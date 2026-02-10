港漂叹人币升值变相「减薪」 内地消费用双币卡赚分蚀汇 专家教3招免资产缩水

随着人民币汇价持续升值，港元兑人民币已由去年初约93.96跌至近日88.64水平，跌幅达5.7%，令不少在港打拼的港漂变相「减薪」。一位不时会回到内地消费的港漂向《星岛头条》表示，自己月入约两万港元，近日使用一张标榜内地消费高回赠的「双币信用卡」时，发现用人民币还款令支出更多的尴尬局面。卓桥财富创办人余硕衡对此直言，汇率风险是跨境生活的「隐形成本」，若不提前布局，就是变相让资产缩水。

平均成本法兑钱 不宜用到才换

去年上半年，受中美贸易摩擦升级和全球经济不确定性影响，美元兑人民币一度高见7.35水平，导致许多港漂将内地资产兑换成港币时面临更大折让；然而，随着中国经济复苏迹象增强和资本流入增多等因素，人民币开始强势反弹，目前已突破7元关口，报6.928水平。不过，对于赚取港币的港漂打工仔而言，意味其港币购买力显著下降。

针对该名港漂「赚港币」后北上消费，甚至去年已将手头人民币兑换成港币，因而令其在信用卡还款截止日时被迫承受高汇价风险，余硕衡建议，港漂群体应改变「用到才换」的被动习惯，改为采取「分批买入」策略，即趁人民币汇率回调时，预先储备部分还款资金，透过平均成本法去平摊汇率风险。

审视所谓高回赠 避免赚分蚀汇

此外，他又提醒港漂必须重新审视所谓的「高回赠」陷阱。目前内地部分双币信用卡的现金回赠率约为1%至2%，但若人民币在还款期内升值幅度超过信用卡的现金回赠，这项工具便即时失去吸引力。在此阶段，投资者应果断切换至港币结算工具，锁定生活成本，停止「赚积分、蚀汇价」的行为，避免资产无故缩水。

现金再非避风港 采多货币配置

面对港币购买力跟随美元转弱的风险，余硕衡警告，在波动的2026年，现金不再是避风港，唯有透过「多货币配置」才是建立财富的防火墙。他建议，可增持美元定息资产，由于港元与美元挂钩，买入美元债券能获取约3%至4%的稳定收益，在预期通胀2%的背景下，这能确保资产有2%的实质购买力增长，是目前抗通胀、防贬值的最稳健基石。

对于有内地消费需求的港漂而言，余硕衡认为，对冲人民币升值最好的方式就是直接持有人民币资产。他表示，可将部份闲置资金配置于内地定期存款或高评级企业债，以「本币对冲本币」的方式，直接抵销跨境支付的汇率风险。此外，考虑到全球地缘政治局势及货币波动，建议配置5%至10%的资产于黄金，作为投资组合的终极防御。

余硕衡再次提醒，港漂应从「打工仔思维」转向「投资者思维」，虽然收入是港币，但资产布局必须全球化，才能立于不败之地。

