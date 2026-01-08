恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」

恒生私有化｜汇丰（005）早前建议以每股155元私有化恒生银行（011）后，恒生今日举行法院会议及股东大会表决私有化，现场所见超过100名股东亲身出席。有持股多年股东直言，对目前情况「唔满意」，整体业务则「唔错啦」，并提到自己也在使用恒生服务，只是对私有化出价有更高期待。股价方面，汇丰暂跌2.75%至123.7元；恒生则微升0.07%至153.9元。

逾百名恒生股东亲身出席

关先生：呢个时机出价最唔抵

一名持有恒生股票数十年的老股东关先生表示，于70年代股价高峰时已曾持有，但认为汇丰选择在恒生「做得最差时」提出私有化，「呢个时机嘅出价最唔抵」；虽然直言「返钱最好」，但明显对目前的收购价不够满意，同时亦担心恒生现在「名声做得好差」，忧虑私有化后可能出现更差结果。

罗先生：无意转投其他收息股

另一位罗先生持有恒生银行股票数十载，连70年代股价高峰时亦有持有，现手握6万几股，本打算以此「养老」。他直言今次私有化「打乱晒我哋啲计划」，对收购方案并不认同，更表明会投反对票。对于未来投资安排，罗先生坦言「而家我都唔知边只买得落」，无意转投其他收息股。至于银行日后业务走向，罗先生表示「我只是顾到自己嘅」，未过多执着，核心不满集中在私有化打乱其养老规划。

何先生：将股票摆墙度做纪念物

从学生时代开始持股恒生的何先生则直言，对私有化感到「好失望咯」，坦言原本打算「揽住佢揽到死个日喇」，更计划将最后两张股票「联起佢摆墙度做纪念物」，并认为私有化影响其退休计划。不过，他透露对恒生的服务「非常满意」，且不担心银行坏账问题，笑称「银行使使咩惊啫？佢一定计得赢我哋嘅」。

从学生时代开始持股恒生的何先生则直言，对私有化感到「好失望咯」，坦言原本打算「揽住佢揽到死个日喇」。

刘女士：唔嚟就是放弃咗个机会

此外，刘女士表示由父亲年代开始，家族已持有恒生股份，纵使股价曾于70年代高峰期达高位，今次私有化出价「唔算最高价」，仅属「啱合格」水平。她直言「唔想私有化」，核心担心是方案落实后「香港唔见咗一间大嘅银行」，同时忧虑失去「稳定嘅股息回报」，股息对她而言「都系好紧要」。

刘女士又坦言，小股东投票「微不足道」，但仍坚持现身参与，只因「唔嚟就是放弃咗个机会」；若未能阻止私有化，她亦无奈表示「控制唔到」，只能顺应多数股东决定，对于日后银行线下业务是否会变好，则坦言「唔知个情况会点」。

郭先生：担心恒生或失去原有特色

会后有股东表示反对，其中一位股东郭先生形容，恒生是「陪伴香港人成长，有好大情意结嘅银行」，对其感情深厚，不愿见其品牌消失。对于汇丰早前承诺收购后将保持恒生品牌独立性，郭先生则表示，「承诺系一件事，但将来变化唔会知」，他担心恒生最终被合并改名，或失去原有特色，并表示场内诸多股东都有同样忧虑。

他认为，汇丰可通过注资救助而非收购的方式，助力恒生渡过当前因香港工商业及铺位市场低迷带来的冲击。

郭先生形容，恒生是「陪伴香港人成长，有好大情意结嘅银行」，对其感情深厚，不愿见其品牌消失。

Joseph：当前价格仍有折让

另外，在港居住了30年的Joseph亦表示反对，指当前价格仍有折让，「It seems to be at a discount」，称「If we wait, we can attain that price」，看好长期有望获200元。他透露，自己当年以低于100元的价格买入恒生股票，认为恒生银行的资本充足率表现不错，长期发展潜力向好。

Joseph认为恒生银行的资本充足率表现不错，长期发展潜力向好。

蒙先生：私有化合理

一名蒙姓老股东对私有化表示支持，「觉得好合理」，称持有恒生已30年，一早做咗相关资产调整，且不对私有化感到惋惜。他指，公司仍然运作，核心业务不会受明显影响。

一名蒙姓老股东对私有化表示支持。

钟女士：要钱紧要

当初以10元买入恒生的老股东钟女士投下赞成票，直言「要钱啊嘛，要钱紧要」。谈及恒生私有化后不再于香港上市是否可惜，她则看得颇淡，认为「咁汇丰都一样嘅啫」，不觉得两者有本质区别，并猜测私有化后在汇丰带领下业务会更丰富。

钟女士投下赞成票，直言「要钱紧要」。

恒生私有化须取得75%赞成票

据汇控与恒生早前发出的联合通告，今日召开恒生银行法院会议，让股东考虑并酌情批准计划；同日亦召开恒生银行股东大会，供恒生银行股东考虑并酌情通过一项特别决议案，以批准建议及计划并使其生效。

在恒生银行法院会议上，私有化建议方案须取得75%赞成票，且反对票不超过10%；股东大会须取得75%大多数票以通过计划。若恒生股东批准及法院认可，私有化将在1月26日生效，恒生将于1月27日撤销本港上市地位。

相关文章：恒生私有化｜一文看清恒生股东注意事项 不影响第三次中期息 私有化落实仍要甚么条件？

相关文章：恒生私有化丨港战后首间上市银行 将撤上市地位 逾50年市值飙170倍

相关文章：恒生私有化｜「恒生指数无恒生 好似菠萝包无菠萝」股民忧恒指需改名 汇控这样解画......

相关新闻：恒生私有化｜汇控小股东嬲爆 受恒生坏帐拖累 单日蚀4万 「点解系汇丰股东Suffer？」