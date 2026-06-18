澳门男西藏自驾游触高压电缆 黄金急救法则：勿徒手接触伤者、切断电源｜附CPR正确程序
发布时间：21:00 2026-06-18 HKT
TVB《东张西望》昨晚（17日）报道，有澳门男子在西藏自驾游期间，下车拍照时不慎触碰路边高压电缆，遭强烈电击致全身二度及三度烧伤，左耳切除，面临截肢风险。高压电意外往往在一瞬间发生，大家可如何在关键时刻救人救己？电烧伤的处理步骤与急救是甚么呢？
西藏自驾游触高压电缆 严重烧伤需切左耳
事发于林芝市前往拉萨途中，陈先生一行人在沙滩停车拍照，现场没有围栏或警示牌。不慎碰到高压电缆时，电流从后颈及左耳进入，由双脚流出，当场昏迷，幸得同行友人即时进行心肺复苏及人工呼吸，2分钟后恢复意识。其胞姐指，弟弟鞋底沾水可能令电流迅速导出，加上即时急救，才奇迹保住性命。惟伤势严重，左耳已切除，后颈及双脚需植皮，甚至面临截肢风险。
陈先生表示，每次换药及手术均痛苦不堪，夜晚难以入睡，无法接受突然成为残障人士，尤其挂念家中孩子。他质疑，如此多游客到访的地方，竟有如此低矮且不易察觉的高压电线，若遇家庭游客，后果更不堪设想。
电烧伤：看不见的深层破坏
根据荣民总医院资料，电烧伤是因高能电流通过身体后转化为热能，导致热灼伤。除肉眼可见的皮肤损害外，电流经过的深层组织如神经、血管、肌肉及骨骼亦会受损，甚至影响心脏、肾脏等器官。症状包括温热、刺痛、肌肉痉挛、心律不整、心跳停止、呼吸停止及脑部受损。
黄金急救法则：切断电源/勿直接接触
竹南救护义消分队及上海市第六人民医院提醒，遇到触电伤者，必须遵循以下步骤：
1. 确保自身安全
切勿马上靠近，先检查环境是否仍有危险。高压电线可能落地，至少保持6米距离。
2. 切断电源+用绝缘物移开电线
帮助伤者前，先关掉电源。若无法关闭，可利用不导电的干燥物件（如木柄扫帚）将电线拨开，切勿直接接触伤者或电线。
3. 遵循DRSABCD程序
- Danger：确保环境安全
- Response：检查伤者反应
- Send：求救
- Airway：打开气道
- Breathing：检查呼吸
- CPR：若无呼吸心跳，立即施行心肺复苏术
- Defibrillation：使用自动体外除颤器（如有）
4. 伤口处理
将烧伤处置于清凉自来水下冲洗20分钟降温，然后用不黏性灼伤纱布、保鲜膜或干净纱布覆盖。
5. 寻求医疗援助
电击可能引发心室颤动，必须尽快送院。在确认环境安全后，立即施行CPR，直至医护人员到场。
【同场加映】心肺复苏CPR正确程序
CPR正确程序：
- 心外压加人工呼吸：30下按压加2次人工呼吸
- 按压速度每分钟100至120下
- 深度最少要5cm
- 如有AED机，要立刻使用
急救4大禁忌 预防胜于治疗
掌握正确的急救知识，不仅能保护自己，更可能在危急关头拯救他人性命，以下4个禁忌要留意：
- 动作要快，缩短触电者带电时间
- 不可用手、金属或潮湿物品直接接触伤者
- 脱离电源时力度要适当，避免伤及他人
- 进行CPR时不得轻易中断，直至专业医护人员接手
每位市民宜提高警觉，远离高压电危险：
- 身体潮湿时，勿在浴室使用电器
- 雷雨时避免在空旷处行走或树下躲雨
- 晒衣服或施工时，留意周边高压电线
- 教育儿童远离电源插座，避免咬电线
资料来源：TVB《东张西望》、荣民总医院、竹南救护义消分队、上海市第六人民医院
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