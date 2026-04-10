明星新股撞期残酷三选一 首只「杭州六小龙」爆升可期 入飞也仅作次选？｜星市攻略

美伊冲突阴霾持续，但新股市场继续热闹，本周再有三大科技新股齐齐启动招股，分别为「杭州六小龙」之一的内地云原生空间设计软件提供商群核科技（Manycore Tech，068）、内地CMOS图像传感器（CIS）供应长光辰芯 （3277），以及分布式储能系统（DESS）解决方案供应商思格新能（6656）。不少投资者也想入飞捕捉吸金机会，但奈何资金有限，应该如何部署？投资专家青冰接受《星岛头条》访问时指出，三大新股之中，作为「杭州六小龙」首只招股公司的群核科技将是市场焦点，打响头炮首日爆升可期。

资金有限 宜考虑每手值博率

不过，假如资金有限的话，青冰认为思格新能更值博。鉴于思格新能入场费较高，每手逾3万元，青冰指若抽中一手，升两成已有6,000元落袋。相比之下，抽中一手群核科技，要升一倍半才可赚到6,000元，但他强调不是指群核科技必定升不到两倍，而是从押注角度看，抽思格新能更具成本效益。

入飞策略方面，青冰表示群核科技可分派的货源较多，甲、乙两组各16,062手，而思格新能两组各有6,787手，意味即使招股反应差不多，思格新能都是更难抽中。若动用孖展入飞，可以选择分途出击，大注选择思格新能，再预留细注押注群核科技。

他又提到，思格新能去年收入90亿人民币，盈利达29亿人民币，没特殊利益项目，可谓货真价实；另一吸引之处是其创办人许映童，曾在华为任职23年，被内地媒体形容为「华为元老」级人物，这一点给予投资者一定信心。相比之下，主力从事CMOS图像传感器的长光辰芯，青冰认为缺乏另外两只新股的「明星相」，估计认购反应会较逊色。

1500亿市值或极速纳入北水

此外，经常留意北水动向的青冰，认为今次三只新股都在第二季上市，按恒生综合指数编算规则，最快都要在8月季检才有望纳入，故此9月北水才有机会买到。按思格新能以800亿元市值上市，以现时快速纳入机制，只要在现有综合指数市值中排前10%，即大约53名以上，就可以在上市后10日后获纳入。

青冰预计，如思格新能能够倍升，令市值增至1,500亿至1,600亿就可望快速纳入。但他笑言，如果散户抽得中，思格新能又实现倍升，散户都应该不太在乎思格新能在几时纳入港股通。

思格新能产品出货全球第一

事实上，三只科技新股各有强项。根据思格新能招股书引述咨询公司报告指出，按产品出货量计是全球排名第一的可堆叠分布式光储一体机解决方案供应商，于2024年市场份额达28.6%。营收方面，思格新能在3年内收入爆升150倍，去年全年收入90.01亿元人币，按年增577%。

基石投资者方面，思格新能引入19名基石投资者，包括淡马钖、高盛、高瓴资本、上海陆家嘴及UBS等，合共认购2.8亿美元股份。

群核科技与Nvidia达成合作

群核科技卖点之一是「杭州六小龙」企业之一，与大家熟悉的DeepSeek、宇树科技、强脑科技、云深处科技及游戏科学齐名。该公司瞄准空间设计软件市场，截至2025年底，公司已拥有逾5亿个3D场景及全球最大室内场景数据集InteriorNet。群核科技亦与英伟达（Nvidia）达成初步合作，其空间智能平台与SpatialVerse已与NVIDIA Isaac Sim深度打通，共同为机器人训练提供高仿真虚拟环境。群核科技去年收入录8.2亿元人民币，按年增8.6%；年内亏损4.28亿元人民币，按年收窄16.7%。

群核科技引入阳光人寿、广发基金、金涌投资（1328）、Mirae Asset Securities、雾凇资本、禾赛（2525） 、国惠（香港）、华营建筑 （1582）等，合共认购5,800万美元股份。

长光辰芯专注CMOS图像传感器

长光辰芯则专注于CMOS图像传感器（CIS）领域，按2024年收入计，长光辰芯在全球工业成像CIS市场排名第三，市场份额15.2%；科学成像CIS市场全球排名第三，市场份额16.3%。去年长光辰芯收入8.565亿元，较2023年6.048亿元增加27.3%，截至2025年12月31日止三个年度，净利润分别为1.698亿元、1.97亿元及2.931亿元。

长光辰芯引入CPE Peepal、HHLRA（高瓴旗下）、UBS AM Singapore、博裕、富国、广发基金、景林、高毅资产、华夏基金等多家机构，拟合计认购约1.66亿美元的发售股份。

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