高油价利好低质股？｜久利生

道琼斯工业平均指数同纳斯达克指数都接近进入调整区间，其中道指目前较2月10日创下的收市纪录低8.3%，而纳斯达克距离去年10月29日创下的历史收市高位亦只差接近8%。不过，虽然标普500指数目前距离其历史高位只回落大约5%，市场对于今次战争对企业盈利同整体经济影响仍然过分乐观。

垃圾股当炒有理论支持

中东局势升温，油价于100美元水平弹出弹入。想不到几年前见识过负油价后，现在便有机会见证另一段历史。有分析称，如果国际油价冲击持续（尽管特朗普希望尽快结束敌对），垃圾股或许会继续当炒，无技术但有理论支持。当然一般人听到都会认为好伏，因为全球秩序大乱、霸权予取予携、关键航道因战争而受阻，难道在这种乱局下，不是更应该寻求优质股作为避风港、或当炒概念好似AI做护城河吗？叫你买优质股，你都会觉得好烦，「使你讲，唔通我会吼垃圾股咩？」但事实上，可能正如《经济学人》称，现在正是转向垃圾股寻宝的时候。

其实优质这个概念都是相对，不像其他定义清晰的计量因子像规模（size）、价值（value）、动量（momentum），「优质」只有一个相当松散的含义。投资者各自演绎，包括盈利能力增长、盈利稳定性、投资模式，以及更模糊的公司治理等概念。

2015年，芝加哥大学诺贝尔经济学奖得主Eugene Fama发表论文，曾提出狭义的「盈利能力因子」（profitability factor），即买入盈利丰厚公司的股份，同时沽空亏损公司。可能因为直接讲「盈利好、亏损差」太过肤浅、直白，所以前人就索性叫做优质股。

投资者对优质股的具体衡量标准又是甚么？大多数人同意应包括收入高水平、稳定，且盈利最好持续增长；相对低的债务水平就更加好 ，尤其在高度不确定时期更加重要。3月初，当华尔街恐慌指数升至去年4月关税恐慌以来最高水平，VIX差不多35、36水平，全因美以对伊朗的战争，特别是对全球石油供应的威胁。但其实早于2月底，标普500指数中的优质股子指数跌幅已超过大市；MSCI世界优质指数（MSCI World Quality Index）同样表现落后。

简单来讲，随著时间推移，高增长公司的市值越来越侧向所谓优质公司。美股科技七雄正是如此，除Tesla外，其余六间公司盈利均有可靠增长，个别升幅甚至是惊人，同时它们的市值亦大幅膨胀，无论绝对金额或占整体市场比例亦然。但增长股与优质股的重叠形成了负面效应。增长股的价值很大程度来自投资者对更高盈利的预期，无论公司过去盈利增长有几好，但始终都有不确定性。

世道纷乱，优质股反而受到更大打击，未来越不明朗，投资者对「远期」现金流的要求便越高，亦越难做得到。如此这般情况下，优质并不等于安全。由此路进，那些增长幅度被抛离的低质股，因为价值更多基于「即期」盈利能见度。虽然平时毫不起眼，但最重要是短线变数有限，反而感觉更加稳阵。

短期盈利为主 远期风险影响小

参考标普500指数，如果按所谓优劣程度去划出最低五分之一的行业分布，会发现非必需消费品、金融服务及医疗保健公司这些都占大比例，石油当然也占一席位。观乎低质股在油价急升（三个月内升超35%）后的历史表现 ，全球基准布兰特原油自去年12月中以来已升约五成（截至3月18日，布兰特原油约报101美元/桶，较早前高峰回落但仍高企）。一篮子低质股在急升后六个月平均上升8%，而高质股平均仅升4%。因此，只买优质股的专家建议，到头来可能是错的。

这里我们所说的垃圾股不是港股老散口中的垃圾股。而是在油价高企、地缘不确定性加剧的特定及突发背景下，所转买的低质股，尤其是能源（直接受惠油价）、金融服务、非必需消费及医疗保健等板块（眼前短期盈利为主，受远期风险影响较小）。用AI揾出以下两只标普500股票，是符合这套策略的，以及其余两只半影子股。

埃克森美孚（XOM）属传统上游能源巨头，直接受益油价维持高位（伊朗供应风险），能源板块在低质股中占比高，现金流强劲。雪佛龙（CVX）同样是大型石油生产商，油价自去年底升幅近半以来表现稳健，符合油价急升后「低质股」胜出的数据。

此外，帝国石油（IMO）是加拿大最大综合能源公司之一，主要从事原油及天然气勘探、生产、炼油及销售。业务集中油砂同传统上游，盈利高度依赖油价。森科能源（SU）是另一间加拿大领先综合能源公司，业务涵盖油砂开采、在地生产、升级、炼油、炼油厂及零售。油砂是核心，盈利同油价高度相关。可以说，帝国石油同森科能源甚至比埃克森同雪佛龙更典型，因加拿大油砂业务周期性更强、盈利波动大，受油价影响更直接，还有半只是长和旗下油企Cenovus。风险是若油价因战争结束或需求大减而回落，周期股跌幅会较大。

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