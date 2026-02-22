年轻人越趋重视「体验投资」 威士忌变新宠 酒厂创办人：喜欢饮不代表保值

威士忌近年跻身「另类资产」行列，并成为投资新宠。港资威士忌品牌丹丘蒸留所（Tankyu Distillery）创办人张寅杰（Kit Cheung）接受《星岛头条》专访时强调，威士忌投资重视长线价值，投资者首要评估自身财力，并应先认识酒厂背景与文化。他又坦言，饮家与投资者属两种截然不同角色，前者重视个人喜好，后者则需从回报角度出发，「你喜欢饮的威士忌未必有投资价值，正如你喜欢的包包不一定保值」。

港资威士忌品牌丹丘蒸留所（Tankyu Distillery）创办人张寅杰（Kit Cheung）接受《星岛头条》专访时强调，威士忌投资重视长线价值，投资者首要评估自身财力，并应先认识酒厂背景与文化。

投资实物比投资一张纸更型

对于近年威士忌被视为另类资产，张寅杰引用过往研究数据指出，威士忌酒桶投资回报率可达150%至200%，在众多另类投资中位居首位，跑赢名牌手袋等传统投资品。他分析指，推动热潮的关键在于年轻一代更重视「实物投资」与「体验投资」的价值，「投资一架车或一只表，比投资一张纸更型」。

他又提到，威士忌与其他实物投资的最大分别在于「时间价值」，威士忌在木桶中陈年，每日都在增值；加上威士忌可饮可藏，即使投资失利仍可自用和转售，「我卖不到就自己饮」。

需具基础知识 木桶价值不一

对于有意入市的投资者，张寅杰建议首要评估自身财力，在能力范围内投资；其次必须了解威士忌基础知识，包括产地、木桶类型、酒厂背景、陈年潜力等，「你不认识那件事，就一定有风险」。

具体而言，投资者应关注产地声誉，如日本单一麦芽威士忌（Single Malt Whisky）与原桶强度威士忌（Cask Strength Whisky）有价格差异；木桶类型方面，细桶（100升以下）陈年时间短、潜力较低，大桶（如220升）陈年时间可达8至18年，投资价值更高，水楢木桶则因其稀有性，升值空间较大。他又举例，若将酒桶储存在福冈等气候炎热地区，酒精挥发（Angel's Share）速度会加快，「几年后只剩半桶」，直接影响回报。

并非毫无风险 慎选可信酒厂

张寅杰重申，威士忌属长线投资，「最少要3年才能称为威士忌，最长可达50年」，投资者需具备长期视野，预测酒厂未来发展目标，而非追求短期炒卖。他提醒，威士忌投资并非毫无风险，市场波动、储存条件及假酒问题等均可能令投资者蒙受损失，强调「选择可信的酒厂」至关重要，建议投资者亲身考察酒厂规模，并指「有些酒厂建厂后才让外界知道，缺乏透明度，风险较高」。

相比市场上部分威士忌投资公司仅提供网上照片，丹丘强调高透明度营运，「我们的酒厂从开业第一天就开放参观，每月更新客户专区的酿造进度，甚至举办课程教导投资者如何评估威士忌」。

事实上，为推动市场教育，丹丘与ERB、VTC等机构合作开设烈酒课程，推广品鉴文化。不过，张寅杰强调，「喝酒和试酒是两回事，喝酒讲求气氛，试酒讲求品质」，认为市场教育能减少投机泡沫，让投资者转向理解价值，「我们希望建立一班真正懂酒的朋友，而非只是买完就算的投机客」。

张寅杰不定期在香港荃湾南丰纱厂丹丘蒸留所为日本威士忌酒厂之旅作讲解，希望加深参与者对威士忌酿造艺术和技术的理解。

他表示，这种开放态度源于品牌过往经营毡酒、咖啡酒等产品累积的信誉，「投资最重要的是信任，我们希望客人先了解我们的理念和工艺，再决定是否投资」，目前经教育后成交的客户占比高达八、九成。

相关新闻：丹丘蒸留所｜「白兰树下」港人团队豪掷3000万 北海道开威士忌厂 最快3年有得饮