照磁力共振「求医捷径」！港女获转介落马洲应急医院 轮候缩短大赞：超有效率 附服务收费详情及交通设施

香港公立医院日间放射诊断服务一向大排长龙，不少非紧急病人动辄要轮候上一、两年。不过，近年位于落马洲河套区的「中央援港应急医院」投入日间服务后，已成为不少长期轮候病人的「救星」。有网民在社交平台Threads发文分享「求医捷径」，大赞该院虽然位置偏远，但运作极具效率，令她原本漫长的轮候时间大缩水，直言是「不幸中的大幸」。

落马洲河套区应急医院｜轮候照MRI变相提早近1年半

该名女网民以「照 MRI（磁力共振）好远但超有效率」为题发帖。她透露自己本身居住在将军澳，早前因弄伤腰部，在将军澳医院排期检查，起初被告知需要等候长达一年零十个月（即 22 个月）。正当她为此感到徬徨之际，突然收到医院管理局的信件，询问她是否愿意转往落马洲河套区的应急医院进行检查。楼主抱着「不妨一试」的心态答应，点知惊喜万分：「答应转介后，等咗三、四个月就有得照喇！」轮候时间足足缩短了一年多，令她大赞这项分流计划非常成功。

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落马洲河套区应急医院｜交通配套 免费专车往返港铁站

许多人听到落马洲河套区，第一时间会担心交通不便。对此，楼主分享了实际的交通体验。由于她有腰伤、行路较为不便，起初亦有些顾虑，但出发当日发现院方安排的交通设施相当完善。

应急医院目前设有免费接驳专车（Shuttle Bus）接送病人往返特定港铁站：

上水港铁站： 逢周一至六（公众假期除外），每日提供约 10 班专车，车程约 25 分钟。

元朗及兆康港铁站： 逢周二和周四，每日提供约 8 班专车往返医院。

落马洲河套区应急医院｜收费详情 网民提醒须预先缴$500费用

虽然跨区车程较远，交通费稍贵，但目前接驳专车每月载客量已超过 10,000 人次，大为方便跨区市民。楼主亦极力推荐其他病友：「如果问你去唔去𠮶度照？你一定要话去照，Very good！」同时她亦作出了「温馨提示」，提醒前往检查的市民必须预先在原属医院缴付 $500 的公立医院日间造影费用，因为现场无法付费，不少病人往往因忘记预缴而大失预算。

落马洲河套区中央援港应急医院主要提供日间医疗及放射诊断服务（如CT、MRI等），收费与香港医院管理局辖下的公立医院公众服务收费标准一致。

落马洲河套区应急医院｜服务详情

落马洲河套区应急医院｜不设急症室服务及产科

医管局自 2023 年 4 月起推出「日间放射诊断服务先导计划」，运用河套区的中央援港应急医院提供日间服务。市民需要留意，应急医院的定位与一般全科医院不同：应急医院并不设有急症室服务，亦没有产科及其他急性住院服务。该院纯粹作为日间医疗支援中心，由各联网医院主动甄选非紧急、情况稳定及行动自如的非住院病人，邀请他们自愿参与。

除了磁力共振（MRI）、电脑扫描（CT）及超声波造影服务外，应急医院近年亦陆续开展了内视镜检查、睡眠测试、微生物化验等日间日间医疗服务，未来更计划拓展玻璃体内注射服务。

根据官方数据，先导计划成效显著，成功将电脑扫描的轮候中位数由 108 星期缩短至 25 星期，磁力共振亦由 118 星期缩短至约 36 星期。市民若收到公立医院发出的转介邀请，不妨考虑这条「快线」。

资料来源：mabel3803＠Threads

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