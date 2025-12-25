表市扭转三年跌势 劳力士一系列升值7% 金表升幅跑输金价 分析料可追落后

2025年即将完结，据名表市场调查研究机构WatchCharts的报告，经历连续三年的下跌后，名表二手价格在2025年终于出现复苏迹象、止跌回升。整体市场指数今年首11个月升3.1%，当中以百达翡丽（Patek Philippe）表现最为突出，全年上涨7.7%；劳力士亦录得3.3%的增幅，其中一个系列表款更升值7%。

表市喘稳 上月微升0.2%

据WatchCharts最新数据，11月整体市场指数微升0.2%；百达翡丽单月上涨1.5%，其中Aquanaut和Nautilus系列分别升价2%和1%。爱彼表（Audemars Piguet）亦连续第二个月录得增长，上涨0.2%，而劳力士上月则轻微跌价0.2%。值得注意的是，在主要品牌中，没有任何品牌上月跌价幅度超过1%，这是近4年来首次出现的情况，显示市场正趋向稳定。

今年11月没有品牌跌价幅度超过1%，是近4年来首次（图片来源：WatchCharts）

总结2025年，该机构形容表市今年为「混乱之年」，多种因素交织影响市场，包括金价飙升超过70%、美元走弱，以及美国对瑞士进口关税的反复。

百达翡丽美国零售价升22%

今年美国对瑞士手表的进口关税从几乎为零升至4月的10%，8月更飙升至39%，最终在11月中旬回落至15%。WatchCharts表示，关税反复变化的速度和幅度，迫使各品牌和经销商不断重新调整定价和库存策略，消费者也不得不在不确定性的背景下做出购买决定。几乎所有主要品牌都提高了零售价格，有些甚至不止一次。百达翡丽的美国零售价全年上涨22.4%，其中包括与临时39%关税直接相关的14.9%涨幅。

不过，以上不稳定因素未有影响二手市场复苏，下半年多个品牌的价格开始喘定，并从三年稳定下跌中恢复。在25个主要品牌中，今年有6个品牌录得正增长，而2024年则全部下跌。

百达翡丽今年来升值7.7%领先各大品牌，其中Aquanuat系列大涨10.7%，Nautilus系列亦上涨6.1%。值得注意的是，该品牌的复苏主要集中在运动系列，而其正装表如Complications(-2.4%)、Calatrava(-5.6%)和Grand Complications(-6.0%)今年表现仍然疲弱，反映市场偏好仍倾向运动款式。

劳力士今年来二手价格整体价格上升3.3%。

劳力士今年来整体升值3.3%

至于不少港人收藏的劳力士，今年来二手价格整体价格上升3.3%，当中Date(+7.1%)、Cellini(+6.1%)和Datejust(+5.2%)是表现最佳的三个系列。相比之下，一向备受追捧的Sea-Dweller和Sky-Dweller系列分别下跌1.2%和2.7%。11月数据显示，Submariner系列单月亦下跌0.9%。调查机构指，劳力士的市场复苏较百达翡丽更健康，因复苏不限于运动表系列。

其他表现不俗的品牌包括Grand Seiko(+4.2%)、Tudor帝舵(+3.4%)、Cartier卡地亚(+2.6%)及欧米茄(+1.8%)。

金表价格未反映金价升幅

2025年金价飙升超过70%，但金表的二手价格上涨幅度远远落后于黄金本身的升值。以劳力士Day-Date市场指数为例，过去一年仅上涨5.7%。以劳力士Day-Date 40（Ref. 228238）为例，过去一年中升价约7,000美元，而15个最常交易的Day-Date型号中，没有一个在同期升值超过5,000美元。

劳力士金表升幅不及金价，图为Day-Date 40（Ref. 228238）。

WatchCharts报告指出，目前某些金表的熔金价值已占其二手市场价格的一半以上，这为长期投资者提供了独特的机会。特别是新古典劳力士金表可能代表当前市场中最具吸引力的投资机会之一，因为它们的价格尚未充分反映黄金价格的飙升。