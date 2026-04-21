再有AI概念新股势「极难中」 留意设回拨机制 即睇专家估算潜在升幅｜星市攻略

新股气氛炽热，本周一起再有两只新股招股，分别为光电混合算力供应商曦智科技（1879）及内地药企迈威生物（2493），至本周四（23日）截止认购，并惹来不少投资者憧憬。宏高证券投资经理梁杰文接受《星岛头条》访问时表示，近期不少新股录得可观升幅，相信这两只新股也不例外，当中更特别看好具有AI概念的曦智科技，但明言非常难抽中。另外，光大证券国际证券策略师伍礼贤亦称，美伊战争复燃对新股市场没有直接影响，料市场资金持续热捧。

曦智：引入GIC及淡马锡等基投

专注于光电混合算力领域的曦智科技，此次计划发行1,379.5万股H股，当中5%于香港作公开发售，招股价介乎166.6元至183.2元，集资最多25.3亿元。曦智科技每手15股，一手入场费2,775.7元。值得留意的是，虽然该股初步分配为发售股份的5%，但根据18C特专科技公司回拨机制，若公开发售超额50倍或以上时，则可增加股份数目至20%。

招股书显示，曦智科技构建以光互连及光计算为核心、以自研光电混合芯片技术为支撑的产品及解决方案组合，提供可扩展且具成本效益的解决方案。此次所得款项净额用途，70%将用于研发，包括持续发展光互连业务及光计算业务；20%用于商业化工作；以及10%用于营运资金及用于一般公司用途。

此外，曦智科技上市前已获腾讯（700）及多只「国家队」基金入股。此次引入基投包括阿里巴巴、新加坡政府投资公司GIC、Baillie Gifford、BlackRock、富达国际、Schroder、淡马锡、上海中移基金、高瓴的HHLRA FUNDS、UBS AM、3W Fund、Aspex、CPE Fir、景林、广发基金、联想（992）、未来资产证券（香港）、中兴通讯（763）、工银理财、平安资产管理，投资金额达2.1亿美元。

迈威：招股价较A股折让近三成

另一边厢，专注研发肿瘤及年龄相关疾病药物的迈威生物，此次计划发行4,713万股H股，当中一成于香港作公开发售，招股价介乎27.64元至30.71元，集资最多14.5亿元。迈威生物每手200股，一手入场费6,204元。中信证券、海通国际为联席保荐人。

值得留意的是，迈威生物A股（688062）4月20日收市价为37.88元人民币，相当于43.52港元，即H股相对A股折让约29%至36%。

招股书显示，迈威生物专注研发肿瘤、年龄相关疾病药物，涵盖肿瘤、免疫、眼科及骨科等，公司现有4款已上市产品及10款在研新药，后者包括1款处于NDA阶段、8款处于临床及1款临床前阶段的药物。此次所得款项净额，56.8%将用于核心产品9MW2821针对多种适用症不同阶段的临床开发试验；17.7%将用于针对具有大量临床需求的肿瘤和年龄相关疾病的其他管线产品的研发；15.5%将用于商业化目的；以及10%将用于营运资金及其他一般公司用途。

该股引入了君实生物（1877）旗下君实香港、Sanjin International、国惠香港、昌荣国际、药明生物（2269） 旗下WuXi Biologics Venture、中和资本共6名基石投资者，认购金额5,300万美元。

伍礼贤：不担心中东局势影响

被问到近日中东紧张局势复燃，市场会否担心拖累新股表现？伍礼贤认为，新股市场主要受近期挂牌股份的强劲表现带动，资金热捧情绪将延续至这两只新股。由于两股集资额均不大，分别10多亿及20多亿，在基数较低的情况下，最终超购倍数将相对较高。

对于散户最关心的中签难度，梁杰文直言，非常难抽中，因为散户获分配的份额极少。在申购策略上，梁杰文建议若资金充足，不妨采用孖展策略博取更多股数，因预期最终超购近千倍，融资风险有限。相反，伍礼贤则持保守态度，建议散户先观察头两日招股反应，并倾向以现金抽为主。

梁杰文：开市升幅料超过5成

对于挂牌首日的潜在升幅，梁杰文极度乐观，认为近期多只新股皆录得可观升幅，相信这两只也不例外，开市应该会有超过5成的升幅。他亦特别看好曦智科技，认为其概念独特，与近期市场热炒的AI概念相关，且基石投资者及股东实力雄厚，中长线绝对可看高一线。

伍礼贤同样表示，从曦智科技过去数年的业绩可见其增长速度较快，美中不足的是该公司规模偏小。他认为，回望近段时间与算力相关的上市公司，该板块受到市场重视的程度相对较高。

暗盘策略方面，伍礼贤提醒，两家公司目前仍处于亏损状态，难以用过去盈利去计算估值，上市表现极视乎最终定价及大市气氛。他教路，新股股价走势向来难以捉摸，如果暗盘股价有比较明显的升幅，例如超过3成，有利可图的情况下，建议投资者不妨先「落袋为安」。

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