易主股寻宝勿忘香港宽频 中移入主后首放榜兼具4厘息 专家吁提防「股价波幅大」｜星市攻略

近期市场不乏易主概念爆升股，例如毛记葵涌（1716）、耀才证券（1428）及东曜药业（1875），不少投资者均憧憬股份未来有望改名、甚至注资而炒上；另一方面，香港宽频（1310）早于去年9月已获中国移动完成要约收购，并将于下周五（24日）公布中期业绩，为其易主后首张成绩表，令市场关注会否成为股价向上催化剂。此外，该股现价仍有逾4厘的股息率，又是否可成为攻守兼备的「收息股」之选？方德证券高级分析师莫灏楠接受《星岛头条》访问时表示，投资者不应贪图某只股票特别高息便买入。

事实上，多间企业宣布易主后，股价均大幅上涨，并憧憬未来有「凑大」空间，例如毛记葵涌（1716）上月确认卖盘后，复牌升逾37%，并曾一度单日暴涨近140%，至今仍较易主前累升逾两倍；耀才证券上月亦曾于复牌后单日急升逾46%，至今则累升逾三成。

至于中国移动去年9月17日对香港宽频完成全面要约收购，累计持有其约78.08%股权及取得控制权，翌日香港宽频股价亦曾爆升近七成至8.63元，惟其后一度反复回落至近6元水平，近月才拾级而上。截至周二（14日）报8.23元，仍低于去年高位，但今年至今则累升约33%。

商誉摊销或影响盈利变动

针对即将公布的中期业绩，莫灏楠指香港宽频过去多年的毛利率一直保持稳定，极少会出现大规模「跌客」的情况出现；但他提醒，如果看到最终盈利数字出现较大波动，盈利变动的主要原因可能是来自公司之前某些收购项目的商誉（Goodwill）摊销，即是将并购公司所支付的溢价，作为无形资产价值记录在资产负债表中的商誉栏位。

至于市场憧憬中国移动入主后，管理层会否借业绩契机宣布「大计」？莫灏楠预期机会不大，因中移动本身在港已拥有多项业务，因此香港宽频在集团眼中，可能只被视为在香港的一项独立业务，并会独立运作。

股价波幅大忌作「收息股」

此外，目前香港宽频股息率约4.16厘，部份散户或有意买入作收息之用。不过，莫灏楠对此有所保留，认为若纯粹为了收息，无论是业务稳定性或股息率，市场上绝对有更好选择。

他进一步点出，投资香港宽频的最大隐患是股价波动，并解释指回顾其过往走势，波幅并不小，因此相对本港其他传统收息股或电讯股，如香港电讯（6823）及中移动（941）等来说，香港宽频不算是特别稳定的选择。

分散投资可选高息ETF

莫灏楠又分享了其收息理念，认为投资收息股的最核心要求是确保公司拥有「稳定现金流」，而不是贪图某只股票特别高息。面对目前波动的市况，他建议投资者采取分散投资策略，与其冒着「赚息蚀价」的风险投资单一股票，不妨考虑买入高息ETF，例如Global X恒生高股息率ETF（3145）。

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