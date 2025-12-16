港人买储蓄保 近7成人断供 红利大跌 专家建议拣定期寿险回报更划算 「保费比终生寿险低32%」

【储蓄保/保险/寿险/回报】根据策略咨询公司Quinlan & Associates近期发表的研究报告，当中显示，本港人寿保险市场仍以具储蓄成份的终身寿险产品（储蓄型保险）为主流，与西方社会的主流趋势有所不同，更重要是这些产品未必切合投保人需要，例如其投资倾向普遍保守，而回报较低，且保费较高，若以相同金额投保定期寿险产品（纯保障型保险），保障额将更高。报告建议投保人转用网上保险公司，以节省保费；若配合网上平台自行投资，更可获得较储蓄型保险高的回报。

据政府数据显示，2024年香港的保险渗透率达18.2%，冠绝全球。相信不少香港人也持有储蓄型保险产品，Quinlan & Associates的报告发现，香港保险公司于2024年收取的总保费高达6,380亿元，其中人寿保险占3,740亿元（约59%）。在所有现正生效的人寿保险保单当中，按保费价值估算，终身寿险产品占77%；若按保单数量计算则占72%。若连同投连险、万用寿险等其他类型保险产品，按保费价值及保单数目的市占更分别达99%及97%，反映香港人相当钟情储蓄型保险。

返回目录

类型 2024年市占

（按保费价值） 2024年市占

（按保单数量） 保障成分 储蓄成份 终身保障 灵活保费 市场连结回报 终身寿险 77% 72% ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 养老保险 14% 8% ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 投资相连保险 6% 13% ✓ ✓ 视情况 ✗ ✓ 万用寿险 2% 3% ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 定期寿险 1% 3% ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

调查机构指，香港市场以储蓄型保险产品占据主导地位，与西方市场越来越多人投保纯保障型保险的趋势截然不同。后者于2022至2024年在美国市场的年复合增长率达2%；相反前者同期的年复合增长率为-0.5%，反映有关产品的市场正在萎缩。

返回目录

报告指本港人寿保险市场仍以具储蓄成分的终身寿险产品（储蓄型保险）为主流。

Quinlan & Associates行政总裁Benjamin Quinlan指出，本港的终身寿险（储蓄型保险）普遍有多项不足。首先，保费较高昂。对于相同保障额的保险产品，终身寿险产品的保费可能比定期寿险产品（纯保障型保险）高达22倍。若投保人将相同金额的保费投入定期寿险产品，将获更高的保障额。

其次，大部分人寿保险保单透过中介销售，由于储蓄型保险的销售佣金较丰厚，他们倾向销售的这类型保单，未必最符合投保人利益。Quinlan & Associates又估计，人寿保险公司在2024年向中介机构支付了约330亿元佣金，其中一部分可能是以更高保费的形式隐含地转嫁予保单持有人。

返回目录

Quinlan & Associates行政总裁Benjamin Quinlan指出，本港的终身寿险（储蓄型保险）普遍有多项不足。

此外，储蓄型保险回本期长，以香港为例，要达到收支平衡前可能需要14至19年的时间，但近三分之二人会中途「断供」。该机构又分析香港10间大型保险公司推出的135款终身寿险产品，发现这些产品的平均长期（11年以上）红利实现率仅为79%，反映投保人实际获得的回报通常低于购买时所展示的水平。

返回目录

投保人与中介人有潜在的利益冲突 中介人销售储蓄保险的佣金较纯保障型保险高，鼓励了他们较热衷销售前者 保守投资风险取向 近年最大几间人寿保险公司的投资组合回报均显著落后于标普500指数 高昂保费 在客户背景，缴费年期以及保障范围相似的情况下，储蓄保险的保费可能超出纯保障型保险的保费约22倍 中途退保时的保单现金价值将大幅减少 储蓄保险产品可能需要14至19年的时间才能达到收支平衡 隐藏成本 机构估算人寿保险公司2024年向中介机构支付了约330亿元佣金，部分或以更高保费形式隐含地转嫁予保单持有人 红利实现率低 香港10间大型保险公司的135款终身寿险产品（储蓄保险）的平均长期（11年以上）达成率仅79%

返回目录

Benjamin Quinlan指，相比起投保储蓄型保险，欧美近年开始流行BTIR（Buy Term, Invest the Rest）策略，即放弃储蓄型保险，并选择更便宜的纯保障型保险，将节省下来的保费差额用在其他投资渠道；特别是透过网上保险及投资平台进行数码化「BTIR 2.0」策略，可达到更理想回报。 据政府数据显示，2024年香港的保险渗透率达18.2%，冠绝全球。

终身寿险产品（储蓄型保险）的投资取向普遍保守，香港5间大型保险公司接近60%的投资都配置于债券，潜在地导致较低的投资回报。如采用「BTIR 2.0」策略，保单持有人有更大的投资控制权，可因应个人投资需求、风险偏好和财务目标进行投资，回报往往可胜过倾向保守投资的保险公司，自行选择投资的流动性亦更高。

研究机构又指，网上D2C（Direct-to-Customer）保险公司提供的定期寿险（纯保障型保险）保费比传统保险公司低达约32%。举例一个30岁非吸烟男性购买100万元保额的定期寿险产品，虚拟保险公司的10年总保费平均为6,669元，传统保险公司则为8,196元。

投资方面，网上投资平台由于不需要实体分行网络和前线员工，平均投资管理费率约为0.62%，仅是传统财富管理公司1.15%的一半左右，大幅减轻了投资者的费用负担。

该报告举例，一名30岁男性购买100万元保额的保险，采用「BTIR 2.0」策略（透过虚拟保险公司购买定期寿险并通过网上投资平台进行投资），保守型投资策略的回报比终身寿险高2.47倍，适中型投资策略比终身寿险高4.6倍，进取型投资策略比终身寿险高6.75倍。这些数字也比传统「BTIR 1.0」策略（透过传统保险公司购买定期寿险并通过传统财富管理顾问进行投资）高出约1.3倍。

返回目录

据保监局2021年的研究，香港目前的身故保障缺口高达6.9万亿元，平均每名经济活跃成年人的保障缺口约190万元，相当于其年薪的5.7倍。Benjamin Quinlan指出，2024年香港新造终身寿险保单的保费近3,000亿元，约占香港GDP的10%。然而，投保相同保障额的定期寿险，只需要其中6%的保费，剩余的2,686亿元可以透过「BTIR 2.0」策略进行投资。

报告推算，据保守型投资策略，这些资金在55年内可累积至97.67万亿元，足以满足香港59%的身故保障需求；若采用适中型或进取型投资策略，甚至有可能超过香港的总保障需求。这表明「BTIR 2.0」策略不仅能为个人投资者带来更高回报，在宏观层面上亦可能为解决香港的保障缺口。

返回目录