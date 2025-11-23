港投资者20年来密密储金 「稳升稳跌不怕承受风险」 珍藏龙年大金币现值千万

美股近期风高浪急，传统避险资产的黄金再被市场注视。桥水基金创办人达里奥（Ray Dalio）近日建议投资者买黄金分散投资；大行料金价在每盎士4000美元完成整固后将「更上一层楼」，瑞银料明年中金价见4500美元，高盛则看明年底见4900美元。相比起投资名人、大行近年频频呼吁将黄金加进投资组合，港九押业商会理事、香港国际钱币钟表展销会执行董事孔庆森早在20多年已密密买金，对实物金条及纪念金币情有独钟，多年来跟随黄金走过「高山低谷」也不离不弃，其投资黄金的理由很简单，既是投资，亦是兴趣。

分段买入有底气长揸

孔庆森投资黄金20多年，他不讳言自己几乎只买不卖，由于是长时间分段买入黄金，投资成本已计不到，但肯定比现价低得多，亦令他有底气继续持有黄金。

孔庆森出身当舖家族，与黄金结缘是从客人断当的金饰开始，当舖会将这些金饰拿到行内出名的收金公司溶掉，并变成等值的金条，如是者储著储著成了一个「小金库」。由于典当在客人手上收金的价钱有折让，其金条成本价自然也较市价低水，令他持货能力也更强，「可以坐得久一点、揸得久一点，心舒服一点。」因此投资金币多年，金价升升跌跌他也没有在意。

只考虑自身负担能力

对于坊间唱好黄金的基本因素，如美国减息、地缘政治紧张等等，但孔庆森坦言从没想过这么多，多年来他只考虑自己负担能力，不会特别去考虑各种因素，「这些你很难估计得到，当黄金升，有很多羊群涌下去，又可能有些国家要买来做储备、又或者可能有些避险管理，这些我觉得是发生了我们才知。」

过去多年、金价未飞升前，不少人对投资黄金甚为抗拒，因不少人也说黄金没有利息，孔庆森坦言：「其实都被人笑了一段长时间」，但他一直深信黄金「物以罕为贵」，因开采有成本，长远持有贵金属有投资价值，再加上有实物在手令他感觉更「实在」。

现货金价今年10月曾升至每盎士4381美元的历史高位，其后辗转回落至近期4000美元水平。孔庆森说，其黄金是过去20多年分段买入，平均成本计颇便宜，「就算插下来，我都应该不用入肉的。」而且他留意到金价进入跌浪时，往往也是慢慢拾级而下，投资者要沽货也可以慢慢卖。「如果你的胆量不是承受到高高低低的风险，不如买黄金，很稳步的升或者跌」，甚少像股票般每日大升大跌。

孔庆森珍藏的中国人民银行2012龙年金币。

收藏金币更有趣味性

虽然金条金光灿烂，但孔庆森稍嫌欠缺趣味，他更钟情的其实是收藏金币。他说这些纪念币一方面跟贵金属价格有挂勾关系，而不同的品种、题材、发行数量更令它有额外的升值潜力，更重要是有趣味性，「你拿著它有很多东西看（欣赏），它怎样去挑刻、怎样去制作，有趣味会玩得久一点。」

他其中一件重大收藏品，是中国人民银行发行是2012龙年金币，重量达10公斤，直径18厘米，是他在疫情初期从朋友手上以大约490万元买入，最新价值逾1,000万元。他说在此之前没有买过这么大件的黄金，当时他考虑到这金币限量仅18件，龙也是自己喜欢的生肖，故不介意付出了一些溢价买入，「我当时成本480万、490万，溶金价可能差几十万元，450万、460万」，试一试这题材及品种的升值潜力。这件「有份量」的大金币，他一直珍而重之，连透明包装胶袋也没有拆除。

欣赏纪念币工艺进步

他又向记者分享另一珍藏—1979年建国30周年金币，这是新中国立国之后推出的第一套金币，很有纪念价值，当年定价约7,000元人民币，自己多年前以约2万元人民币买入，已升值至约4万元人民币。

孔庆森指，当时国家用上了最漂亮的工艺、最好的机器去做这套纪念币，收藏乐趣在于欣赏其铸造工艺，再联想到近年发行的纪念币的话，更可看到技术变迁；另外当年这套纪念币的原装木盒、证书也很有七十年代中国的独特韵味，「如果你喜欢收藏，找到一些旧东西其实挺有趣的，挺有怀旧的味道。」

初哥先认识两大领域

收藏钱币在孔庆森眼中有无穷魅力，令他多年来乐此不疲，更将兴趣发展成事业，开设钱币店。对于有意涉足钱币投资的人士，可先认识「投资币」及「纪念币」两大领域，例如大家常常听见的熊猫币、枫叶币正是投资币，它们会大量发行，主要跟随金价、银价升值。

不过他特别指出，中国人民银行今年4月在港开售的「2025版中国龙银币」，虽然也是投资币，但由于是首只龙年投资银币，全球限量仅200万件，故一推出引来投资者及收藏家疯抢，由发行价300元，一推时炒价曾见900元，「即买即赚」，升幅大幅跑赢银价。他说这类产品通常会买一筒、每筒20枚，合共六七千元，入场门槛也不高，算是丰俭由人的选择，「慢慢储、慢慢等，可能有数十巴仙的回报。」

至于纪念币，孔庆森则介绍7月人行推出的大运河金银纪念币，其中长方形金币限量300只，正面为国徽、背面为大运河全景图。大运行金币重量150克 ，发行价17.3万元，现时约值19万元。银币一套8枚刻有各地水文建设；每枚重量30克，发行量3000套，发行价6080元，曾升至约9000元。

他说这套纪念币精美，自己也有收藏一套，因其金币仅3000套，数量真的很稀少，有齐坐等升值的条件，「过往有很多旧的题材（纪念币）也发生过，升上来都挺恐怖的，可以说是数以十万元升。」他说投资纪念币考验眼光和运气，也是其中一个趣味。