扣税优惠尾班车 自愿医保「CEO Plan」保费过万 月底前投保一间回赠60%

自愿医保推出接近7年，已成不少纳税人的「悭税神器」，因自愿医保每名受保人上限为8,000元，以最高税阶17%计，可节省1,360元税款。保监局早前透露，97%投保人也是买「灵活计划」，而且该计划已变成高端保单的竞技场。这些俗称「CEO Plan」的高端计划，每年保障额往往达1,000万至3000万港元不等，不过保障高，保费也理所当然地较贵，以40岁投保人为例个别保单保费可达2万港元。不过，每年3月也是投保自愿医保的旺季，除了赶在今年3月31日前投保，5月起的报税季节可申请扣税外，现在亦是把握各大保险公司保费优惠的最佳时机，例如有公司推出最高7个月保回赠，有公司则提供首年度60%保费回赠。

政府在2019年4月推出自愿医保计划，各保险公司推出的产品均经过官方认证，让市民更有信心投保医疗保险以使用私营医疗服务。当中的「标准计划」符合政府最低要求，包括基本保障范围及指定赔偿金额，各产品设计也大致相同。「灵活计划」则让保险公司在设计产品时更具弹性，在「标准计划」之上提供额外保障，例如更高保障限额、更阔保障范围等，以切合不同人士需要。

97%人投保「灵活计划」

保监局早前透露，市场上只有约3%人买「标准计划」，97%人买「灵活计划」，因此「灵活计划」早已成为各大保险公司的「兵家必争之地」，俗称「CEO Plan」的高端计划亦越斗越激烈。这些「CEO Plan」的最大卖点是「全数赔偿」、不设分项上限，一般可全面覆盖半私家甚至全私家房的医疗费用，部分计划更提供全球保障（但一般美国除外）。

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买指定保单 友邦赠7个月保费

举例友邦的「尊耀计划」，终身保障限额及每年保障限额分别高达6,000万港元及1,200万港元。并设有延伸癌症保障 - 临床试验药物赔偿，每保单年度高达50万港元。以40岁投保、保障地域亚洲、零自付额为例，每年保费为2.25万港元；选择1.6万元自付额的话，保费则降至8680港元。

而在3月31日「死线」前投保，有最高7个月保费回赠。具体而言，客户投保可获基本优惠3个月保费回赠，若同一保单持有人再投保指定保险计划（例如储蓄保险）多2个月回赠；额外投保延期年金亦多2个月回赠。

永明6个月保费回赠优惠

永明的「港卓越医疗保」每年提供1000万港元的全数赔偿，可全数赔偿在半私家病房的主要治疗费用，终身保额则有4000万元，计划亦有癌症延伸保障。40岁人士投保、零自付额的每年保费为1.49万港元；选择2万元自付额，保费则降至6850港元。该计划在3月底前提供6个月保费回赠优惠。

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保诚最高60%首年回赠

保诚同类计划名为「尚宾计划」，每年保障达1200万港元，终身保障额5600万港元。40岁人士投保、保障范围亚洲区、零自付额的每年保费为1.88万港元；选择2万元自付额，保费则降至7228港元。该公司现提供最高60%的首年年度化保费回赠，分别为50%基本保费回赠，以及投保该公司指定储蓄保险的额外10%回赠。

宏利首年35%折扣 翌年5%

宏利的「晋悦自愿医保灵活计划」不设分项赔偿限额，每保单年度达3000万港元，其精选计划可应付于香港、澳洲及新西兰的半私家房开支，该计划40岁人士投保、零自付额的每年保费为2.03万港元；选择2.28万元自付额，保费则降至8128港元。该计划现有首年35%保费折扣，第二年度亦有5%。

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