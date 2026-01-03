港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘

【港股/狗股】适逢2026年开始，港股第一日便先拔头筹，劲升700点取得开门红，而「狗股」策略（Dogs of the Dow）再度成为投资者的焦点，纷纷希望找到高息兼有潜力大幅反弹的股份。回顾2025年，狗股策略大获全胜，其中表现最好的股份升幅更超过两倍。展望2026年，新一份10大狗股名单出炉，当中不乏「中特估」、能源及消费等板块。香港股票分析师协会理事温杰接受《星岛头条》访问时指出，狗股策略具一定道理，但强调选股仍需以基本因素行先，并点评当中三只股份值得留意。

狗股理论（Dogs of the Dow）源于美股的被动投资策略，传统做法是在每年初从道琼斯工业平均指数成分股中，拣选10只股息率最高的股份（即「狗股」）。背后理念是这些高息股通常因股价下跌而推高息率，若蓝筹股基本面未变，低估值意味著来年有较大反弹空间。港股市场亦借用此理论，通常从恒生指数蓝筹股中筛选股息率最高的10只股份。

回归传统的10大最高股息率蓝筹策略，回顾2025年10大狗股表现相当出色，绝大部分录得强劲反弹。名单包括恒隆地产（101）、信义玻璃（868）、中石化（386）、领展（823）、中石油（857）、信义光能（968）、海底捞（6862）、恒基地产（012）、中国宏桥（1378）及周大福（1929）。当中以中国宏桥表现最为惊人，全年升幅逾203%，领涨整个狗股组合；其余股份亦普遍造好，仅得信义光能一只股份录得跌幅，全年跌约4.13%。

2026年狗股名单继续以最高股息率选股，以过去12个月派息计算，最终得出的10只股份为：东方海外国际（316）、领展（823）、中石化（386）、华润电力（836）、中海油（883）、恒基地产（12）、中国神华（1088）、海底捞（6862）、中国移动（941）及中石油（857）。这份名单主要涉及五大投资主题，包括「中特估」、能源、消费餐饮、地产及航运板块。

香港股票分析师协会理事温杰认为，「狗股理论」有一定的道理，因为专注于大型指数成分股，若股价大幅落后从而推高股息率，通常反映估值已变得便宜，具备较大的上升空间。若投资者买入一篮子「狗股」，未来一年出现反弹的机会颇大。

不过，他强调，投资仍必须以基本因素为首。投资者需衡量股价落后是因为大市气氛拖累，还是公司本身基本面转差。「如果基本因素稳健，这类狗股的反弹幅度会比较明显。」

在2026年的名单中，温杰特别点名领展。他指出，虽然领展面对租金收益压力，但在估值方面已充分反映。随著进入低息环境，资金会倾向流入高息股，该部分目前领展估值则尚未反映，因此2026年仍存在投资契机。

至于华润电力，温杰表示，虽然该股份去年表现平平，但煤炭价格持续处于低位，相对火电业务盈利可以看高一线；加上国家「十五五」规划预料将有篇幅专注新能源发展，对华润电力有利好作用。相反，他对石油石化股持相对审慎态度，未必直接推介。

名单中的中国移动亦获温杰看好。温杰指出，虽然电讯股近期表现较差，但预计中移动2026年业绩约有7%增长，加上目前股息率达6厘以上。他假设，即使今年股价不升，投资者仍可赚取逾6厘回报，因此仍具吸引力。

对于部分只求「财息」的投资者，温杰提醒，买入狗股的初衷不只为收息，更希望股价会有反弹。若投资者纯粹想收息，他建议可考虑高息股ETF，例如富邦沪深港高股息（3190）或华夏亚洲高息股票ETF（3145），甚至是近期热门的备兑策略（Covered Call）ETF。相对狗股，这些ETF比单买一只股票风险较低，同时亦能提供吸引的股息回报。

