亚洲素食展联同亚洲活力生活博览 1月湾仔会展登场 一次过睇尽6,000款素食产品 即场体验大热运动Pickleball

好去处
更新时间：15:43 2026-01-15 HKT
发布时间：15:43 2026-01-15 HKT

第十二届「亚洲素食展」及首届「亚洲活力生活博览」将于 2026 年 1 月 23 至 25 日假湾仔会展 Hall 1ABC 隆重举行。今年以「素‧养生活」及「活出精彩‧活出健康」为主题，结合素食饮食文化、健康生活方式、身心平衡及新兴运动等元素，为市民带来集购物、餐饮、互动体验及健康灵感于一身的全方位生活盛会。

全港最大型素食展　一次过睇尽6,000款素食产品
作为全港最大型的素食及绿色生活展览，亚洲素食展多年来汇聚来自本地及海外的素食品牌，产品种类繁多，全场超过6,000款素食产品，涵盖即食料理、素点心、低卡健康零食、植物性饮品、煮食酱料、素补健品，以及环保家居及个人护理用品，让市民一次过探索多元而实用的绿色生活方式。

亚洲素食展「特色餐饮区」继续汇集多间人气品牌及本地食材料理，为素食爱好者及追求健康饮食的市民带来丰富选择。其中，由稻苗饮食专业学会策划的「永续餐桌．稻苗素食区」，以「绿续．膳待地球」为主题，「膳」用本地食材，其中包括镛记酒家的香酥莲藕夹、LOCOFARMS的够姜本地姜汁年糕、辣味氮气冷泡咖啡，刘森记面家的豆宝素菜饺菠菜面和素XO酱牛肚，以及妈子厨房创作的素姜醋等。

图：「特色餐饮区」汇聚人气素食与本地食材料理，带来健康又美味的全新味觉体验
图：「特色餐饮区」汇聚人气素食与本地食材料理，带来健康又美味的全新味觉体验

亚洲活力生活博览首度登场   即场体验匹克球Pickleball乐趣
首届「亚洲活力生活博览」涵盖健康产品、睡眠科技、保健食品、身心灵及疗愈相关产品，并结合互动体验及分享活动，探索更平衡的生活方式。其中，「Pick & Match 呈献：匹克球活力推广日」为今年重点活动之一。会场将设置匹克球场地，公众可即场体验，让不同年龄层的市民在轻松、安全的环境下感受新兴运动的乐趣，将运动自然融入生活，参观者于场内即日消费满港币 300 元即可换领「Pickleball Experience」入场证乙张，参与 15 分钟匹克球体验。

图：Pickleball 匹克球活力登场，现场可即玩即感受新兴运动的魅力。
图：Pickleball 匹克球活力登场，现场可即玩即感受新兴运动的魅力。

「香港睡眠大赛」鼓励好好休息   插画即席创作互动疗愈心灵
展期内亦将举行「香港睡眠大赛」，以趣味方式唤起市民对优质睡眠与身心健康的关注，鼓励大家重新认识「好好休息」的重要性。多位本地插画师将于展会期间进驻现场，即席创作并与参观者互动，透过画作展现放松与疗愈的力量，为繁忙都市人带来片刻静心，让艺术成为照顾身心的一种生活方式。
 

第12届「亚洲素食展」及首届「亚洲活力生活博览」
日期及时间：1月23日至24日（星期五至六） 10am-8pm
2026年1月25日（星期日） 10am-7pm
地点：湾仔会展 Hall 1ABC
网站：www.vegfoodasiahk.com （亚洲素食展）
www.vlivingasia.com （亚洲活力生活博览）
 

 

 

