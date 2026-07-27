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CHIIKAWA热潮强势袭港！全港吉伊卡哇活动全攻略：CHIIKAWA ARTIVERSE特展/主题轻铁+天星小轮/联乘美食/限定周边

好去处
更新时间：19:31 2026-07-27 HKT
发布时间：19:31 2026-07-27 HKT

CHIIKAWA热潮再次袭卷全港！今个暑假，随著剧场版《CHIIKAWA人鱼岛的秘密》上映，以及全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展登场，各大商场、交通工具及人气品牌强势联手，举行多个CHIIKAWA活动，包括打卡位、限定主题轻铁与天星小轮以及各式限量商品等。本文为各位粉丝一次盘点所有打卡热点与抢购攻略，带你一站式锁定暑期最狂热的角色庆典！

CHIIKAWA热潮强势袭港！全港吉伊卡哇活动全攻略

  1. CHIIKAWA ARTIVERSE特展
  2. CHIIKAWA'S ADVENTURE人鱼岛探秘之旅
  3. CHIIKAWA主题轻铁
  4. CHIIKAWA天星小轮
  5. 剧场版《CHIIKAWA人鱼岛的秘密》
  6. 麦当劳联乘CHIIKAWA美食及主题店
  7. CHIIKAWA特展珍藏版八达通
  8. UNIQLO CHIIKAWA UT限定联乘系列
  9. Giordano Chiikawa 联乘系列服饰
  10. CHIIKAWA港铁官方主题纪念品
  11. Snapio CHIIKAWA主题自拍亭
  12. 松本清×Chiikawa化妆袋

1.CHIIKAWA ARTIVERSE特展

继去年举行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展后，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展载誉归来，将于8月1日至9月6日登陆尖沙咀K11 MUSEA及海滨举行！展览特设「原画宇宙」、「音乐互动宇宙」、「装置艺术宇宙」及「机动艺术宇宙：CHIIKAWA 巨型回旋木马」四大主题区，首次展出逾130幅插画家Nagano的原画作品，同时设有全球首座CHIIKAWA巨型回旋木马，各位Fans更有机会亲身乘坐。

全新限定商品将于8月1日同步登场，所有展览限定纪念品只限持票人士选购，包括Nagano特意为今次展览创作全部的《CHIIKAWA回旋木马》系列、角色吊饰公仔及连场景座。

详细报道：CHIIKAWA ARTIVERSE特展8.1再临尖沙咀！巨型回旋木马装置+逾130幅原画 必抢独家纪念品（附门票+特典详情）

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

  • 日期：2026年8月1日 至 9月6日
  • 地点：尖沙咀K11 MUSEA暨海滨
  • 室内展厅：展览空间及纪念品商店
  • 展出位置：K11 MUSEA 6楼605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle
  • 户外展区：CHIIKAWA 巨型回旋木马装置
  • 展出位置：K11 MUSEA地下Promenade
  • 售票网站：Klook猫眼

2.CHIIKAWA'S ADVENTURE人鱼岛探秘之旅

CHIIKAWA首部动画大电影《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》将于8月6日上映，朗豪坊联乘Medialink羚邦将电影中的名场面实体化，整个商场由地下正门至高层变身「人鱼岛」，还原多个电影名场面。粉丝于4楼可与穿上草裙的吉伊卡哇及一众伙伴围著「营火晚会」狂欢，再到12楼核心地带与吉伊卡哇、小八与兔兔乘著小船进入神秘洞窟，与3米高的「赛莲」吹气装置震撼见面。此外，粉丝们可入手与日本同步发售的全新电影周边商品，「人鱼岛土产屋」搜罗逾300款不同系列的商品，千万不要错过！

CHIIKAWA'S ADVENTURE—人鱼岛土产屋

  • 日期：即日起至8月31日
  • 时间：上午10:30至晚上10:00
  • 地点：朗豪坊4楼通天广场
  • 预约安排：即日起至7月30日设预约入场安排，入场人士先于Klook预约入场凭证

特典套装

  • 日期：7月24日至31日
  • 换领地点：朗豪坊4楼顾客服务中心
  • 换领详情：LP CLUB会员凭CHIIKAWA'S ADVENTURE—人鱼岛土产屋 或 参与商舖即日消费单据满HK$800及即场购买朗豪坊GALA CINEMA《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》限量版电影换票证 （价值HK$110）一张，可免费获赠特典套装一套

3.CHIIKAWA主题轻铁

港铁于 7 月 25 日至 8 月 30 日期间的逢星期六、日推出暑期限定主题轻铁，每日设 4 个特定班次来往兆康站至屯门站或元朗站。车厢设有吉伊卡哇、小八及兔兔立体造型扶手，车身更有隐藏夜光星星图案。乘客于兆康站购买 88 元「轻铁旅游证」套装即可乘搭一次，并获赠特展纪念封套及随机小物袋。

详情：CHIIKAWA主题轻铁7.25启航！立体扶手首度亮相 /夜光星星隐藏图案 $88套票搭专属班次

CHIIKAWA主题轻铁

  • 日期：7月25日至8月30日期间逢星期六、日行驶
  • 时间：每日共设4个特定班次
  • 地点：来往轻铁兆康站至屯门站或元朗站
  • 「轻铁旅游证」套装价钱：$88

4.CHIIKAWA天星小轮

CHIIKAWA主题天星小轮于2026年7月28日至9月27日穿梭维港两岸，吉伊卡哇、小八、兔兔换上草裙打扮登场，小轮遍布各处的可爱角色，感受剧场版带来的勇气与搞笑气氛。于尖沙咀码头往湾仔方向，更有由剧场版角色打造而成的主题楼梯正在迎接各位，粉丝记得与14款剧场版限定角色造型海报打卡。另外推出天星小轮限定前卖券套装，包含天星小轮限定电影前卖券 + 天星小轮限定成人单程船票 + 限定磁贴，于尖沙咀天星码头购买套票或到朗豪坊主题活动，可免费领限量明信片，再到尖沙咀码头、中环码头及湾仔码头集齐角色印章。

《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》特别版天星小轮航行详情

  • 航行日期：2026年7月28日至2026年9月27日
  • 航行时间：上午6时30分至晚上11时30分

《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》限定明信片派发详情

  • 派发日期：2026年7月28日至2026年9月27日
  • 派发时间：上午11时至晚上8时(派发时间或因实际营业时间改变，恕不另行通知)
  • 派发详情：天星小轮限定前卖券套装或到朗豪坊《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》主题活动CHIIKAWA’S ADVENTURE，即可免费获得《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》主题限量明信片一张。数量有限，送完即止

CHIIKAWA与天星小轮推出《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》期间限定烫金套装 详情

  • 发售日期及时间：2026年7月28日起公开发售 (先到先得，售完即止）；上午11时至晚上8时(营业时间或因实际情况改变，恕不另行通知)
  • 发售地点：尖沙咀天星码头海港游售票处
  • 套装包括：天星小轮限定电影前卖券一张
  • 天星小轮限定成人单程船飞一张(使用条款及详情请参阅票上说明)
  • 限定磁贴一枚
  • 价格：港币$180

5.剧场版《CHIIKAWA人鱼岛的秘密》

剧场版《CHIIKAWA人鱼岛的秘密》
剧场版《CHIIKAWA人鱼岛的秘密》

剧场版《CHIIKAWA人鱼岛的秘密》（ちいかわ 人鱼岛の秘密）是人气动漫《吉伊卡哇》的首部大电影，由原作者 NAGANO 老师亲自监修。港澳地区确定于2026年8月6日 正式上映，并同步推出日语原音与粤语配音版本。不少戏院推出特典礼品，包括购买8月1日至5日优先场正价场次戏票2张即可获赠「CHIIKAWA宿营必备轻便飞行棋」。

6.麦当劳联乘CHIIKAWA美食及主题店

香港麦当劳推出推出全新联乘CHIIKAWA的美食，分别有黄金蟹堡升级登场，菠萝虾堡、滋味虾堡回归，以及充满和风口味的明太子味Shake Shake薯条，以及再度登场的清新的白桃梳打，特别换上「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的主题包装盛装，此外麦当劳将推出一共8款、全港独家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩开运御守，首轮御守将于7月28日起推出。由即日起起，铜锣湾怡和街及九龙湾德福广场两间麦当劳分店将会率先「变身」，成为「CHIIKAWA ARTIVERSE」期间限定主题店！店内由入口、点餐柜台到用餐区，均满布精致主题布置，包括旗海装饰、海报挂画、特色玻璃橱窗及打卡墙等。

详情：麦当劳联乘CHIIKAWA美食登场！2分店变身主题店 买指定套餐即送幻彩开运御守

麦当劳「CHIIKAWA ARTIVERSE」主题店详情

  • 铜锣湾主题店地点：铜锣湾怡和街46-54号地下至二楼
  • 九龙湾主题店地点：九龙湾德福广场 I 期第F21号舖
  • 主题店举行日期：7月27日起
  • 餐厅营业时间： 早上6时至凌晨12时

7.CHIIKAWA特展珍藏版八达通

八达通特别推出「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展珍藏版八达通，以Nagano老师 的艺术宇宙为主题，主角吉伊卡哇联同好友小八及兔兔一同登场。只需将CHIIKAWA ARTIVERSE珍藏版八达通轻触八达通读写器，卡面上的两颗星星便会即时亮起。卡面更配以幻彩烫印标志设计，必定令CHIIKAWA粉丝爱不释手！

此外，CHIIKAWA ARTIVERSE八达通套装限量发行500套，每张八达通背面均印上专属的001至500发卡序号，每名持票人限购一套，极具收藏价值，绝对是粉丝们不容错过的收藏品！

单卡

  • 价钱：港币158元 
  • 发售日期：026年7月28日起

 一套三张限量套装

  • 价钱：港币528元
  • 发售日期：2026年8月1日起
  • 购买渠道：八达通App、港铁网上商店、7-Eleven 

8.UNIQLO CHIIKAWA UT限定联乘系列

UNIQLO最新发售的「CHIIKAWA UT」限定联乘系列于2026年7月27日在香港正式上市！本次联乘系列是为了纪念由原作者 Nagano（长野）全程监修的首部动画电影《剧场版 CHIIKAWA 吉伊卡哇人鱼岛的秘密》上映而特别推出。设计灵感完全融入了电影的冒险世界观，极具收藏价值。

UNIQLO CHIIKAWA UT限定联乘系列

  • 发售日期：2026年7月27日
  • 购买渠道：全线 UNIQLO 香港及澳门实体店舖 及 UNIQLO HK 官方网路旗舰店。

9.Giordano Chiikawa 联乘系列服饰

Giordano 全新推出了热门的 Chiikawa 联乘系列服饰，将吉伊卡哇、小八猫、兔兔等角色融入夏日短袖 Tee 设计中。于官方指定管道购买正价 Chiikawa 印花 T 恤，任选 2 件或以上即可享 85 折优惠。凡购买 Chiikawa 系列产品满 3 件或以上，即可以 $129 HKD 限量加购新登场的 Usagi 收纳小包，适合收纳化妆品或零钱。

Giordano Chiikawa 联乘系列服饰

  • 购买渠道：Giordano 网上商店、指定门市

10.CHIIKAWA港铁官方主题纪念品

除了首波的主题轻铁和车站装饰外，港铁官方预告将于7月下旬至8月底推出更多精彩活动。届时吉伊卡哇的人气角色将会以独特的方式现身不同的港铁车站，并会加推大批粉丝期待的官方主题纪念品，详情将于稍后陆续公布。

11.Snapio CHIIKAWA主题自拍亭

Snapio推出CHIIKAWA主题自拍亭，分别有3款静态相框，以及3款动态相框，而高炒限定款为旺角T.O.P及屯门市广场限定，供粉丝前往打卡。

Snapio CHIIKAWA主题自拍亭

12.松本清×Chiikawa化妆袋

松本清×Chiikawa化妆袋
松本清×Chiikawa化妆袋

日本连锁药妆店品牌「松本清」惊喜联乘Chiikawa，推出限定联名迷你化妆袋（$98），全线分店将于8月1日公开发售。

松本清×Chiikawa化妆袋

  • 发售日期：8月1日起
  • 地点：松本清门市

文：M

延伸阅读：暑假好去处2026｜全港40+暑假玩乐好去处！尖沙咀CHIIKAWA特展/海港城反斗奇兵/巨型LEGO打卡位

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