陈敏儿离世 终年65岁 去年公开患慢性病 为健康戒糖 办「生前告别会」感谢挚亲

前TVB当家花旦及资深艺人陈敏儿，于2026年6月12日上午在威尔斯亲王医院离世，终年65岁。其儿子廖文哲、廖文信透过社交平台发布讣告，表示母亲在家人陪伴下回归天父怀中，并遵照她生前意愿，安息礼将以私人形式低调举行，仅限亲友参与，不对公众开放。

儿子讣告：母亲安详辞世 感谢医护照顾

廖文哲、廖文信今日（12日）在母亲陈敏儿的个人Facebook专页公布讣告：

「我们敬爱的母亲陈敏儿女士，于2026年6月12日上午，在家人悉心陪伴下于威尔斯亲王医院因病安详辞世，回归天父怀中。我们衷心感谢医护人员对母亲的悉心照顾，家人虽有万分不舍，但深知此刻母亲已经在天家安息。感谢各界朋友对母亲的怀念和关心。遵照敏儿生前意愿，安息礼将以私人形式低调举行，仅限亲友及家属参与，不对公众开放，敬盼见谅。」

近年饱受慢性病困扰 曾办「生前告别会」

陈敏儿近年健康状况反复，去年宣布启动名为「好好生活」的YouTube频道，作为送给自己的生日礼物。在个人频道中，她解释自己是一位慢性病患者，近两年身体状况越来越不理想，既然无法预知未来，不如把握当下，趁有机会好好道谢和道别，减少分离的遗憾。

她在65岁生日当天透露，自己因身体出现严重问题，去年7月紧急入住中文大学医院接受大手术，更分享：「我一向不喜欢庆祝生日，但去年生日我举办了一个聚会，邀请了生命中的贵人和疼爱我的人。其实这不是生日会，而是『生前告别会』。」

她在个人社交平台写道：「最近遇见我的朋友，都会说『你瘦了』，是的，身体的确出了些状况。现在康复中，一切都会好起来……并且，我相信会越来越好。」

戒甜改变生活 感受家人爱护

陈敏儿曾在社交平台分享，自己过往嗜甜如命，曾一个中秋节独吞两盒月饼。但为了健康，她毅然戒掉糖分，彻底改变生活与饮食习惯。去年中秋节，她完全不碰月饼，两个儿子察觉到妈妈的决心，特别订制了一个无糖生酮蛋糕送给她，令她深感窝心。她写道：「只要有爱，哪怕有病，都可以感到幸福。幸福，是我们选择的心态。」

手术前与儿子尽诉心中情

陈敏儿透露，去年入院接受一场大手术前，她与两个儿子尽诉心中情，彼此都不想留下任何遗憾。她更进行了一个祈祷：「我不是求自己不死，而是用一个开放的心，接纳一个开放的结局。如果离世，我是OK的；如果继续活下去，我也觉得很好。我相信一切有最好的安排，所以内心非常平安。」

慢性病｜本港有220万患者 多患高血压及糖尿病

在2020/21年度，本港患有慢性疾病的人口所占的比例为31%（约220万)，其中65岁及以上的人口占47%。以下是6项长者常见长期病患，最普遍慢性疾病为高血压及糖尿病：

高血压 糖尿病 中风 心血管疾病 认知障碍症 骨质疏松

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慢性病｜7大饮食贴士降血压血糖

起床后勿即饮咖啡或能量饮品：早上血压及血糖会自然上升，咖啡因进一步刺激交感神经，令数值再升高。 适量吃70%以上黑朱古力：可可多酚有助促进胰岛素分泌，抗氧化，控制血压及血糖。 睡前2小时完成晚餐：避免太晚进食影响代谢。 晚餐吃2小朵西兰花：富含萝卜硫素，改善胰岛素阻抗，预防血压上升。 细嚼慢咽：每口咀嚼20至30次，用餐不少于15分钟，防止餐后血糖急升及胰岛素过度分泌。 先吃蛋白质与蔬菜：最后吃碳水化合物增加饱足感，减少饭量及碳水摄取。 每日吃一次蒟蒻、蘑菇或海藻：水溶性膳食纤维促进排钠、降血压，减缓碳水吸收，抑制餐后血糖急升。

慢性病｜糖尿病初期有何症状？

据本港医管局的数据显示，本港约有70万名糖尿病患者，占总人口约10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年轻化趋势，年龄35岁以下人士有2%发病。糖尿病主要可分两大类型，：第1型糖尿病（胰岛素依赖型）、第2型糖尿病（非胰岛素依赖型）。

糖尿病者初期常见征状

经常口渴

小便频密

感到饥饿

体重下降

容易疲倦

视力模糊

伤口不易愈合

皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

慢性病｜高血压有何症状？头痛/头晕高危？

本港的高血压情况非常普遍，据本港的「2020-2022年度人口健康调查」结果显示，本港15-84岁人士高血压的总患病率达29.5%。据衞生署资料显示，高血压是指当在休息状态或放松身体时，血压仍持续高于正常水平。如血压持续超过140/90mmHg，便属于高血压。

由于大部分高血压患者都没有明显病征，往往要到并发症出现才知道患上「高血压」，因而常被称为「 隐形杀手」。一般而言，高血压常见症状如下：

眩晕

视线模糊不清

头痛

疲劳

脸部发红

衞生署提醒，患上高血压而不加以治疗或控制，可导致冠心病和心脏病发作、心脏衰竭、中风、视网膜血管病变、肾衰竭等严重疾病，甚至有致命风险。血压越高和不受控制的时间越长，出现并发症的机会及其严重性越大。

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