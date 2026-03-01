分散投资避过软件股重灾 Mag 7弱势成低吸机会 两只估值贵不看好｜李声扬

近期股市波动引发广泛讨论，特别是软件股的表现，但整体市场并非全面崩溃。笔者早前在Patreon写的「股灾十问」系列尚未完结，近期部份板块股票已反弹，但软件股遭受重创，无甚起色。

整体市并无真正「股灾」

整体而言，股市并无真正「股灾」，例如VT（全球股票ETF）近日创历史新高，笔者自己的投资组合亦达高峰。这并非笔者特别巴闭，皆因大盘指数多处于高位，若跟随指数投资，投资者几乎无感波动。笔直过往一再强调分散投资的重要性，早前已建议持有美股者转向更平衡配置，如增加港股或日股。去年底亦多次劝告，避免过度集中美国中小型科技股或软件股。未听从建议者，只能讲句「食得咸鱼抵得渴」，风险自负。

若投资组合过度倾斜美国中小型科技股或软件股，则需反思。笔者自身为例，外界议论股灾时，自己组合却创新高，不仅爽快，更重要的是无忧无虑。这反映分散化的价值：不仅避险，还提供心理稳定。

新经济不一定好过旧经济

笔者近一、两年看好其他市场多于美股，去年美股已跑输，今年暂时亦然；同时笔者偏好旧经济股多于新经济股，人们总以为「新」就是好，其实是盲点。

软件股表现相当分化，真的需视乎具体公司而定。小型如Duolingo（DUOL）较危险，大型如微软（MSFT）则无虞。关键在护城河：单一业务软件公司易被AI淘汰，但微软、Facebook（META）或Amazon（AMZN）等巨头不易。

读者曾问，美股大跌为何VIX（恐慌指数）未有大升？根本美股并未大跌；即使微软从高位跌20%，作为超级巨企亦非系统性崩溃。真正要留意的是Magnificent 7（Mag 7）整体疲弱、微软跌两成，但为何指数未大跌？答案是Mag 7以外股票强劲，如Walmart（WMT）市值达万亿美元，此消彼长维持指数稳定。

Tesla和Nvidia估值过高

Mag 7今年表现弱势，去年亦麻麻，但现在估值竟低于部分旧经济股。这令笔者对Mag 7整体相对放心，甚至视为值得买入机会，虽未必极廉宜，但再等更低位亦未必会出现。但笔者较为不喜欢Tesla（TSLA）和Nvidia（NVDA），主因估值过高。Nvidia业绩虽佳，股价仍插水，这是估值贵的先兆：好消息反致下跌。其他如Facebook、Amazon、微软、Google（GOOG）、苹果（AAPL）较安全；有趣的是，苹果因AI参与少，近期反而跑赢。Amazon预测市盈率竟低于Walmart，反映市场扭曲。

对于其他软件股，笔者就更为审慎。软件股ETF如IGV，一个月跌27%，买这些ETF是「假分散」：虽优於单股，但全属软件领域，一波打击仍重挫。笔者现在少买行业ETF，若满手QQQ（纳斯达克100），不如转些去VOO（标普500），而满手VOO的，应该再转到旧经济股、港股及日本股，以求真分散。

Patreon作者 李声扬

相关文章：楼市强劲反弹仍受质疑 正是见底讯号 「人人看好才是最危险」｜李声扬