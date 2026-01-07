美股2026年增长股估值已高 吼高息「狗股」追落后 专家吁避开两只股

踏入2026年，除了港股之外，美股持仓部署亦备受投资者关注。「狗股理论」正正出自道琼斯指数，若用狗股理论选美股，能否在今年继续跑赢大市？高富金融集团投资总监梁伟民接受访问时表示，传统的「狗股理论」（Dogs of the Dow）在今年仍具参考价值，但他提醒投资者切勿「照单全收」，应针对理论盲点作出调节，并特别看淡名单上的Nike（NKE）及雪佛龙（CVX）两只股份。

狗股理论（Dogs of the Dow）是一种被动式选股策略，每年从道琼斯工业平均指数（DJIA）的成分股中，挑出「股息率最高」的一批股票来组成投资组合。一般做法是在前一年度年末计算道指30只成分股的股息率，选出股息率最高的前10只，第二年年初相同比例买入，持有一年，到年底再根据新名单转变。

回顾2025年美股十大狗股，接近大获全胜名单，包括强生（Johnson & Johnson）、IBM、思科（CSCO）、安进（Amgen）、可口可乐（Coca-Cola）、雪佛龙（Chevron）、默沙东（Merck）、威讯（Verizon）、麦当劳（McDonald's）、宝洁（Procter & Gamble），其中9只升幅均超过5%，升幅最强的强生更上涨逾47%，仅宝洁跌逾10%。

以2025年过去12个月派息计算，道指最高股息率的10只股份则为威讯、雪佛龙、默沙东、安进、宝洁、可口可乐、联合健康（UnitedHealth）、家得宝（Home Depot）、Nike及强生。相较于2025年的狗股名单，仅仅换位了3间公司，即麦当劳、IBM及思科被联合健康、家得宝和Nike所取代。而2026年的狗股名单板块亦较为分散，当中医疗保健占4只、日用消费品占2只、非必需品占2只，能源、通讯各占1只。

梁伟民指出，狗股理论背后的主要思想在于「均值回归」，即股价短暂落后令股息率上升从而成为狗股，只要公司长线基本面未转坏，股价有能力在往后一年出现翻身。此外，高而稳定的股息收入亦是狗股吸引的卖点，市场总有一批较保守或以价值为中心的投资者，青睐稳定价值股和股息股而非纯成长型。

对于2026年的市况，梁伟民认为狗股策略是可以跟从。他解释，不相信美股在2026年仍由增长股一支独秀，原因是增长股估值已相当高，市场亦开始质疑高增长的预期是否过于乐观。另外，他评估目前2026年的狗股名单中，大部分并未出现结构性转坏，相信股价只是短暂落后，在变得便宜之后便有力追落后。

不过，梁伟民亦提醒，狗股理论亦存在盲点。首先，理论假设狗股股价下跌只是出于短期和周期性因素造成，而非长线走弱的结构性因素引致。同时，亦忽略公司生命周期，并不是所有公司都可长期维持良好发展，可能因管理出问题造成、或市场大环境淘汰，例如传统菲林被数码相机淘汰。

其次，若市场气氛旺盛、资金一面倒追逐高增长股，狗股即使录得正回报，亦很大机会跑输大市；相反，在大市仅微升、甚至不升的环境下，狗股就较容易跑赢大市。

因此，他建议投资者需针对盲点调节策略，而非将狗股理论照单全收，深入了解每只狗股落后的原因是出于结构性因素还是短暂因素，并比较其股息率是否处于自身过去5至10年的高位，因为狗股背后思维之一是博反弹，如股息不是真高，而只是其他股份低，博反弹说法就未必站得住脚。

具体选股方面，梁伟民对两只潜在狗股有保留。其中一只为运动品牌Nike。他认为Nike有较明显的结构性基本面转坏，因早年营运策略出错，过度侧重直接销售（DTC）而得罪零售商，导致B2B业务失去增长及市场份额。虽然公司近一两年尝试拨乱反正，但挽回零售商及追回市占率需时且涉及成本，前景未明，故「未必会买」。

另外，梁伟民担心油价跌势未止，在2026年仍有下跌空间，因此看淡雪佛龙，同样持「未必会买」态度。

梁伟民建议，投资者可用20%至30%资金执行此策略，若扣除上述不建议买入的两只股份，剩余8只股份，平均每只占资约2.5%至3.75%。

除传统狗股外，他亦列举其他高息且市值大的板块供参考。当中包括通讯类AT&T；医药类的辉瑞（Pfizer）、默沙东（Merck）；零售消费类的可口可乐（Coca-Cola）、百事（Pepsi）、麦当劳（McDonald's）；以及烟草业的Philip Morris、英美烟草（British American Tobacco），不过他补充，烟草业有道德考虑，未必大家都愿意投资。

