东北地区属重镇 专家称记忆体股看两因素

日本东北对开海域周一（20日）发生7.7级地震，波及岩手、青森、宫城及福岛四个半导体产业聚集地，引发市场对相关供应中断的忧虑，甚至一度传出记忆体大厂铠侠（Kioxia）的岩手厂房停产。虽然铠侠已发公告指厂房无损及运作正常，惟日本气象厅提醒未来一周仍需警惕发生较强余震风险。高富金融集团投资总监梁伟民接受《星岛头条》采访时表示，如果供应没有受到重大影响，格局仍会维持地震前情况，即记忆体短期仍然严重供不应求，令价格持续走高或维持「夸张」水平。他又提到，较为看好生产高端记忆体的股份，首选海力士，其次包括三星和美光，但强调不要忘记「记忆体周期总是出现」。

日本占全球半导体产量约21%

综合媒体报道，日本东北三陆外海周一下午发生高达7.7级强烈地震，青森县录得最高震度5弱级（即室内悬挂物剧烈摇晃），岩手县等地亦录得震度4级。值得留意的是，日本占全球半导体产量约21%，而东北地区为日本半导体制造、设备及材料供应的重镇，因此市场高度关注供应链会否中断。虽然目前未有确认有重大损失，但制造商仍需要检查无尘室、重新校准精密的光刻设备，并评估能否在不造成良率损失或污染风险的情况下安全复工。

受消息影响，日股AI及半导体板块周二（21日）集体上涨，其中软银及铠侠分别升升8.5%及7.3%，胜高及雷泰光电亦升5.5%及5.7%，东京威力科创则升3.5%。另外，在韩国上市的SK海力士亦升近半成创新高，市值高达5,646亿美元；三星电子收市亦升2.1%。

铠侠称岩手县工厂维持运行

早前曾有市场消息传出，铠侠位于岩手县北上市的工厂暂停生产以进行检查，两处工厂占全球NAND产能约5%至8%；不过，铠侠昨日（21日）于官网发公告指，北上工厂的建筑物及设备并无受损，生产活动继续维持运行。

另一方面，半导体设备巨头东京威力科创亦确认，负责热处理成膜设备开发、位于岩手县奥州市的东北事业所，以及负责电浆蚀刻系统开发的宫城县总部均无损坏，维持正常运作。矽晶圆大厂信越化学及SUMCO则暂停位于宫城和福岛的12吋晶圆厂生产，以对设备和晶圆进行安全检查，但两间公司预期可以于昨日（21日）起逐步恢复生产。

光刻胶供应链面临较严峻压力

相较之下，光刻胶供应链面临较严峻压力，其先进产能高度集中、替代资源亦有限。目前东京应化工业已将其位于福岛县郡山市的工厂停产检查，该工厂约占全球先进光刻胶产能的25%，预计停产时间为4至6周，部分高阶产线或需3至6个月；此外，信越化学福岛白河工厂也因设备重新校准，预计需耗时4至8周。

梁伟民：维持高价至年底或明年初

针对记忆体前景而言，梁伟民预期最少将维持高价至今年底或明年初，主因全球科技公司海量投入AI开发，令记忆体需求急速、且不计成本地急升；二来是生产商吸取了之前教训，今次故意明显放慢增产速度和规模，除了可保持高价以赚更多之外，亦避免因过度增产而出现供过于求的风险。

买记忆体股主要考虑两个因素

梁伟民续指，现时买记忆体股主要考虑两个因素。一是考虑严重供不应求的情况可持续多久？因为现时超级高昂的记忆体价格不可能长期维持，而这取决于AI相关需求是否持续、甚至增加，以及生产商增产的速度和规模。他提到，AI记忆体可能需要较高技术要求，但低端记忆体应该没有甚么重大技术门槛，只是生产商如何判断相关趋势，会否在现时大幅增加投资，惟现时几间大厂在增产上都比较保守。不过，部份二、三线生产商可能「搞局」，例如中国的记忆体生产商，它们有可能较敢博、借今次市况大幅增加产量以赚取短期高利润，亦可借此增加市场份额和影响力。

记忆体股份 以2026年全年预测盈利计的预测市盈率 三星 6.0X 海力士 5.2X 美光 4.8X Sandisk 9.8X Western Digital 32x

至于第二个考虑因素，是市场上的记忆体公司股价已反映了多少相关利好因素？因为不少股价都已经上升了好几倍、甚至十倍以上，如果用未来一年预测盈利计，估值在大升后也不贵；但问题是，它们的盈利不会在未来十年都维持在未来一年般夸张高的水平，那并不能单单用现时的预测市盈率去评估这些股票是值得买、还是不值得买。

升势夸张 宜分注入市

鉴于三星、海力士、美光、Sandisk及Western Digital等股价自4月起有太夸张的升势，不少升幅30至40%，故建议即使入市都只买三分一注，余下等待有调整出现才买入。

相反，其他需要记忆体作生产原料的手机或电脑商一定受影响，因为生产成本会被拉高，一旦加价则销情也很可能受明显影响，尤其是那些低端手机和电脑，影响将更明显。事实上，今年第一季全球智能手机出货量便下降了4.1%。

勿忘「记忆体周期总是出现」

整体而言，梁伟民维持早前想法不变，较为看好生产高端记忆体的股份，首选海力士，其次包括三星和美光，因为市场有较高技术要求，变相产量增加只会集中在极少数公司中，令产量增加较有秩序和可预测性。他更强调，不要忘记「记忆体周期总是出现」，一波供不应求、不久就有可能因过度增产而出现供过于求，而且这情况在过去十多年持续反复出现，即使是三星这些大厂，也不是没试过。

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