CHIIKAWA热潮强势袭港！全港吉伊卡哇活动全攻略：CHIIKAWA ARTIVERSE特展/主题轻铁+天星小轮/联乘美食/限定周边

CHIIKAWA热潮再次袭卷全港！今个暑假，随著剧场版《CHIIKAWA人鱼岛的秘密》上映，以及全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展登场，各大商场、交通工具及人气品牌强势联手，举行多个CHIIKAWA活动，包括打卡位、限定主题轻铁与天星小轮以及各式限量商品等。本文为各位粉丝一次盘点所有打卡热点与抢购攻略，带你一站式锁定暑期最狂热的角色庆典！

CHIIKAWA热潮强势袭港！全港吉伊卡哇活动全攻略

继去年举行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展后，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展载誉归来，将于8月1日至9月6日登陆尖沙咀K11 MUSEA及海滨举行！展览特设「原画宇宙」、「音乐互动宇宙」、「装置艺术宇宙」及「机动艺术宇宙：CHIIKAWA 巨型回旋木马」四大主题区，首次展出逾130幅插画家Nagano的原画作品，同时设有全球首座CHIIKAWA巨型回旋木马，各位Fans更有机会亲身乘坐。

全新限定商品将于8月1日同步登场，所有展览限定纪念品只限持票人士选购，包括Nagano特意为今次展览创作全部的《CHIIKAWA回旋木马》系列、角色吊饰公仔及连场景座。

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日 至 9月6日

地点：尖沙咀K11 MUSEA暨海滨

室内展厅：展览空间及纪念品商店

展出位置：K11 MUSEA 6楼605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

户外展区：CHIIKAWA 巨型回旋木马装置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

售票网站：Klook、猫眼

CHIIKAWA首部动画大电影《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》将于8月6日上映，朗豪坊联乘Medialink羚邦将电影中的名场面实体化，整个商场由地下正门至高层变身「人鱼岛」，还原多个电影名场面。粉丝于4楼可与穿上草裙的吉伊卡哇及一众伙伴围著「营火晚会」狂欢，再到12楼核心地带与吉伊卡哇、小八与兔兔乘著小船进入神秘洞窟，与3米高的「赛莲」吹气装置震撼见面。此外，粉丝们可入手与日本同步发售的全新电影周边商品，「人鱼岛土产屋」搜罗逾300款不同系列的商品，千万不要错过！

CHIIKAWA'S ADVENTURE—人鱼岛土产屋

日期：即日起至8月31日

时间：上午10:30至晚上10:00

地点：朗豪坊4楼通天广场

预约安排：即日起至7月30日设预约入场安排，入场人士先于Klook预约入场凭证

特典套装

日期：7月24日至31日

换领地点：朗豪坊4楼顾客服务中心

换领详情：LP CLUB会员凭CHIIKAWA'S ADVENTURE—人鱼岛土产屋 或 参与商舖即日消费单据满HK$800及即场购买朗豪坊GALA CINEMA《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》限量版电影换票证 （价值HK$110）一张，可免费获赠特典套装一套

港铁于 7 月 25 日至 8 月 30 日期间的逢星期六、日推出暑期限定主题轻铁，每日设 4 个特定班次来往兆康站至屯门站或元朗站。车厢设有吉伊卡哇、小八及兔兔立体造型扶手，车身更有隐藏夜光星星图案。乘客于兆康站购买 88 元「轻铁旅游证」套装即可乘搭一次，并获赠特展纪念封套及随机小物袋。

CHIIKAWA主题轻铁

日期：7月25日至8月30日期间逢星期六、日行驶

时间：每日共设4个特定班次

地点：来往轻铁兆康站至屯门站或元朗站

「轻铁旅游证」套装价钱：$88

CHIIKAWA主题天星小轮于2026年7月28日至9月27日穿梭维港两岸，吉伊卡哇、小八、兔兔换上草裙打扮登场，小轮遍布各处的可爱角色，感受剧场版带来的勇气与搞笑气氛。于尖沙咀码头往湾仔方向，更有由剧场版角色打造而成的主题楼梯正在迎接各位，粉丝记得与14款剧场版限定角色造型海报打卡。另外推出天星小轮限定前卖券套装，包含天星小轮限定电影前卖券 + 天星小轮限定成人单程船票 + 限定磁贴，于尖沙咀天星码头购买套票或到朗豪坊主题活动，可免费领限量明信片，再到尖沙咀码头、中环码头及湾仔码头集齐角色印章。

《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》特别版天星小轮航行详情

航行日期：2026年7月28日至2026年9月27日

航行时间：上午6时30分至晚上11时30分

《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》限定明信片派发详情

派发日期：2026年7月28日至2026年9月27日

派发时间：上午11时至晚上8时(派发时间或因实际营业时间改变，恕不另行通知)

派发详情：天星小轮限定前卖券套装或到朗豪坊《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》主题活动CHIIKAWA’S ADVENTURE，即可免费获得《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》主题限量明信片一张。数量有限，送完即止

CHIIKAWA与天星小轮推出《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》期间限定烫金套装 详情

发售日期及时间：2026年7月28日起公开发售 (先到先得，售完即止）；上午11时至晚上8时(营业时间或因实际情况改变，恕不另行通知)

发售地点：尖沙咀天星码头海港游售票处

套装包括：天星小轮限定电影前卖券一张

天星小轮限定成人单程船飞一张(使用条款及详情请参阅票上说明)

限定磁贴一枚

价格：港币$180

剧场版《CHIIKAWA人鱼岛的秘密》

剧场版《CHIIKAWA人鱼岛的秘密》（ちいかわ 人鱼岛の秘密）是人气动漫《吉伊卡哇》的首部大电影，由原作者 NAGANO 老师亲自监修。港澳地区确定于2026年8月6日 正式上映，并同步推出日语原音与粤语配音版本。不少戏院推出特典礼品，包括购买8月1日至5日优先场正价场次戏票2张即可获赠「CHIIKAWA宿营必备轻便飞行棋」。

香港麦当劳推出推出全新联乘CHIIKAWA的美食，分别有黄金蟹堡升级登场，菠萝虾堡、滋味虾堡回归，以及充满和风口味的明太子味Shake Shake薯条，以及再度登场的清新的白桃梳打，特别换上「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的主题包装盛装，此外麦当劳将推出一共8款、全港独家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩开运御守，首轮御守将于7月28日起推出。由即日起起，铜锣湾怡和街及九龙湾德福广场两间麦当劳分店将会率先「变身」，成为「CHIIKAWA ARTIVERSE」期间限定主题店！店内由入口、点餐柜台到用餐区，均满布精致主题布置，包括旗海装饰、海报挂画、特色玻璃橱窗及打卡墙等。

麦当劳「CHIIKAWA ARTIVERSE」主题店详情

铜锣湾主题店地点：铜锣湾怡和街46-54号地下至二楼

九龙湾主题店地点：九龙湾德福广场 I 期第F21号舖

主题店举行日期：7月27日起

餐厅营业时间： 早上6时至凌晨12时

八达通特别推出「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展珍藏版八达通，以Nagano老师 的艺术宇宙为主题，主角吉伊卡哇联同好友小八及兔兔一同登场。只需将CHIIKAWA ARTIVERSE珍藏版八达通轻触八达通读写器，卡面上的两颗星星便会即时亮起。卡面更配以幻彩烫印标志设计，必定令CHIIKAWA粉丝爱不释手！

此外，CHIIKAWA ARTIVERSE八达通套装限量发行500套，每张八达通背面均印上专属的001至500发卡序号，每名持票人限购一套，极具收藏价值，绝对是粉丝们不容错过的收藏品！

单卡

价钱：港币158元

发售日期：026年7月28日起

一套三张限量套装

价钱：港币528元

发售日期：2026年8月1日起

购买渠道：八达通App、港铁网上商店、7-Eleven

UNIQLO最新发售的「CHIIKAWA UT」限定联乘系列于2026年7月27日在香港正式上市！本次联乘系列是为了纪念由原作者 Nagano（长野）全程监修的首部动画电影《剧场版 CHIIKAWA 吉伊卡哇人鱼岛的秘密》上映而特别推出。设计灵感完全融入了电影的冒险世界观，极具收藏价值。

UNIQLO CHIIKAWA UT限定联乘系列

发售日期：2026年7月27日

购买渠道：全线 UNIQLO 香港及澳门实体店舖 及 UNIQLO HK 官方网路旗舰店。

Giordano 全新推出了热门的 Chiikawa 联乘系列服饰，将吉伊卡哇、小八猫、兔兔等角色融入夏日短袖 Tee 设计中。于官方指定管道购买正价 Chiikawa 印花 T 恤，任选 2 件或以上即可享 85 折优惠。凡购买 Chiikawa 系列产品满 3 件或以上，即可以 $129 HKD 限量加购新登场的 Usagi 收纳小包，适合收纳化妆品或零钱。

Giordano Chiikawa 联乘系列服饰

购买渠道：Giordano 网上商店、指定门市

除了首波的主题轻铁和车站装饰外，港铁官方预告将于7月下旬至8月底推出更多精彩活动。届时吉伊卡哇的人气角色将会以独特的方式现身不同的港铁车站，并会加推大批粉丝期待的官方主题纪念品，详情将于稍后陆续公布。

Snapio推出CHIIKAWA主题自拍亭，分别有3款静态相框，以及3款动态相框，而高炒限定款为旺角T.O.P及屯门市广场限定，供粉丝前往打卡。

Snapio CHIIKAWA主题自拍亭

松本清×Chiikawa化妆袋

日本连锁药妆店品牌「松本清」惊喜联乘Chiikawa，推出限定联名迷你化妆袋（$98），全线分店将于8月1日公开发售。

松本清×Chiikawa化妆袋

发售日期：8月1日起

地点：松本清门市

文：M