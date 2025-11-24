强积金11月料「见红」 人均跌逾4000元 一只股票基金逆市涨近6%

受AI股估值疑虑及联储局12月减息预期降温影响，环球股市于11月表现动荡，强积金（MPF）连续6个月录得正回报后，预计11月将出现亏损。强积金顾问公司积金评级表示，「积金评级所有基金表现指数」下跌1.29%，若以绝对金额计算，11月目前录约198亿元投资损失（平均每名成员亏损4,140元），年初至今收益预计将跌至1,913亿元（人均约39,895元）。

宏利MPF康健护理基金主导

积金评级主席丛川普（Francis Chung）表示，债券与货币如预期成为本月表现最佳资产，但「其他股票基金」类别在宏利MPF康健护理基金主导下逆势上涨5.95%，表现令人惊喜。

不过，股票基金表现于11月普遍受压，其中亚洲股票基金暂跌3.46%最差、美国股票基金亦跌2.82%，环球及日本股票基金亦齐齐跌2.78%。

积金评级指数截至2025年11月19日回报表现（按资产类别划分）

计入预期损失后，强积金总资产规模预计于11月底达1.521万亿元，较10月的1.538万亿元下跌，相当于每名成员平均账户结余录约31.72万元，较10月减少3,515元，但较2025年初累增47,927元。

吁摒除短期杂音与市场波动

他又指，道指上周四（20日）因市场对英伟达业绩反应积极而高开，但在上涨700点后最终倒跌300点，单日波动达千点，可能为试图捕捉时机的投资者带来惨重损失，因此投资需摒除短期杂音与市场波动，专注长期布局。积金评级提醒成员，所有强积金计划均提供预设投资策略（DIS）基金，为低收费的现成分散投资选项，对大多数成员而言仍是卓越选择。

