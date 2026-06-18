澳门男西藏自驾游触高压电缆  黄金急救法则：勿徒手接触伤者、切断电源｜附CPR正确程序

TVB《东张西望》昨晚（17日）报道，有澳门男子在西藏自驾游期间，下车拍照时不慎触碰路边高压电缆，遭强烈电击致全身二度及三度烧伤，左耳切除，面临截肢风险。高压电意外往往在一瞬间发生，大家可如何在关键时刻救人救己？电烧伤的处理步骤与急救是甚么呢？

西藏自驾游触高压电缆 严重烧伤需切左耳

事发于林芝市前往拉萨途中，陈先生一行人在沙滩停车拍照，现场没有围栏或警示牌。不慎碰到高压电缆时，电流从后颈及左耳进入，由双脚流出，当场昏迷，幸得同行友人即时进行心肺复苏及人工呼吸，2分钟后恢复意识。其胞姐指，弟弟鞋底沾水可能令电流迅速导出，加上即时急救，才奇迹保住性命。惟伤势严重，左耳已切除，后颈及双脚需植皮，甚至面临截肢风险。

陈先生表示，每次换药及手术均痛苦不堪，夜晚难以入睡，无法接受突然成为残障人士，尤其挂念家中孩子。他质疑，如此多游客到访的地方，竟有如此低矮且不易察觉的高压电线，若遇家庭游客，后果更不堪设想。

电烧伤：看不见的深层破坏

根据荣民总医院资料，电烧伤是因高能电流通过身体后转化为热能，导致热灼伤。除肉眼可见的皮肤损害外，电流经过的深层组织如神经、血管、肌肉及骨骼亦会受损，甚至影响心脏、肾脏等器官。症状包括温热、刺痛、肌肉痉挛、心律不整、心跳停止、呼吸停止及脑部受损。

黄金急救法则：切断电源/勿直接接触

竹南救护义消分队及上海市第六人民医院提醒，遇到触电伤者，必须遵循以下步骤：

1. 确保自身安全

切勿马上靠近，先检查环境是否仍有危险。高压电线可能落地，至少保持6米距离。

2. 切断电源+用绝缘物移开电线

帮助伤者前，先关掉电源。若无法关闭，可利用不导电的干燥物件（如木柄扫帚）将电线拨开，切勿直接接触伤者或电线。

3. 遵循DRSABCD程序

Danger：确保环境安全

Response：检查伤者反应

Send：求救

Airway：打开气道

Breathing：检查呼吸

CPR：若无呼吸心跳，立即施行心肺复苏术

Defibrillation：使用自动体外除颤器（如有）

4. 伤口处理

将烧伤处置于清凉自来水下冲洗20分钟降温，然后用不黏性灼伤纱布、保鲜膜或干净纱布覆盖。

5. 寻求医疗援助

电击可能引发心室颤动，必须尽快送院。在确认环境安全后，立即施行CPR，直至医护人员到场。

【同场加映】心肺复苏CPR正确程序

CPR正确程序：

心外压加人工呼吸：30下按压加2次人工呼吸

按压速度每分钟100至120下

深度最少要5cm

如有AED机，要立刻使用

急救4大禁忌 预防胜于治疗

掌握正确的急救知识，不仅能保护自己，更可能在危急关头拯救他人性命，以下4个禁忌要留意：

动作要快，缩短触电者带电时间 不可用手、金属或潮湿物品直接接触伤者 脱离电源时力度要适当，避免伤及他人 进行CPR时不得轻易中断，直至专业医护人员接手

每位市民宜提高警觉，远离高压电危险：

身体潮湿时，勿在浴室使用电器

雷雨时避免在空旷处行走或树下躲雨

晒衣服或施工时，留意周边高压电线

教育儿童远离电源插座，避免咬电线

资料来源：TVB《东张西望》、荣民总医院、竹南救护义消分队、上海市第六人民医院

延伸阅读：渣马跑手等AED机25分钟不治 专家拆解操作迷思 吁把握黄金4分钟救人

---