极端酷热｜吹冷气不当险丧命 42岁上班族冷气吹后颈瞓 半身麻痺患脑中风

正值极端酷热天气，家家户户都少不了吹冷气睡觉，但吹冷气原来也有禁忌？2名浙江男子因不当使用冷气，导致分别出现脑梗塞及脑出血，被紧急送院。医生提醒，冷风切勿直接对着后颈吹，尤其是高血压或血管状况欠佳的人士。

42岁上班族午睡后半边手脚失知觉

内媒报道，42岁的张先生患有轻微高血压，习惯午休时将冷气出风口对着后颈吹。数日后他感到颈部僵硬、头晕乏力，某天午睡醒来突然半边手脚麻木无力，说话不清，确诊为急性脑梗塞。浙江省中西医结合医院脑病中心副主任医生魏雨雨指，湿热天气加上冷风直吹，令血液黏稠度上升，诱发脑血管阻塞。

为甚么后颈不能直吹冷风？

后颈部是大脑供血的重要通道，内有颈动脉和椎动脉。冷风直吹会令血管急剧收缩，血流阻力增加，血压飙升。对高血压患者而言，可能引致脑出血；亦可能诱发血管痉挛，增加血栓风险，导致脑梗塞。此外，颈部肌肉受冷僵硬，也会压迫椎动脉，减少脑部供血。

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65岁伯伯凌晨头痛呕吐 揭爆血管

另一个案指，65岁的张伯有高血压史，服药不规律。他睡觉时让冷气直吹床头，后脑和颈部受冷。凌晨时分突然剧烈头痛、呕吐，身体无法动弹，证实脑出血。主治医生陈怀解释，血压控制不佳，冷风刺激令血管收缩、血压急升，导致脆弱的脑血管破裂。

5招安全叹冷气

1. 避免直吹：冷气出风口不要对着后颈或床头。可安装挡风板，办公室座位如位于出风口下，应穿薄外套或围巾保护颈部。

2. 温度适中：设定在26℃至28℃，室内外温差不超过8℃。

3. 睡前转模式：入睡前可改用除湿模式，保持凉快而不过冷。

4. 出汗后勿即吹：满身大汗时，应先擦干、休息10分钟再开冷气。

5. 补充足够水分：每日饮水1500至2000毫升，避免冻饮，有助降低血液黏稠度。

资料来源：新浪

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