美国政客做春江鸭 挟「战时状态」炒股 监管机制沦国王新衣｜蓝血工厂

英国《金融时报》近日爆出一单让世人叹为观止的猛料。美国国防部长海格塞斯（Pete Hegseth）的股票经纪，在今年2月底美以联手对伊朗发动攻击的前几周，急如星火地找上黑石集团（BlackRock），企图豪掷数百万美元，精准押注一只「国防工业主动型ETF」（Defense Industrials Active ETF），涵盖洛歇马丁（LMT）、诺斯洛普·格鲁曼（NOC）等军火巨头的国防产业基金。

国防部长一度布局军工股

这位身居五角大厦最高位的掌舵人，一边在冷气房里运筹帷幄、在地图上划定中东的血肉磨坊，却同步在摩根士丹利为其谋划如何在即将到来的漫天炮火中套现。虽然后来这笔交易因基金未对大摩客户开放而暂时卡关，五角大厦也急忙跳出来义正辞严地要求撤回报道，但这种在国家开战前夕精准布局军工股的行径，早已将所谓的政治道德，优雅而无情地按在地上摩擦。

参议员公然宣告「发死人财」

战争的硝烟尚未升起，华尔街的铜臭味与政客的算计已经悄然弥漫。另一方面，共和党参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）便索性连遮羞布也扯了下来，大言不惭地在电视台宣告，推翻伊朗政权是一笔「好投资」，能让美国控制庞大油源「赚大钱」。这番将帝国霸权与「发死人财」说得如此清新脱俗的坦白，实在令人击节赞赏。在洋人的政治游戏里，战争从来不只是捍卫自由民主的十字军东征，而是一门稳赚不赔的跨国大生意。

哥特海默精准换马石油股

如果说共和党的高官懂得在枪炮声中寻找商机，那么民主党的精英同样深谙在石油危机里闷声发大财的门道。新泽西州民主党众议员、身兼众议院情报委员会要职的哥特海默（Josh Gottheimer），便向世人完美示范了甚么叫中国古诗里的「春江水暖鸭先知」。今年2月初，就在霍尔木兹海峡危机爆发前夕，全球风平浪静，他却忽然福至心灵，人生中破天荒头一遭，分两次精准买入埃克森美孚（XOM）股票，并顺手买入GE Vernova（GEV） 和康明斯（CMI），果断抛售微软（MSFT）与 Cloudflare（NET） 等科技股。

这种从科技转向传统重工业与能源的「华丽转身」，时机拿捏之准确，简直犹如诸葛亮借东风。短短几星期后，霍尔木兹海峡火药桶引爆并遭全面封锁，全球近两成石油供应硬生生被切断。国际原油价格宛如吃了大补丸，一飞冲天突破每桶100美元大关。

在美股标准普尔500指数哀鸿遍野、大跌约9%的凄惨背景下，哥特海默手上的埃克森美孚却水涨船高，在3月30日更创下176.41美元的历史新高。身为情报委员会的要员，每天看的是中情局的最高机密简报，当你提早几周知道中东即将大乱、全球能源大动脉将被掐断，你当然不会安安份份地把钱留在微软。

议事堂沦内幕交易贵宾室

洋人玩起权钱交易的灰色地带，手腕之高雅，吃相之从容，远非东方那些提著现金满街跑的土豪贪官可比。美国国会向来是富豪俱乐部，诸多议员如什里夫或斯科特动辄坐拥数亿美元身家，却依然对这种合法的内线油水乐此不疲。

万民因战乱与大市下挫而损手烂脚，权贵却利用攸关国家安全的最高机密作为个人投资的「明牌」独享暴利。这一切无情地证明，美国政界长久以来的监管机制，只是一件装饰门面的国王新衣。说到底，民主制度固然有千般好，但人性的贪婪却是永恒的普世价值；当国会议事堂与五角大厦沦为权贵专属的内幕交易贵宾室，政客嘴里的爱国主义与国家安全，在部分人眼中，终究只是一盘以天下苍生为筹码的华丽赌局。

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