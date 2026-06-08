播毒渣男引发HPV关注！专家拆解5大迷思 港男每年300宗口咽癌相关 染病易反复复发

近日TVB《东张西望》报道的「播毒渣男」热话，引发社会广泛讨论。一名年轻男子涉嫌透过交友平台结识异性并在未采取安全措施下发生亲密关系，导致多人感染HPV。事件引发社会对HPV病毒的关注，不少人都疑惑，HPV病毒是否由男传女、安全套又可否阻隔病毒？方阳医生为大家拆解常见的HPV迷思，呼吁男男女女主动预防，以免同类「播毒」事件再发生。

男士属HPV高风险族群 非女士专属

方医生指，近年香港男性每年约有300宗口咽癌个案与HPV相关，情况不容忽视。高危型HPV可引致阴茎癌、肛门癌及口咽癌等疾病。大众常误以为HPV只与女性子宫颈癌有关，事实上，本地每年高达200至300宗扁桃腺癌、口咽癌及舌后部癌个案与HPV相关，而口咽癌在男性中的发病率更高，显示男士同样迫切需要疫苗保护。

HPV未必只由性行为传播！安全套非百分百防护

HPV不一定只经由性行为传播，亦有机会经间接接触受污染环境表面而感染，因此保持良好个人衞生非常重要。方医生提醒，病毒可透过手部接触及口交传播。即使全程正确使用安全套，由于HPV经皮肤与皮肤接触（包括外阴周围未被安全套覆盖的部位）传播，仍无法完全阻隔，仍有受感染风险。

破解5大常见迷思

迷思1：感染HPV一定由男传女？

事实：目前医学技术无法分辨病毒传播方向，相互指责无助解决问题。值得注意的是，男性感染HPV后，体内产生的抗体水平极低，容易出现「持续感染」，比女性更难靠自身免疫力清除病毒，导致反复复发。

迷思2：发病与现任伴侣有关？

事实：HPV潜伏期可长达10年以上，病毒能在人体内隐藏超过十年且完全无症状。感染时间难以追溯，无形中增加社区传播风险

迷思3：使用安全套就绝对安全？

事实：安全套无法100%阻隔HPV。由于病毒可经未被覆盖的皮肤接触传播，即使正确使用安全套，仍有机会受感染。

迷思4：男性感染HPV等于「无事」？

事实：男性感染后果往往更严重。高危型HPV 16及18型在男性常见的头颈癌中非常普遍。口咽癌发生率在男性中更高，切勿掉以轻心。

迷思5：HPV只是普通性病？

事实：HPV不仅危害身体，更会造成社交与心理打击。感染低危型HPV可引致生殖器疣（椰菜花），极难彻底根治，容易反复复发，患者长期承受巨大心理压力。一旦恶化为口咽癌等头颈癌，治疗过程涉及大手术或放射治疗，可能影响吞咽及说话功能，甚至改变面容，彻底摧毁自信与日常生活。

医生呼吁：及早接种疫苗

方医生解释，「中过招」不等于终身免疫，即使已感染某一型号HPV，并不代表已涵盖其他可预防的型号。不停进行HPV检测只能反映当下感染状态，并无治疗及保护作用。接种HPV疫苗是目前医学界公认、男女双方最有效且积极的预防措施。

无论男女，接种疫苗、定期检查、保持良好衞生习惯，都是对自己与伴侣的最强守护。

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